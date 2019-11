iPhone, Google o Android, l'offerta di smartphone è sempre più ampia (e la qualità sempre più alta): ecco come scegliere che cellulare comprare (o regalare)

Non è facile decidere che cellulare comprare ultimamente: l'offerta è ampia e il livello di prestazioni raggiunto molto alto.

Quando si parla dei top di gamma delle principali marche, infatti, le prestazioni hanno raggiunto tali livelli di perfezione che a una prima occhiata risulta difficile anche solo identificarne le differenze, figuriamoci eleggerne un migliore.

Fotocamere stellari, intelligenza artificiale in grado di fare pressoché tutto, qualità audio e video professionali: meglio investire sulla quantità di megapixel o sull'accuratezza dell'intelligenza artificiale che ne ottimizza il risultato?

A seconda delle esigenze di ognuno (che possono essere le foto, i video, la durata della batteria o l'aspetto più social delle funzionalità), ogni cellulare ha un aspetto che lo rende migliore degli altri.

Per venirvi incontro, abbiamo fatto il punto sulle principali caratteristiche dei cellulari più nuovi e desiderabili del Natale 2019 - prezzo compreso.

iPhone 11 Pro (e iPhone 11 Pro Max), Apple



Per i fan della mela

Tre fotocamere, quattro colorazioni (a silver, gold e space gray si aggiunge quello che viene definito "verde notte", midnight green), due dimensioni: Pro da 5,8" e Pro Max da 6,5".



Le principali innovazioni riguardano il comparto fotografico, che fa triplete grazie a una wide camera da 12 MP, una ultra wide camera da 12 MP grandangolare a 120° e una terza lente (sempre da 12 MP) con zoom 2x che vengono integrate attraverso l'intelligenza artificiale e tecnologia DeepFusion: in pratica vengono fusi insieme 9 scatti (che lo smartphone registra nello stesso momento mettendo l'attenzione su 9 aspetti diversi della foto) per offrire un risultato super dettagliato anche in condizioni di scarsa luminosità e di notte.

Chiudono il pacchetto schermo Super Retina XDR, batteria potenziata (assicura 4 e 5 ore in più rispetto a iPhone XS e XS Max) che si ricarica più velocemente grazie al caricatore fast charge da 18W incluso nella confezione, e la possibilità di registrare video in 4K.

Prezzi a partire da 1189 euro (iPhone Pro) e 1289 (iPhone Pro Max).

Pixel 4, Google

Per intenditori



Pixel 4, o il nuovo Google Phone, ha suscitato gran clamore grazie alla promessa di foto stellari, letteralmente, visto che grazie a una nuova modalità a lunghissima esposizione ci si possono scattare fotografie al cielo come mai era stato possibile fare finora con uno smartphone.

Tra le funzionalità da segnalare, oltre alla modalità Foto notturna che come dicevamo consente di scattare fotografie anche in condizioni di scarsa luminosità, senza utilizzare il flash, il super resolution zoom, paragonabile a uno zoom ottico fino a 3X (arriva a 8X in digitale), i controlli a doppia esposizione per luce e ombre per scattare foto controluce senza perdere i dettagli e Gesti rapidi , una funzione che permette di comandare il cellulare a distanza, senza toccarlo, grazie a un radar che rileva i movimenti delle mani.

Bianco, nero o arancione solo in edizione limitata, Pixel 4 parte da 759 euro per Pixel 4 (5.7'') e da 899 euro per Pixel 4 XL (6.3").

Nova 5T, Huawei

Per social addicted

Le 5 fotocamere (4 posteriori e 1 anteriore) potenziate dall’intelligenza artificiale e il display Punch FullView da 6.26 pollici rendono il nuovo smartphone Huawei perfetto per chi ama immortalare la propria realtà scatto dopo scatto.

Come dicevamo infatti gli obiettivi sono 5: uno ad alta definizione da 48 MP, uno grandangolare da 16 MP, un obiettivo macro da 2 MP e un bokeh da 2 MP. Oltre alla fotocamera frontale da 32 MP.

La modalità di scatto AI HDR+ raccoglie più di un fotogramma in un unico scatto, selezionando in automatico le parti migliori, garantendo così una foto finale notevolmente migliorata.

