Le variazioni ormonali prima dell’arrivo del flusso possono favorire la comparsa di vari disturbi. Ecco cosa mangiare prima del ciclo per contrastarli

L’arrivo del ciclo mestruale spesso è accompagnato da una serie di malesseri e disturbi causati dalle fluttuazioni ormonali. Dalla classica emicrania all’aumento dell’appetito, ecco cosa mangiare prima del ciclo per ridurli.

Nei giorni che precedono il flusso la diminuzione degli estrogeni e l’aumento del progesterone fanno aumentare la voglia di dolci e di cibi zuccherini che a loro volta favoriscono la sensazione di pesantezza e gonfiore che accompagnano il ciclo.

** Cosa mangiare durante il ciclo per ridurre dolore e malumori **

Nella fase premestruale poi diminuisce la produzione della serotonina, un ormone che influenza il senso di sazietà, l’umore e il sonno.

Insomma, per contrastare disagi e fastidi che precedono il flusso è fondamentale arricchire i menu dei cibi giusti.

Ecco dunque cosa mangiare prima del ciclo per stare meglio.

Cereali integrali per sentirsi più energiche

I cereali integrali sono fonte di carboidrati complessi e vitamine del gruppo B, che sono fondamentali per il metabolismo energetico.

Contengono poi fibre che rallentano il rilascio del glucosio nel sangue e contrastano i cali di energia.

Verdura per contrastare il gonfiore

Lattuga, radicchio, rucola e in generale tutta la verdura è un’ottima alleata per contrastare la sensazione di gonfiore e pesantezza che può accompagnare il ciclo.

I vegetali sono tra gli alimenti maggiormente ricchi di acqua e minerali che favoriscono la diuresi e di antiossidanti, alleati della circolazione.

Frutta secca per contrastare l’aumento della fame

La frutta a guscio è un’ottima alleata per contrastare l’aumento fisiologico del senso di fame. Mandorle e noci Apportano acidi grassi essenziali che danno sazietà.

In più, sono poi una buona fonte di magnesio e potassio che aiutano a sentirsi più serene e rilassate e meno predisposte a cedere agli attacchi di fame emotiva.

Pesce per sostenere l’umore

Nel periodo che precede il ciclo per via dei bassi livelli di estrogeni diminuisce la produzione di melatonina, l'ormone del sonno e aumenta il rischio di soffrire di insonnia.

Per dormire meglio è necessario non farsi mancare nei menu, soprattutto in quello serale, alimenti ricchi di triptofano, un aminoacido che ne favorisce la produzione.

Si trova per esempio nel pesce, che a sua volta è fonte di proteine nobili facilmente digeribili e grassi che contrastano l’infiammazione dell’organismo, tipica del ciclo mestruale.

Photo Credits: Unsplash