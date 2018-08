10 locali aperti a Milano nel mese di agosto: ristoranti, bar, cocktail bar, gelaterie, locali per aperitivi e anche pasticcerie. Ecco gli indirizzi

Stiamo tutti facendo il conto alla rovescia per fuggire dalla città rovente, ma se siete tra quelli che le ferie le hanno già fatte, o che devono aspettare metà mese o più per partire, o se per qualche ragione dovete rinunciare alle vacanze e passare Agosto a Milano, vi diamo gli indirizzi giusti per rendere la permanenza gradevole.

Sono sempre di più infatti locali e ristoranti che decidono di restare aperti ad agosto e di far compagnia a chi resta o passa in città.

Ecco 10 indirizzi (bar, ristoranti, locali per l'aperitivo, pasticcerie per la colazione o la merenda) dove godere appieno della Milano agostana più viva (e gustosa) che abbiate mai trovato nella vostra vita.

Leggere per credere!



(Continua sotto la foto)

La Cupola

Via Tommaso Grossi, 1

Questa oasi di relax nel pieno centro di Milano è il paradiso di chi desidera una pausa pranzo chic e, al tempo stesso, informale.

Ideale per un business lunch ma anche per un pranzo fra amici, La Cupola propone uno fra i club sandwich più buoni della città. (E obiettivamente ad agosto vince a mani basse).

Mio Lab

Via Silvio Pellico, 3

Gli amanti dei cocktail di certo conoscono già bene questo indirizzo che, anche ad agosto (a partire dalle ore 17) offre cocktail favolosi.

La curiosità di questo meraviglioso locale nel pieno centro di Milano è che la cocktail list è da “pescare”.

Sì, avete capito bene, pescare.

Perché si tratta di scegliere il proprio drink da un mazzo di carte.

Un’idea geniale che coniuga creatività e voglia di fare bene, ingredienti di altissimo livello e la maestria di un bartender - Oscar Quagliarini - che è ormai una firma.

Ad agosto, con la città semi deserta, avete un motivo in più: nessuna attesa.

Eppol

Via Marcello Malpighi, 7

Dal cappuccio e brioche leggendo il giornale di primo mattino, alla pausa pranzo veloce e informale o lenta, tranquilla e placida, fino alla cena e all’ultimo drink prima di coricarsi, Eppol è uno dei nostri indirizzi preferiti in città ormai da anni.

Questo curatissimo locale di via Malpighi, immerso fra i palazzi liberty di Porta Venezia, ha saputo unire l’atmosfera accogliente del quartiere con l’interior design più godibile e una drink list che non delude mai.

La vera chicca è la gentilezza del personale che, fin dalle prime ore del giorno, ti fa sentire come uno di famiglia. Insomma, un po’ a casa lontano da casa.

Il suo plus, rispetto a molti altri posti meravigliosi della zona, è il fatto che è aperto anche ad agosto. Tutto il mese!

Gialle&Co

Via Alessandro Volta, 12



Vi abbiamo già raccontato di questo simpatico locale di via Volta alcuni mesi fa.

Per quelli di voi che avessero la memoria breve, si tratta di un piccolo ristorante che - a pranzo e a cena - propone soltanto piatti a base di patate.

Cotte in tutte le salse e nei modi più sfiziosi. La baked potato è il pretesto per creare qualcosa di innovativo e gustosissimo, a base di verdura o rivisitando l’amatriciana, ma anche con il pesto alla ligure o la burrata pugliese.

Un trionfo di sapori che ha saputo conquistare i palati milanesi e che, quest’anno, ha deciso di non chiudere nemmeno quando QUASI tutti scappano dalla città.

Se siete fra quelli che restano, concedetevi una pausa pranzo o una cena tra amici qui.

Deus Cafe

Via Thaon De Revel, 3

I motivi per cui amiamo questo locale immerso nel cuore pulsante del quartiere Isola sono molteplici.