Inoltre, la modalità Super Night utilizza sfrutta la tecnologia AI Image Stabilization (AIS) e un sensore intelligente di rilevamento della luce, che consentono di ottenere scatti dalla chiarezza eccezionale sia di giorno che di notte.

Mentre la funzione di editing video avanzata con AI riconosce automaticamente i soggetti ricorrenti nei video, raccoglie tutti i contenuti con lo stesso soggetto, e semplifica il processo di editing dei video.

Infine, la SuperCharge da 22,5 W ricarica la batteria dallo 0 al 50% in soli 30 minuti.

HUAWEI nova 5T è disponibile in tre varianti di colore: Crush Blue, Dark Black, and Midsummer Purple, con effetto 3D multistrato per un aspetto olografico, al prezzo di 429,90 Euro.

Galaxy S10, Samsung

Per chi vuole uno schermo ad altissima risoluzione

I nuovi Samsung Galaxy S10e, S10 e S10+ celebrano il decimo compleanno di Galaxy con il migliore schermo mai realizzato da Samsung, il primo display Infnity-O con tecnologia Dynamic AMOLED: i bordi sono ridotti al minimo e la tecnologia HDR10+ offre una visualizzazione dei contenuti estremamente definita, una gamma di colori più ampia per immagini brillanti e realistiche, neri ancora più profondi e bianchi più luminosi.

Anche in condizioni di luce diretta del sole.

Galaxy S10 include anche il primo lettore di impronte digitali ad ultrasuoni, in grado di leggere i contorni 3D dell’impronta per un livello di protezione massima e un comparto fotografico da serie A: obiettivo grandangolare a 123° (equivalente a quello dell'occhio umano), registrazione video Super Steady con stabilizzazione digitale e condivisione di carica wireless (che consente di ricaricare smartphone e dispositivi wearable compatibili semplicemente avvicinandoli al retro di Galaxy S10).

Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+ nelle colorazioni Prism White, Prism Black, Prism Green e Canary Yellow (quest’ultimo solo versione Galaxy S10e). Galaxy S10+ è anche disponibile in due nuovi modelli Premium: Ceramic Black e Ceramic White. I prezzi partono da €779 per Galaxy S10e, €929 per Galaxy S10, €1.029,00 per Galaxy S10+.

iPhone 11, Apple

Per chi ne pensa di tutti i colori

Bianco, nero, rosso, viola, giallo e verde - l'economico di Apple, evoluzione di iPhone XR, sfoggia una varietà cromatica unica e guadagna una seconda fotocamera grandangolare da 12 MP a 120°, che permette di ottenere immagini ultra wide e di scattare in modalità ritratto non solo persone ma anche cose e animali.



Le due fotocamere posteriori (wide e ultra wide, entrambe da 12 MP) sono inserite in una placca in rilievo quadrata, mentre alla fotocamera frontale (che diventa anche lei da 12 MegaPixel) viene aggiunta la possibilità di registrare video in 4K (anche) in slow motion: gli slofies (i selfie in modalità slow motion, che con iPhone 11 sarà possibile anche da fotocamera frontale) non ci cambieranno la vita ma hanno un nome troppo carino per non essere citati e si candidano per diventare in fretta un nuovo tormentone social.

Sempre nel comparto fotografico è da citare la Night Mode, modalità notturna, per scatti (finalmente) professionali anche in condizione di luce bassa, e (finalmente!!) la possibilità di registrare video e scattare foto senza dover cambiare modalità, semplicemente cambiando il tipo di pressione: con un tap si scatta la foto, tenendo premuto si registra un video.

Dimensioni e materiali: iPhone 11 ha display Liquid Retina LCD da 6,1", frame in alluminio e fronte e retro in vetro.

Prezzi a partire da 839 Euro.

Galaxy Note 10, Samsung

Per i più creativi (e per chi ci vuole poter lavorare)

La nuova S Pen intelligente consente prestazioni senza precedenti. Qualche esempio? Si può scrivere a mano sullo schermo del cellulare (per la prima volta in due dimensioni da 6,3 o 6,8 pollici) come su un bloc notes, convertire istantaneamente la scrittura a mano in testo digitale su Samsung Notes ed esportare il file in una serie di formati differenti, incluso Microsoft Word.

