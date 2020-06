10 cibi che fanno invecchiare, alimenti da depennare dalla lista della spesa se volete rimandare le rughe: ecco quali sono e perché sono da evitare

Ci sono cibi che fanno invecchiare più velocemente, e non è una leggenda metropolitana.

Alcuni alimenti danneggiano infatti i telomeri, i frammenti finali dei cromosomi che sono i marcatori dell'età cellulare. Con il risultato tanto temuto: ossidazione cellulare, rilassamento cutaneo, rughe e chi più ne ha più ne metta.

Per sconfiggere il nemico, è bene conoscerlo a fondo quindi ecco a voi la lista della spesa da depennare (o ridurre al minimo).

10 cibi che fanno invecchiare più velocemente

Cibi che fanno invecchiare: le farine bianche

Le farine bianche sono ricche di carboidrati che incrementano il glucosio più dello zucchero stesso.

La pasta, il pane e i prodotti da forno in generale causano un aumento degli zuccheri nel sangue che velocizzano l’invecchiamento.

Inoltre i prodotti a base di farina raffinata contengono sostanze chimiche cancerogene che rischiano di danneggiare seriamente le cellule.

Prodotti a base di mais

Anche il mais aumenta i livelli di zuccheri nel sangue, favorendo l’invecchiamento cellulare.

I prodotti derivati come l’olio o lo sciroppo di mais apportano pure un’enorme quantità di acidi grassi omega 3. Voi direte: ma sono i grassi buoni! Eppure se in eccesso non fanno affatto bene, perché provocano ossidazione cellulare e infiammazione.

Ricordiamoci che i derivati del mais si trovano in parecchi alimenti e non solo: dalle bibite ai piatti pronti fino alle medicine, il mais è come il prezzemolo e finisce in tutto. Evitiamolo, leggendo con attenzione le etichette di cibi, bevande e medicinali.

Cibi che fanno invecchiare: lo zucchero

Lo zucchero è una delle sostanze più nocive che ci siano. Innanzitutto crea i meccanismi tipici delle droghe, assuefacendoci all’uso e provocando addirittura sintomi di astinenza quando il livello di zucchero si abbassa nel sangue.

Il sovraccarico di zucchero può portare a un processo chiamato glicazione per cui le molecole dello zucchero in eccesso si legano con le proteine creando i cosiddetti “prodotti finali di glicazione avanzata” (AGES) che possono danneggiare il collagene.

Il collagene, come ben sappiamo, è quella sostanza prodotta dall'epidermide (e presente in tante creme anti-age) che rende elastica e compatta la pelle. Insomma, più giovane.

Se il collagene diminuisce (cosa che accade naturalmente con l’avanzare dell’età), la pelle risulterà meno tonica, dal colorito spento e segnata da più rughe.

Non fatevi però trarre in inganno da alcuni sostituti dello zucchero che sono ugualmente dannosi.

È il caso dello sciroppo d’agave, un dolcificante naturale ma non per questo più sano dello zucchero.

Benché a base vegetale, lo sciroppo d’agave contiene livelli di fruttosio più elevati rispetto allo sciroppo di mais (che già è presente in questa black list di cibi).

Il risultato è che i livelli di collagene scenderanno, portando a pelle spenta, rugosa, disidratata e - diciamo una volta per tutte come stanno le cose - vecchia.

Gli alcolici fanno invecchiare la pelle e l'organismo

Anche l’alcol è un acerrimo nemico della giovinezza, in tutti i sensi.

Gli alcolici (e i superalcolici ancora di più) intossicano il fegato e potrebbero provocare seri danni epatici, in più possono favorire la comparsa della rosacea e di inestetismi come acne o rughe.

Il vino bianco danneggia lo smalto dei denti a causa degli acidi che contiene (il rosso invece fa meno male in ottica anti-age, ma i denti rischiano di restare "macchiati" e perdere il loro candore).

I superalcolici velocizzano incredibilmente l’invecchiamento cellulare. Avete presente lo stato della vostra pelle dopo una serata in cui avete festeggiato un po’ troppo? Ecco.

Cibi che fanno invecchiare: state lontani dai salumi

Salame, pancetta, prosciutto e pure i würstel andrebbero limitati per non dire eliminati proprio.

Si tratta di carni lavorate che contengono solfiti e altri conservanti dannosi, tali da innescare un processo di infiammazione della pelle e favorirne l’ossidazione cellulare.

Anche il loro alto contenuto di sale li rende amici dell’invecchiamento e nemici della giovinezza (e della salute).

Bevande con caffeina

La caffeina rientra nelle sostanze che danneggiano la pelle, velocizzandone l’invecchiamento.

Le bevande a base di caffeina sono diuretiche e provocano dunque disidratazione.

La pelle di conseguenza sarà più secca e in quello stato non riuscirà a produrre molto collagene. Meno collagene = più rughe.

Cibi che fanno invecchiare: il riso bianco

Essendo composto da carboidrati semplici che fanno schizzare alle stelle i livelli di zucchero nel sangue, il riso provoca la tanto odiata ossidazione cellulare.

Mangiatene poco, preferendo sempre la variante integrale.

Al posto del riso, potete scegliere i legumi: un piatto di lenticchie, di fagioli o di ceci è un'altrenativa più sana e ugualmente gustosa.

Cibi salati

I cibi troppo sapidi favoriscono il processo di ossidazione e possono pure contribuire all’insorgenza di problemi vascolari e circolatori.

Il sale provoca ritenzione idrica e quindi cellulite, portando con sé cuscinetti, depositi adiposi e inestetismi cutanei che non sono di certo apprezzati.

Provate a eliminare il sale per un po’ e noterete che la vostra pelle rinascerà (la stessa cosa vale per lo zucchero). Dal colorito roseo alla luminosità, dalla grana più compatta alle imperfezioni che spariranno come per magia, vedrete una metamorfosi epidermica incredibile.

Chi invece proprio non riesce a farne a meno, opti per il sale iodato che è molto più salutare e amico della giovinezza.

In alternativa provate il gomasio, un mix di sale marino integrale e semi di sesamo tostati tritati (a volte ci sono anche un po' di alghe) che viene utilizzato dalla cucina giapponese per insaporire in maniera salutare.

Carne rossa alla griglia

La carne rossa alla griglia non è nel menù di chi vuole un aspetto giovane per due motivi.

Innanzitutto il collagene si danneggia se la carne risulta viene cotta troppo, specialmente se la cottura è tale da annerirla e bruciacchiarla un po’.

Dopo di che perché in generale anche la carne rossa andrebbe limitata perché i suoi grassi sono in grado di innescare i radicali liberi, accelerando l’invecchiamento cutaneo.

Le patatine fritte

Le patatine fritte sono ricche di acidi grassi trans, grassi insaturi che producono l'interleuchina 6, un marker d’infiammazione che innesta un processo di invecchiamento precoce.

Come se non bastasse, poi, l’olio fritto che sta alla base della cottura delle french fries può compromettere la respirazione delle cellule, riducendo le difese immunitarie.

L’essere affogate nell’olio non va bene ma forse peggio ancora è la spolveratina di sale.

Se la tentazione delle patatine fritte è troppo forte, preferite quelle a basso contenuto di sodio, cotte al forno altrimenti cucinate con una friggitrice ad aria.