A questi ne aggiungiamo uno: il fatto di poter godere di questo meraviglioso cortile anche nel mese di agosto.

Un pranzo veloce, un aperitivo o un brunch; ogni scusa è buona per godersi la quiete dei divani di Deus Cafe, anche quest’estate.

La Martesana

Via Giovanni Cagliero, 14

Fondata nel 1966, la pasticceria Martesana è ormai un’istituzione a Milano.

Con le sue due sedi, una nel villaggio dei giornalisti e l’altra in Chinatown, ha ormai ampliato la propria offerta, proponendo una pausa pranzo di tutto rispetto.

Eppure noi la consigliamo sempre per i suoi dolci da acquolina (le code ogni mattino parlano da sé), in particolare i mignon in versione estiva che - quest’anno anche nel mese di agosto - sono qui per deliziare i palati di quelli di noi costretti in città financo con il caldo agostano.

Pescheria con cottura

Via Tito Speri, 7

In arrivo nientemeno che da Lecce, Pescheria con cottura ha aperto i battenti solo poche settimane fa nella nuova city, alle spalle dei grattacieli che hanno ridisegnato lo skyline di Milano e che le fanno da cornice naturale.

La scelta è ampia e la materia prima freschissima, mentre il menù cambia a seconda dell’offerta del giorno.

Il locale - bancocentrico per vocazione - ruota attorno alla vista di pesci e crostacei che si mangiano, anzitutto, con gli occhi.

Inutile dire che, ancorpiù ad agosto quando tutti noi vorremmo essere al mare, questo posto è da acquolina. Provare per credere.

Panini Durini

Largo Guido Donegani, 3

La pausa pranzo, nel mese di agosto, è il vero incubo dei professionisti che restano in città.

Si, perché quando quasi tutti sono in vacanza, i pochi che restano non hanno spesso nemmeno la consolazione dei propri locali preferiti semi deserti.

Non tutti chiudono però: Panini Durini offre le sue deliziose creazioni espresse anche nel mese più torrido dell’anno.

Un po’ a voler consolare i pochi che scelgono di (o sono costretti a) restare in città, non solo panini ma anche bibite freschissime, piatti freddi e il sorriso accogliente del personale, che con noi condivide l’afa meneghina.

Giacomo Arengario

Via Guglielmo Marconi, 1

Se siete rimasti in città e non volete negarvi il lusso di un ristorante con i fiocchi, voilà la cena è servita da Giacomo Arengario, uno fra i nostri locali preferiti in assoluto, anche quando sono tutti aperti.

Immerso nello storico museo del Novecento, con una meravigliosa terrazza affacciata su Piazza Duomo, questo ristorante è storia nella storia, con una carta di cibi deliziosi che lo chef preparerà appositamente per noi.

Immaginate, che cosa c’è di meglio se scegliete di restare in città?

Non solo: se il vostro ideale è una cena non troppo informale e vi va di uscire e mangiare all’aperto, in un magnifico giardino, il nostro consiglio è Giacomo Rosticceria.

Sì, sappiamo a cosa state pensando ma non fatevi ingannare dal nome.

Tanti piatti espressi cucinati da sapienti mani, un servizio impeccabile e - fiore all’occhiello di tutti i ristoranti da Giacomo - un’ottima carta dei vini. Vi fidate, vero?

Q.B. Gelato

Via Aristide De Togni, 30

Gelati deliziosi dagli ingredienti genuini, granite che mentre le assapori ti sembra d’essere in sicilia, in riva al mare e il calore di una famiglia che fa tutto con il cuore.

Dalla scelta delle materie prime che guidano i gusti del gelato quotidianamente in menù, alla creazione delle proposte, tutto è pensato e scelto in ogni singolo dettaglio.

Questo posto non ci piace soltanto perché, anche in pieno agosto ci regala una pausa di puro piacere, ma anche e soprattutto perché è rimasto uno dei pochi posti a Milano dove le scelte non sono guidate dal marketing ma dall’amore per il fatto bene e le cose buone.