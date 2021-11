Le oscillazioni negli ormoni sessuali durante il ciclo rendono difficile frenare la voglia di cibo. Ecco alcuni consigli per gestire gli attacchi di fame

Durante i giorni di ciclo la voglia di coccolarsi con dolci, biscotti ma anche taralli, pane, pizza e tanti altri cibi particolarmente ricchi di zuccheri e grassi diventa particolarmente forte.

Ma perché quando abbiamo il ciclo la fame aumenta?

La causa risiede nelle oscillazioni degli ormoni sessuali, che influenzano anche l’appetito.

**Cosa mangiare prima del ciclo per ridurre disagi e dolori**

Per limitare la fame ed evitare di esagerare con il cibo è fondamentale per prima cosa non rinunciare a carboidrati, proteine e grassi buoni, che oltre a essere coinvolti nei processi metabolici aiutano a stare alla larga dai cali energetici.

Poi occorre dare spazio a tutti quei cibi che aiutano a frenare la fame e allo stesso tempo a contribuire all’equilibrio ormonale. In particolare alle verdure e agli ortaggi, che grazie alle fibre aiutano a modulare meglio gli ormoni che danno appetito e che riducono la sensazione di sazietà, tra cui l’insulina.

Ecco dunque i rimedi utili per combattere la fame durante il ciclo.

**Fame nervosa: come gestire il bisogno di mangiare junk food**

(Continua dopo la foto)

Aggiungete i semi di lino alla prima colazione

I semi di lino arricchiscono il primo pasto della giornata di acidi grassi, essenziali polinsaturi.

Questi favoriscono la sintesi dei neurotrasmettitori del benessere tra cui la serotonina, che è coinvolta anche nei meccanismi di regolazione della fame.

Consumate la soia e i suoi derivati

La soia è fonte di fitoestrogeni, sostanze vegetali che favoriscono l’equilibrio ormonale. Apporta in particolare lignani e isoflavoni.

A merenda puntate sui pistacchi

I pistacchi sono croccanti e super sazianti, apportano acidi grassi essenziali polinsaturi e fibre che aiutano a spegnere la fame.

In più, sono ricchi di minerali come il magnesio e il potassio che rilassano e aiutano a contrastare gli sbalzi d’umore che possono favorire gli attacchi di fame.

Sì anche al cioccolato

Durante i giorni di ciclo vi viene una voglia matta di dolci, magari a metà mattina o nel pomeriggio? È normale!

In questi casi, consumate con un quadratino di cioccolato fondente. La teobromina di cui è fonte favorisce la produzione di endorfine, che combattono l’irritabilità, il malumore e la fame.

Photo Credits: Unsplash