Dieci alimenti prodigiosi per migliorare le performance sotto le lenzuola. Perfetti da mangiare prima, durante e dopo il sesso

Anche il sesso ha la sua dieta.

Esistono alimenti capaci di potenziare le performance tra le lenzuola.



Grazie a nutrienti particolari che aiutano la circolazione sanguigna nelle parti basse o che stimolano il desiderio, se volete aumentare la passione, non fate mai mancare in dispensa i seguenti 10 cibi per migliorare le performance sessuali.

Avocado

L’avocado è un superfood a tutti gli effetti. Anche afrodisiaci.

Morbido, cremoso e saporito, crea una scioglievolezza sulla lingua che invoglia al bacio.



Contiene ottimi grassi (gli ormai celeberrimi Omega 3), tantissimi minerali, vitamine e antiossidanti, confermandosi così un vero cocktail benefico per la salute ma anche per il sesso.



Il termine atzeco per indicare questo cibo significa “testicolo” proprio perché già nell’antichità erano note le sue proprietà stimolanti.

Cioccolato

Il cioccolato, specialmente se fondente e privo di zuccheri aggiunti, è un ottimo amico della passione.



Contiene infatti la feniletilamina, una sostanza in grado di stimolare l'area cerebrale del piacere sessuale e aumentare le endorfine.

Aglio

L’aglio è da considerarsi un ottimo stimolante naturale, con proprietà toniche e capacità incredibili di migliorare la circolazione.



Contiene una sinergia di vitamine, aminoacidi, enzimi, proteine e minerali capaci di dare una notevole spinta energetica.



Ha anche proprietà disintossicanti sul tratto digerente e sull’intestino che aiutano a decongestionarsi dopo un lauto pasto, senza che si debba quindi rinunciare a un po’ di moto amoroso.



L’importante però è che lo consumino entrambi i partner altrimenti l’odore intenso che questo cibo causa alla sudorazione e all’alito potrebbe in effetti essere un intralcio alla passione anziché un valido aiuto.

Mais

Anche il mais è uno dei cibi della passione. I suoi chicchi croccanti e di colore giallo intenso sono un piacere per gli occhi e per il palato, tanto che il suo consumo favorirebbe il rialzo della dopamina, il neurotrasmettitore rilasciato dal cervello che ci fa sentire euforici e appagati.

Considerato l’ormone del piacere e della ricompensa, la dopamina è strettamente legata all’orgasmo sessuale.

Peperoncino

Tra le spezie più legate alla passione erotica c’è il peperoncino. È un ottimo vasodilatatore che favorisce l’afflusso di sangue anche nell'area genitale.

In più provoca la termogenesi, ossia l’aumento di calore corporeo che aiuta a spogliarsi e a volere condividere un po’ del fuoco.

Crea anche un piacevole formicolio sulla lingua che invoglia a baciare.

Tartufo

Il tartufo, sia nella versione bianca sia in quella nera, è considerato un cibo afrodisiaco.



Contiene un ormone, l’androstenediolo, che è presente nel maiale maschio e nel sudore umano.

Sembra poco invitante sia a tavola sia a letto ma a livello olfattivo invece stimola la voglia sessuale.

Zafferano

Lo zafferano è amico del sesso grazie a un alto contenuto di sostanze ormonosimili che stimolano la voglia di procreazione.

In più il suo gusto delicato favorisce il buonumore e anche a livello visivo il colore giallo intenso comporta gioia e benessere.

Creando la perfetta base per il sesso e l’estasi che ne deriva.

Cannella

Già nell'antica Roma la cannella era considerata una spezia afrodisiaca.

Nel Cinquecento diversi trattati l’hanno inserita tra gli stimolanti sessuali e da allora la cannella va a braccetto con l’eros.



Il motivo? Provoca la termogenesi, l'aumento di calore corporeo, e ristabilisce il livello di zuccheri nel sangue.

Chi ha problemi di tipo diabetico, infatti, potrebbe constatare qualche difficoltà sessuale perché i livelli di glucosio alti influenzano negativamente la libido.



La cannella può aiutare a equilibrare tutto, dallo zucchero alla passione.



Stimolante, digestiva e carminativa, aiuta ad affrontare maratone da lenzuola anche dopo pasti pesanti.



Per la medicina ayurvedica è addirittura un rimedio contro l'impotenza.

Rosmarino

Un tonico stimolante capace di rinvigorire e di scacciare la stanchezza è il rosmarino.



Stuzzica gusto e olfatto, aumentando la voglia di coinvolgimento sensoriale.



Chimicamente, aumenta la produzione di adrenalina agendo sulla ghiandola surrenale.

Salvia

La salvia è amica del sesso in particolare se consumata dalle donne.



Viene addirittura chiamata “erba delle donne” perché sulla femminilità ha parecchi benefici, sia fisici sia psicologici.



Ha effetti positivi sullo stato d’animo grazie alla presenza di antiossidanti come la diosmetina, la apigenina e la luteolina, sostanze in grado di ridurre i sintomi associati alla depressione.



Regola l’ormone T3, ossia la triiodotironina che è un ormone tiroideo associato a importanti processi fisiologici e metabolici.



In generale, la salvia riesce a tenere sotto controllo i livelli ormonali e contiene una sostanza affine agli estrogeni che la rende uno stimolante per lei.