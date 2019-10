Da mettere sulla lista dei desideri in vista del Black Friday o del Natale (o semplicemente nel carrello di Amazon), ecco le novità tecnologiche più belle dell'inverno 2020

Sono i nuovi oggetti del desiderio: belli, utili e con quel gusto del nuovo che solo le pellicole ben attaccate sulle superfici lucide e intonse dei gadget tecnologici riescono a procurare.

Packaging ad incastro perfetto, facili da impacchettare e senza nemmeno il problema delle taglie, il tech si è conquistato il primo posto nella classifica dei regali più gettonati per lei e per lui perché unisce i gusti e fa felici tutti.

Stare al passo coi tempi e gli ultimi modelli sul mercato non è sempre facile, ecco perché abbiamo selezionato le novità tecnologiche più belle e desiderabili dell'inverno, da appuntare sulla propria lettera a Babbo Natale lista dei desideri.

Un eReader che sembra un libro (ma impermeabile)

Pulsanti fisici per girare la pagina con una mano sola, schermo antiriflesso da 7", peso di soli 192 grammi, memoria di archiviazione che consente di tenere nel proprio ereader 6mila libri: il nuovo Kobo Libra H20 si presenta in due colori (bianco e nero), con 4 SleepCover originali (nero, grigio, rosa e acqua), ed è impermeabile fino a 60 minuti a due metri di profondità.

Grazie alla risoluzione di 1680 x 1264 300 ppi, offre un'esperienza di lettura ad alta definizione ed è caratterizzato da un design che ne consente la presa sia con una mano sola che con entrambe le mani (il dispositivo può essere girato in verticale o in orizzontale) con doppia alternativa: sfogliare le pagine con il touch o usando i due tasti fisici sul bordo (in rilievo per simulare la presa del libro cartaceo).

La tecnologia ComfortLight PRO riduce l'esposizione alla luce blu (che può influire negativamente sul sonno) e imita automaticamente la naturale progressione del sole emettendo la luminosità e la tonalità ottimali in base all'ora del giorno (grazie alla presenza della luce rossa dello spettro che agisce per stimolare la melatonina).

Attraverso l'intergrazione a Pocket si potranno anche salvare gli articoli web che troviamo interessanti per poterli leggere in seguito direttamente su eReader 

Dimensioni: 144 mm di larghezza x 159 mm di lunghezza, superficie di presa spessa 7,8 mm, e 5,0 mm intorno ai bordi rimanenti.

I nuovi iPhone 11 (pro)

Non c'è inverno che non inizi con un nuovo iPhone, quest'anno con una cartella colori senza precedenti, 10 in tutto, declinata su tre modelli di smartphone: iPhone 11 (evoluzione di iPhone XR), iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

La novità che li accomuna tutti è la nuova scocca del comparto fotografico, che diventa quadrata e ospita sul primo modello due fotocamere e sugli altri due tre aggiungendo la lente ultra wide, ovvero il grandangolo a 120°, e potenziando lo zoom a 2x: le informazioni aquisite dalle tre lenti vengono integrate attraverso l'intelligenza artificiale con tecnologia DeepFusion: in pratica vengono fusi insieme 9 scatti (che lo smartphone registra nello stesso momento mettendo l'attenzione su 9 aspetti diversi della foto) per offrire un risultato super dettagliato.

Anche di notte, grazie alla Night Mode, modalità notturna, per scatti professionali anche in condizione di luce scarsa.

Per maggiori dettagli sui tre modelli di iPhone 11 trovate tutto qui.

Cuffie wireless (che eliminano il rumore)

Dimenticate cavi, rumori e distrazioni dal mondo esterno e immergetevi nella vostra musica preferita: le cuffie in-ear Sony WF-1000XM3 assicurano eliminazione del rumore, l’imbattibile qualità audio della famiglia 1000X, batteria a lunga durata e funzione di ricarica rapida - oltre a controlli touch regolabili, assistente vocale e sistema Adaptive Sound Control per un’esperienza di ascolto su misura.

