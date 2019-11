Dal collagene all’acqua Sirt e i latti vegetali, ecco 10 bevande “strane” con cui idratarsi e diventare più belli e in forma

Bere per diventare più belli? Non è fantascienza: esistono davvero delle bevande con proprietà (millantate perlomeno) miracolose.

D'altra parte la regola di partenza è semplice: alla base della salute, della bellezza e del benessere c'è sempre l'idratazione, motivo per cui bere è fondamentale.

Ma cosa?

In alternativa all'acqua e alle solite tisane, ecco i 10 beauty drink più efficaci che ci siano.

Il collagene da bere contro le rughe

L’ultimo trend che arriva da Hollywood e dintorni è quello del collagene da bere. Sotto forma liquida in boccette oppure in versione capsule in polvere da diluire con acqua, le star sembrano non poterne fare più a meno.



Pare che il collagene da assumere per bocca sia ancora più miracoloso di quello da spalmare sulla pelle: un vero e proprio elisir in grado di piallare le rughe.



Ma la comunità medico-scientifica mette in guardia, avvertendo che non esistono ancora abbastanza studi che permettano di affermare con certezza che il collagene da bere funzioni. E soprattutto che non abbia effetti collaterali.

L’acqua Sirt per dimagrire

L’acqua Sirt è semplicemente acqua naturale o frizzante a cui va aggiunta qualche rondella di fragola.



La fragola è uno dei tanti cibi Sirt, ossia alimenti ad alto contenuto di sirtuine (sostanze nutritive in grado di attivare gli stessi geni della magrezza sollecitati dal digiuno) su cui si basa la dieta Sirt.

La fonte più importante dell’attivatore di sirtuine è la fisetina, contenuta in abbondanza proprio nelle fragole.

Le sirtuine sono efficaci regolatori del metabolismo che daranno un’impennata alla capacità di bruciare grassi e di stabilizzare l’umore. E pare che la sirtuina sia anche uno dei segreti della longevità!

Il succo di Aloe Vera anti stress

Il succo estratto dalla pianta di Aloe Vera è un rimedio quasi magico sia da applicare sulla pelle sia da bere.



Assunto per bocca ogni mattina, ha effetti purificanti davvero notevoli, inoltre l’alto contenuto di minerali aiuta a combattere lo stress (e le rughe derivanti).



Migliora anche la digestione, riduce le infiammazioni e rafforza il sistema immunitario.



Assunto dall’interno sotto forma di bevanda, ha proprietà anti-invecchiamento sulla pelle ed è in grado di alleviare sia acne sia irritazioni cutanee di vario tipo.



Anche sui denti esercita azioni benefiche di tipo antibatterico, antimicrobico e perfino un po’ sbiancante, per un sorriso che sprizza salute e bellezza.

Non bisogna mai eccedere con le dosi perché potrebbe diventare lassativo e comportare dunque diarrea e disidratazione.

Il golden milk per accelerare il metabolismo

Il golden milk è ormai un super food a tutti gli effetti.



Da noi tradotto con “latte d’oro”, è una bevanda a base di curcuma, latte vegetale e miele da cui il nostro organismo trae parecchi benefici.

L’ingrediente più prezioso è la curcumina, un nutriente contenuto nella radice della curcuma.



Nei paesi del sud Asia il golden milk è conosciuto e tramandato da generazioni nell’ambito della filosofia ayurvedica che punta a raggiungere un equilibrio psicofisico anche attraverso l’alimentazione.



Il golden milk può essere consumato sia caldo sia freddo e dà una sferzata di energia.



Grazie alla curcuma, il golden milk depura il fegato e purifica il sangue. Aiuta a migliorare la funzionalità epatica e contribuisce alla depurazione del sistema linfatico, con un effetto detox molto profondo e salutare.



Pare che regoli anche il metabolismo, favorendo il mantenimento di un peso corporeo equilibrato e prevenendo il sovrappeso.

L’acido ialuronico da bere per ringiovanire

Oltre al collagene, anche un altro ingrediente tipico dei cosmetici anti-età è diventato protagonista del menù dei beauty drink: l’acido ialuronico.



