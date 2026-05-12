Festival di Cannes 2026: tutti i look delle star sul red carpet
La 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes è ufficialmente iniziata e in Costa Azzurra inizia il via vai di stelle del cinema che, dal 12 al 23 maggio, accenderà i riflettori sulle pellicole e le interpretazioni più importanti di questi ultimi mesi.
Ad accompagnare gli arrivi e le proiezioni che porteranno alla consegna dell'ambita Palma d'oro c'è ovviamente un red carpet, uno dei più importanti per essere precisi, pronto per essere percorso. Su di esso, e sui look di chi vi sfilerà, ci sarà il nostro sguardo attento, per raccontarvi chi c'era, e cos'ha indossato, serata dopo serata.
Iniziamo allora dalla prima, quella di apertura che ha visto in prima fila la giuria, presieduta da Park Chan-wook e composta da Chloé Zhao, Demi Moore, Ruth Negga e Laura Wandel, aprire il tappeto rosso per la pellicola d'inagurazione, Venus electrique.
Ad assistere alla serata, che ha previsto la consegna della Palma d'oro alla carriera al regista Peter Jackson, moltissimi volti del cinema internazionale, tra i quali la menzione d'obbligo va a Jane Fonda e Joan Collins: due nomi grandiosi che hanno portato, anche in fatto di stile, tutto il fascino delle vere dive del cinema hollywoodiano.
Scoprite nella gallery gli ospiti della prima serata al Festival del cinema di Cannes 2026 e i loro look.
Cannes 2026: i look della serata di apertura
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