Dal tappeto rosso del 79esimo Festival del Cinema di Cannes, tutti gli abiti e i look degli ospiti, serata dopo serata. Scoprite con noi chi ha vestito chi





La 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes è ufficialmente iniziata e in Costa Azzurra inizia il via vai di stelle del cinema che, dal 12 al 23 maggio, accenderà i riflettori sulle pellicole e le interpretazioni più importanti di questi ultimi mesi.



Ad accompagnare gli arrivi e le proiezioni che porteranno alla consegna dell'ambita Palma d'oro c'è ovviamente un red carpet, uno dei più importanti per essere precisi, pronto per essere percorso. Su di esso, e sui look di chi vi sfilerà, ci sarà il nostro sguardo attento, per raccontarvi chi c'era, e cos'ha indossato, serata dopo serata.

Iniziamo allora dalla prima, quella di apertura che ha visto in prima fila la giuria, presieduta da Park Chan-wook e composta da Chloé Zhao, Demi Moore, Ruth Negga e Laura Wandel, aprire il tappeto rosso per la pellicola d'inagurazione, Venus electrique.





Ad assistere alla serata, che ha previsto la consegna della Palma d'oro alla carriera al regista Peter Jackson, moltissimi volti del cinema internazionale, tra i quali la menzione d'obbligo va a Jane Fonda e Joan Collins: due nomi grandiosi che hanno portato, anche in fatto di stile, tutto il fascino delle vere dive del cinema hollywoodiano.

Scoprite nella gallery gli ospiti della prima serata al Festival del cinema di Cannes 2026 e i loro look.



Cannes 2026: i look della serata di apertura Demi Moore con gioielli CHOPARD.

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Anaïs Demoustier con gioielli POMELLATO.

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Heidi Klum

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Carlos Sainz e Rebecca Donaldson in GIORGIO ARMANI.

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Poppy Delevingne con gioielli CHOPARD.

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Alia Bahtt

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Jane Fonda con gioielli POMELLATO.

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Joan Collins

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Kelly Rutherford in GIORGIO ARMANI, gioielli DAMIANI.

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James Franco in GIORGIO ARMANI con Isabel Pakzad.

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Angèle Diabang con gioielli CHOPARD

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Gong Li

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Lucas Bravo

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Ludivine Sagnier in GIORGIO ARMANI.

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Maura Higgins

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Philippine Leroy-Beaulieu in SAINT LAURENT con gioielli POMELLATO.

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Fahrana Bodi

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William Abadie in BRIONI, gioielli CHOPARD.

Credits: Courtesy Press Office

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