Apple ha presentato tre nuovi iPhone 11 e la quinta generazione di Apple Watch: ecco quali sono le principali caratteristiche, date di uscita e prezzi

Con la presentazione dei nuovi iPhone 2019 Apple crea una cartella colori senza precedenti, 10 in tutto, declinata su tre modelli di smartphone: iPhone 11 (evoluzione di iPhone XR), iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

La novità che li accomuna tutti è la nuova scocca del comparto fotografico, che diventa quadrata e ospita sul primo modello due fotocamere e sugli altri due addirittura tre.

Migliorie anche su Apple Watch, che d'ora in avanti mostrerà l'ora anche in stand by (senza perderne in autonomia) e sarà ancora più indipendente da iPhone.

Ecco nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere sui nuovi modelli di iPhone e Apple Watch.

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max



Tre fotocamere, quattro colorazioni (a silver, gold e space gray si aggiunge quello che viene definito "verde notte", midnight green), due dimensioni: Pro da 5,8" e Pro Max da 6,5".



In entrambi i modelli gli schermi, chiamati da Apple Super Retina XDR, utilizzano pannelli OLED e offrono il supporto a Dolby Vision e HDR, la batteria è potenziata (assicura 4 e 5 ore in più rispetto a iPhone XS e XS Max) e si ricarica più velocemente, grazie al caricatore fast charge da 18W incluso nella confezione.

Una wide camera da 12 MP, una ultra wide camera da 12 MP grandangolare a 120° e una terza lente (sempre da 12 MP) tele con zoom 2x vengono integrate attraverso l'intelligenza artificiale con tecnologia DeepFusion: in pratica vengono fusi insieme 9 scatti (che lo smartphone registra nello stesso momento mettendo l'attenzione su 9 aspetti diversi della foto) per offrire un risultato super dettagliato.

Per quanto riguarda i video, iPhone 11 Pro può registrare in 4K con tutte e tre le fotocamere, permettendo di passare da una all'altra senza perdere il fuoco e utilizzando l'app Filmic Pro sarà possibile registrare due video in contemporanea, fronte e retro, potendo poi scegliere in fase di editing quale utilizzare in base alle inquadrature.

iPhone Pro e iPhone Pro Max saranno disponibili da Venerdì 20 Settembre a partire da 1189 euro (iPhone Pro) e 1289 (iPhone Pro Max).

Rimarranno in vendita iPhone XR (a 599 dollari) e iPhone 8 (da 449).

iPhone 11

La prima cosa che si nota della nuova generazione iPhone è che ce n'è davvero per tutti i gusti: bianco, nero, rosso, viola, giallo e verde - l'evoluzione di iPhone XR ne mantiene la varietà cromatica e guadagna una seconda fotocamera grandangolare da 12 MP a 120°, che permette di ottenere immagini ultra wide e di scattare in modalità ritratto non solo persone ma anche cose e animali.



Le due fotocamere posteriori (wide e ultra wide, entrambe da 12 MP) sono inserite in una placca in rilievo quadrata, mentre alla fotocamera frontale (che diventa anche lei da 12 MegaPixel) viene aggiunta la possibilità di registrare video in 4K (anche) in slow motion: gli slofies (i selfie in modalità slow motion, che con iPhone 11 sarà possibile anche da fotocamera frontale) non ci cambieranno la vita ma hanno un nome troppo carino per non essere citati e si candidano per diventare in fretta un nuovo tormentone social.

Sempre nel comparto fotografico è da citare la Night Mode, modalità notturna, per scatti (finalmente) professionali anche in condizione di luce bassa, e (finalmente!!) la possibilità di registrare video e scattare foto senza dover cambiare modalità, semplicemente cambiando il tipo di pressione: con un tap si scatta la foto, tenendo premuto si registra un video.

Dimensioni e materiali: iPhone 11 ha display Liquid Retina LCD da 6,1", frame in alluminio e fronte e retro in vetro.

Disponibili dal 20 Settembre a partire da 839 Euro.

Apple Watch Series 5

Apple Watch continua a migliorarsi e a pensare a come venire incontro a ogni possibile esigenza dei suoi utilizzatori.

E proprio per questo la prima novità che si vede letteralmente a colpo d'occhio è che lo schermo rimane sempre acceso, anche quando lo smartwatch va in stand by, mostrando l'ora e le complicazioni con luminosità più bassa. Si chiama Always-On Display e (se ve lo foste chiesto) non consuma più batteria: grazie alle innovazioni tecnologiche abbinate, Apple Watch Series 5 assicura comunque 18 ore di autonomia nonostante lo schermo sempre visibile.



A cosa serve? Avete mai provato a voler guardare l'ora quando avete le mani occupate e non potete ruotare il polso? O a controllare quanti secondi mancano a un count down mentre siete in plank o a non farvi notare mentre guardate l'ora in riunione? Ecco: se vi è capitato almeno una volta avete la vostra risposta.

Apple Watch Series 5 sarà disponibile dal 20 settembre (con preordini già disponibili) con cassa in alluminio (argento, oro, grigio siderale), acciaio inossidabile (oro, space black, naturale spazzolato), titanio (naturale o space black spazzolato) o ceramica (bianca), a partire da 459 euro per la versione GPS e 559 per quella GPS+Cellular.