Dotate della tecnologia Dual Noise Sensor, catturano il rumore e lo eliminano, in modo che niente possa distrarre dall’ascolto: in pratica i due microfoni, uno feed-forward e uno feed-back, posizionati sulla superficie delle cuffie, catturano tutti i suoni ambientali circostanti. A quel punto interviene il processore di eliminazione del rumore HD QN1e, che crea un’onda sonora inversa per compensare qualsiasi suono esterno, dal rumore delle cabine dell’aereo al trambusto della città.

La struttura ergonomica caratterizzata da tre punti di supporto auricolare li mantiene ben posizionati nell’orecchio, e nella confezione si trovano 4 taglie di auricolari ibridi e 3 di auricolari triplo comfort, per personalizzare le cuffie sul proprio orecchio.

Uno smartwatch per rimettersi in forma (e non solo)

Il nuovo smartwatch Galaxy Watch Active 2 di Samsung rende possibile uno stile di vita completamente connesso e più sano attraverso piccoli, ma significativi, cambiamenti quotidiani, dal raggiungimento degli obiettivi di benessere per il sonno, la forma fisica e la gestione dello stress, fino al completamento efficiente delle attività.

Disponibile in due formati (44 mm e 40 mm di diametro) e due stili (alluminio leggero con fascia in fluoroelastomero e acciaio inossidabile con cinturino in pelle) gli smartwatch possono essere personalizzati con una gamma di opzioni aggiuntive per cinturini e quadranti.

La cornice ultra sottile dello schermo Super AMOLED curvo permette di spostarsi tra le schermate e selezionare facilmente le proprie app preferite sfiorando la ghiera girevole.

E per chi desidera un orologio abbinato al proprio outfit, è possibile personalizzare il quadrante in base al proprio abito grazie all’algoritmo di estrazione del colore My Style: basta scattare una foto dell’outfit, scegliere tra diverse combinazioni di colore estratte dalla foto e il quadrante verrà modificato in pochi secondi per abbinarsi al proprio stile.

Compagno perfetto per gli obiettivi di benessere, Galaxy Watch Active2 fornisce informazioni utili per aiutare a fare scelte di stile di vita positive rispetto ad alimentazione, esercizio fisico, benessere mentale, sonno e altro ancora.

Fotocamera a sviluppo istantaneo con messaggio audio

La nuova instax mini Liplay, è una fotocamera ibrida a sviluppo istantaneo che permette di registrare e stampare un messaggio audio fino a 10 secondi sull'istantanea.

Cosa significa? In pratica LiPlay registra fino a 10 secondi di audio e li converte in un codide QR che aggiunge alla foto prescelta (dal monitor LCD sul retro della fotocamera).

Una volta stampata la foto, scansionando il QR con uno smartphone si potrà sentire il messaggio.

La fotocamera dispone anche della funzione Stampa diretta, per trasferire le foto dallo smartphone a LiPlay per stampare le foto della propria galleria immagini in formato carta di credito, e dello Scatto remote, che permette di utilizzare il cellulare come telecomando per scattare a distanza.

Una microvideocamera per registrare (proprio) tutto

Insta360 GO è una micro videocamera che pesa appena 18,3 grammi e può essere portata ovunque: grazie alle dimensioni ultra compatte, corpo magnetico e una serie di accessori, infatti, GO può essere agganciata o appesa praticamente a qualsiasi cosa, per avere massima libertà di movimento e mani libere, senza dover ricorrere allo smartphone.

Per avviare la registrazione di un video (durata massima 30 secondi) basta premere il pulsante sul retro del device. Per terminare la ripresa è sufficiente un secondo tocco che blocca la registrazione.

L’Intelligenza Artificiale consente di mettere in atto una selezione in tempo reale dei migliori clip realizzati, la tecnologia di stabilizzazione di rendere i video stabili, sempre e ovunque.