È possibile, inoltre, personalizzare le note diminuendo o ingrandendo le dimensioni del testo, o modificandone il colore. Formattare e condividere i report delle riunioni o trasformare idee e ispirazioni del momento in documenti da poter modificare successivamente.

In più, la nuova S Pen è dotata di nuove funzionalità, le Air Actions, che permettono di controllare lo smartphone con semplici ed intuitive gesture, senza toccare il display.

Con un semplice cavo USB, poi, è possibile attivare la modalità Samsung Dex sul computer per trasferire i file da un dispositivo all’altro e utilizzare le app mobile con mouse e tastiera.

Infine, grazie alla ricarica Ultra-Rapida con soli 30 minuti di ricarica, con una capacità tramite cavo fino a 45W, Galaxy Note10+ ha energia sufficiente per tutta la giornata.

Galaxy Note10 è disponibile in due colorazioni, Aura Glow e Aura Black mentre Galaxy Note10+ anche in Aura White (solo nella versione da 512GB disponibile online).

Prezzi partire da 979 euro per il Note10 e 1.129 euro per Galaxy Note10+.

Palm

Per chi non ha "spazio da perdere"

Palm è uno smartphone piccolissimo, grande come una carta di credito, resistente all'acqua e con performance di ottima qualità.

Con la modalità Life Mode, che segnala solo le notifiche desiderate, è progettato per chi vuole rimanere sempre connesso senza togliere spazio alla propria vita fuori dallo schermo. Quando Life Mode è abilitata, infatti, l’utente non sarà disturbato da chiamate e messaggi finché lo schermo è spento e si potranno recuperare tutte le notifiche semplicemente toccando il display.

Display da 3.3”, due fotocamere (frontale 8MP e posteriore 12MP) e sistema operativo Android che offre accesso a Google Play Store per scaricare le App che si desidera avere sempre con sè, Google Assistant e tutto ciò che oggigiorno serve in uno smartphone.

Standby Time: 3+ giorni di batteria. Tempo di ricarica: 50% in 31 minuti, 100% in 68 minuti. Peso: 62.5 grammi.

Prezzo a partire da 349 euro.

Nokia 7.2

Per i nostalgici (di quando la batteria durava due giorni)

Con numerose novità nel comparto fotografico, Nokia 7.2 si basa sulla tradizione dei telefoni Nokia per offrire tecnologie innovative.

Integrando per la prima volta in uno smartphone tipologie di bokeh di livello professionale DSLR, Nokia 7.2 presenta esclusivi stili di bokeh ZEISS, disponibili in modalità ritratto per ricreare l'effetto sfocato dietro il soggetto fotografato tipici degli obiettivi ZEISS, ma anche la sfocatura in primo piano e in background per imitare il “bokeh” ottico naturale.

Infine, ma non per importanza (anzi): basandosi sui punti di forza del suo predecessore, Nokia 7.2 assicura due giorni di batteria con una sola carica.

Prezzo a partire da 379 euro.

View3, Wiko

Edizione speciale del View3 di Wiko, il brand franco-cinese che rende accessibile la tecnologia d'avanguardia.

Le limited edition del View3, smartphone dotato di tripla fotocamera intelligente con obiettivo ultra-grandangolare, batteria che assicura 2 giorni di autonomia con una sola carica e display full screen da 6,26" con risoluzione HD+, infatti, sono in vendita al pubblico a 180 euro.

La serie è pensata per arricchire di colore l’oggetto che più utilizziamo ogni giorno, ed è disponibile in 3 versioni: Blooming immersion, Dots e Wild Jungle, frutto della creatività dei tre giovani designer marsigliesi - Gaëlle Bacquet, Christophe Marino e Laure Macotta.

Ogni special edition si compone di un kit contenente: case protettiva personalizzata, una serie di wallpaper attivi automaticamente una volta acceso lo schermo del View3, degli sticker e un packaging che richiama le grafiche dei tre designer.









Photo preview by Tommy Tong on Unsplash