Esistono preparati da bere a base di questo elisir di lunga giovinezza, spesso arricchiti da vitamine, zinco e rame.

Per un cocktail davvero ringiovanente, esistono i mix di acido ialuronico e collagene ma, come già detto, gli studi condotti sull’assunzione via orale di questi ingredienti sono ancora pochi. Quindi non sappiamo quanta sia l’efficacia e quali gli eventuali effetti collaterali.

Il succo di melograno contro le rughe

Nella top ten delle bevande più salutari ci finisce anche il succo di melograno. Un elisir rosso scuro ottenuto dalla spremitura dei chicchi di cui si compone il frutto.



La spremuta che ne deriva è un concentrato di vitamina A, B, C e di tannini, con proprietà antiossidanti.



Assumere succo di melograno per bocca aiuta la funzionalità delle cellule e la loro rigenerazione, contribuendo così alla bellezza esterna e anche alla salute interna del nostro organismo.

Il succo di zenzero depurativo e super idratante



Un altro succo ricco di benefici è quello di zenzero.



Se avete un estrattore, basterà inserire i pezzi di radice fresca nella macchina e procedere alla spremitura. Altrimenti tagliate lo zenzero a fettine e grattugiatelo finemente, fino a ottenere una poltiglia. Oltre alla poltiglia, estrarrete manualmente anche il succo.

Se il risultato non dovesse rivelarsi troppo liquido, basterà aggiungere un filo di acqua minerale et voilà: il succo di zenzero ultra idratante e depurativo è pronto da bere!

Il latte vegetale per unghie e capelli al top

L’alternativa veggie al latte vaccino è buonissimo e altamente benefico, spesso più digeribile e salutare di quello tradizionale.



Tutte le tipologie di latte vegetale sono ricche di vitamine, zuccheri semplici, fibre e minerali. E rispetto a quelli di origine animale sono privi di colesterolo e grassi, motivo per cui si addicono ad alimentazioni ipocaloriche e naturali.

Si può scegliere tra latte di soia (ricco di vitamina B1 e ferro), latte di riso (ricco di fibre, vitamine A, B, D e sali minerali), latte di avena (ricco in zuccheri complessi, potassio, fibre, vitamina E e B) e latte di mandorla (con tanto calcio, potassio, fosforo, magnesio, ferro e zinco).

Meno conosciuto, il latte di miglio è benefico per la salute di pelle, unghie, capelli e denti. Ricco di proteine, vitamine del gruppo B, lecitina e minerali, è un’alternativa originale e ultra benefica sul piano beauty e non solo.



Anche il latte di nocciole è abbastanza raro sulle nostre tavole, anche se si dovrebbe consumarlo in abbondanza.

Ricco com’è di materie azotate (aminoacidi essenziali), vitamine A e B e sali minerali, infatti, questo latte vegetale è una bevanda completa e molto nutriente.



Il succo di guaranà per ritrovare energia

Uno degli energy drink naturali più apprezzati è il succo ottenuto dalla spremitura del guaranà.

Questo frutto tropicale ha incredibili effetti energizzanti che lo rendono simile alla caffeina ma con un rilascio più lento nell’organismo, prolungandone quindi l’efficacia e i benefici.



Aumenta le capacità mnemoniche, l’attenzione e la concentrazione.



Inoltre ha proprietà diuretiche, dimagranti, cardiotoniche e antiossidanti, donando silhouette toniche e appianando le rughe contemporaneamente. Un best friend forever, insomma.

Il tè di Sobacha dona luminosità alla pelle



Il tè di Sobacha è un infuso a base di grano saraceno tostato, consumato da innumerevoli generazioni in Giappone.



Dona luminosità e morbidezza alla pelle, al contempo tonifica anche la psiche alleviando sensibilmente lo stress.



Gluten-free, ricca di proteine vegetali, fibre e antiossidanti naturali, è un concentrato di vitamina B, magnesio, calcio e potassio.