Resistente all’acqua, non teme spruzzi, pioggia o piccole immersioni di non più di 10 secondi, e possono essere realizzati fino a 200 clip al giorno senza rischiare di avere la batteria scarica: la custodia della videocamera infatti permette una ricarica molto veloce e il trasferimento immediato dei file tramite collegamento con lo smartphone.

Le lampadine intelligenti

Philips Hue Filament è la nuova frontiera dell'illuminazione intelligente: hanno un design che ricorda le tradizionali lampadine a incandescenza nel famoso stile Edison, ma al loro interno vantano una tecnologia che attraverso l'App Bluetooth Hue di Philips o dispositivo vocale compatibile permette di creare ogni tipo di atmosfera con un paio di touch o un comando vocale.

Sospese al soffitto o posizionate all’interno della lampada preferita con o senza paralume, consentono infatti di essere accese, spente e personalizzate secondo occorrenza (senza alzarsi dal divano).

Archetti fluo per AirPods

Tonalità pop e praticità alle stelle: Dynamic di Cellularline sono degli archetti in gomma in cui inserire gli AirPods durante gli allenamenti sportivi più intensi o le attività estreme, per averli sempre con sè e non rischiare di perderli.

Un altoparlante (molto) intelligente (e con Alexa)

Echo Studio è un altoparlante intelligente con audio Hi-Fi e Alexa: grazie a 5 altoparlanti offre bassi potenti e alti nitidi, mentre la tecnologia Dolby Atmos aggiunge spazialità, definizione e profondità alla musica.

In pratica, Echo rileva l'acustica dell'ambiente in cui si trova e adatta la riproduzione per offrire un audio ottimale in base a dove è posizionato.

Tutto ovviamente abbinato ai servizi di Alexa, a cui si può chiedere di riprodurre musica, leggere le notizie, rispondere a una domanda o comandare i dispositivi intelligenti a lei abbinati.

Data di uscita: 7 Novembre

Un cellulare in edizione speciale

Edizione speciale del View3 di Wiko, il brand franco-cinese che rende accessibile la tecnologia d'avanguardia.

Le limited edition del View3, smartphone dotato di tripla fotocamera intelligente con obiettivo ultra-grandangolare, batteria che assicura 2 giorni di

autonomia con una sola carica e display full screen da 6,26" con risoluzione HD+, infatti, sono in vendita al pubblico a 180 euro.

La serie è pensata per arricchire di colore l’oggetto che più utilizziamo ogni giorno, ed è disponibile in 3 versioni: Blooming immersion, Dots e Wild Jungle, frutto della creatività dei tre giovani designer marsigliesi - Gaëlle Bacquet, Christophe Marino e Laure Macotta.

Ogni special edition si compone di un kit contenente: case protettiva personalizzata, una serie di wallpaper attivi automaticamente una volta acceso lo schermo del View3, degli sticker e un packaging che richiama le grafiche dei tre designer.

Uno stiratore (davvero) portatile

SteamOne S-Nomad è un sistema di stiro portatile a vapore, piccolo, ma potente.

Pronto in 45 secondi, permette di stirare i tessuti in tempi record, senza bisogno di assi da stiro o altro.

Grazie al connettore universale per bottiglie, infatti, può essere portato in viaggio anche senza il suo serbatoio, perché basterà usare una qualunque bottiglia d'acqua.

Una action cam che fa di tutto

Con la Hero 8, GoPro si arricchisce di accessori che la rendono davvero multi funzione: microfono direzionale, struttura luce impermeabile e schermo Lcd aggiuntivo da due pollici con batteria integrata.

Per i più esigenti invece c'è GoPro Max, che alla action cam abbina un kit per girare i vlog e aggiunge la possibilità di girare video a 360° e di scattare fotografie panoramiche a 270° grazie ai due obiettivi, uno per lato, che riprendono l'intero orizzonte in un solo istante.

Data di uscita: Hero 8 dal 15 Ottobre, GoPro Max dal 24 Ottobre, accessori da Dicembre.

La foto di apertura è di Franck V. on Unsplash