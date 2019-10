Fotografa la Via Lattea e non solo: 13 cose che si possono fare con il nuovo telefono di Google, Pixel 4, e che vi piaceranno da impazzire

Sono pochi ormai gli smartphone in grado di far parlare di sé e creare aspettativa anche tra i non addetti ai lavori: Google ce l'ha fatta con Pixel 4, o il nuovo Google Phone, come viene chiamato tra chi ama il fatto che dietro questo cellulare dall'aspetto pulito ed efficiente ci sia proprio il colosso che ha una risposta per tutto.

Ed è facile capirne il perché.

A fare clamore è stata, prima che il resto, la promessa di foto stellari, letteralmente, visto che grazie a una nuova modalità a lunghisssssima esposizione si potranno scattare fotografie al cielo come mai era stato possibile fare finora con uno smartphone.

Ma non è tutto, perché tra sensori di movimento e interazioni al limite di Super Vicky (la bambina robot che tutti i figli degli anni '80 avrebbero voluto per casa) Pixel 4 si posiziona a merito tra i cellulari più desiderabili dell'anno.

Ecco cosa ci è piaciuto di più dello smartphone Made in Google.

1. È vero che fa le foto alle stelle

Impossibile non partire da qui: l'aggiornamento più rilevante di Pixel 4 riguarda la fotocamera, che include nuove funzionalità per la modalità Foto notturna che consente ora di scattare fotografie stupende anche in condizioni di scarsa luminosità, senza utilizzare il flash.

Per utilizzarla basta aprire l'app della fotocamera, selezionare la modalità Foto notturna, identificata con l'icona di una Luna, e scattare, tenendo il telefono molto fermo.

Per immortalare il cielo notturno a queste indicazioni vanno aggiunte solo due accortezze: trovarsi lontani dalle luci della città (dove si riescano a vedere le stelle a occhio nudo insomma) e appoggiare il telefono su una superficie stabile, che sia un muretto o un treppiede.

Una volta appoggiato il telefono, basta selezionare Acquisisci (sempre con il simbolo della Luna) e non toccare il cellulare fino al termine del conto alla rovescia.

2. Ha uno zoom incredibile

Grazie a un sistema a doppia fotocamera e uno zoom ad alta definizione è possibile ottenere immagini ad alta qualità anche a distanza (come dimostrano i due scatti qui sopra, realizzati senza muovere un passo).

Il super resolution zoom infatti è paragonabile a uno zoom ottico fino a 3X e arriva a 8X in digitale.

3. Si possono fare foto controluce

Grazie ai controlli a doppia esposizione per luce e ombre si riescono a scattare le famose foto controluce che tutti vorremmo come immagine profilo e nessuno riesce mai a ottenere.

Avete presente quando cercate di fare un ritratto a qualcuno davanti al tramonto e o diventa bianco il tramonto o si trasforma in una sagoma nera la persona che state fotografando? Ecco, con Pixel 4 ora basterà usare i due cursori a lato dello schermo per definire la luce sul soggetto in primo piano e sullo sfondo in modo separato ma integrato (per un risultato come nella foto qui sotto).

4. Nelle foto di gruppo, i tuoi amici vengono meglio

Se si attiva Frequent Faces il sistema è in grado di riconoscere le persone che fotografiamo più spesso.

Questo vuol dire che se poi scattiamo in modalità Top Shot (ovvero quella in cui la fotocamera scatta più immagini e poi seleziona automaticamente la migliore) viene selezionata quella in cui queste stanno sorridendo e non hanno gli occhi chiusi. (Volendo poi la selezione può essere modificata).

Per attivare e disattivare la modalità Frequent Faces basta andare nelle impostazioni dell'App fotocamera.

5. Condividere è ancora più veloce

Quando si scatta una foto, questa compare in basso a destra in un pallino. Basta appoggiarci su il dito e sollevarlo per vedere comparire un mini menù rapido con i simboli della messaggistica istantanea più usati: come a dire che con un tap e mezzo la foto può essere inviata a un amico su Whatsapp o postata sulle stories di Instagram.

6. Se si scatta su App terze la foto è comunque bella

Per non rinunciare alla qualità di un'immagine siamo abituati a dover uscire dall'App in cui siamo per entrare in quella della macchina fotografica e poi magari tornare dove eravamo per condividerla.

Ora, grazie all'integrazione con App terze, invece, pur scattando direttamente da quelle (che si tratti di Instagram o Whatsapp) la qualità della foto salvata sul rullino rimane alta (quasi) come se fosse scattata con App fotocamera.

7. Lo spazio di archiviazione delle foto è illimitato (e gratuito)

Google Foto offre spazio di archiviazione online illimitato e in alta qualità: basta essere connessi per archiviare, trovare e condividere foto e video.

Gratis.

8. Capisce se siamo nei paraggi

E usa l'informazione per risparmiare batteria. Pixel 4 ha un sensore di movimento che, se non percepisce la nostra presenza, spegne lo schermo.

Basta tornare nella sua area di azione per vedere ricomparire l'ora e la data sul display.

9. Si comanda con la sola imposizione delle mani

Grazie alla funzionalità Gesti rapidi il cellulare può essere comandato a distanza, senza toccarlo, grazie a un radar che rileva i movimenti delle mani.

Muovendo l'aria a destra o sinistra sopra lo schermo dello smartphone appoggiato su un tavolo per esempio si può mandare avanti e indietro la musica, passare da una canzone all’altra, silenziare una telefonata, posticipare la sveglia o spegnerla (questo è pericoloso).

A cosa serve? Per silenziare una telefonata mentre correte sul tapis roulant o per cambiare canzone mentre state mangiando un trancio di pizza unto senza toccare il telefono per esempio.

10. L'assistente vocale si chiama strizzando il telefono

Per avere l'aiuto di Google non serve chiamarlo ad alta voce: per attivare l'assistente vocale basta strizzare, letteralmente, il telefono in mano, schiacciando i due lati con il palmo.

11. Il registratore non solo registra, ma trascrive

Dite addio alle lunghe trascrizioni della lezione o dell'intervista:il registratore di Pixel 4 è in grado di trascrivere il parlato in testo scritto in tempo reale.

12. Costa meno degli altri

Bianco, nero o arancione solo in edizione limitata, Pixel 4 va controcorrente e invece di alzare i prezzi costa meno del suo predecessore (e di quasi tutti i suoi concorrenti nella telefonia alto di gamma).

Si parte da 759 euro per Pixel 4 (5.7'') e da 899 euro per Pixel 4 XL (6.3").

13. La cover si può mettere in lavatrice

In tessuto e rivestimento con protezione antiurto e antigraffio, la custodia originale è disponibile in 4 colori: nero, grigio metallico, blu denim e corallo.

E si può lavare in lavatrice!