I periodi di "Non mi piace nessuno" capitano: ecco come sopravvivere senza impazzire o drammatizzare ai periodi di pausa da sesso e relazioni

Sono mesi che non vi piace nessuno o che non incontrate un ragazzo che vi faccia venire voglia di passare al terzo step?

Non avete voglia di far entrare qualcuno nel vostro letto o semplicemente siete state impegnate a pensare ad altro?

Tutti questi potrebbero essere dei motivi per cui state attraversando un periodo di pausa dalle relazioni e dal sesso.

Non preoccupatevi, non è grave, anche se indubbiamente noioso: ecco come non impazzire o come non drammatizzare inutilmente.

(Continua sotto la foto)

Non contate i giorni

È da alcuni mesi che non ballate la rumba e questa cosa vi inizia seriamente a preoccupare?

Contate i giorni sul calendario mettendo delle X come se la vostra fosse una malattia da sconfiggere?

Forse dovreste smetterla di contare i giorni, le ore e i minuti, in questo modo non fate altro che esasperare qualcosa di assolutamente normale.

Non siete in gara con nessuno e questo non significa certo che siete meno belle o meno desiderabili, è solo un periodo di pausa, succede a tutte.

Godetevi un periodo senza complicazioni

Non avere nessuno in testa o sotto le lenzuola non è per forza un male, significa anche un periodo con meno complicazioni, mentre le vostre amiche vi chiameranno raccontandovi che cosa ha fatto Marco e cosa ha fatto Giulio e vi snoccioleranno come un rosaio i vari dubbi sul che cosa fare o che cosa dire o come comportarsi voi potrete apprezzare e godere la sensazione di completa libertà da questo tipo di problemi.

Sì certo, non dovete ritirarvi per sempre dalle scene, solo godervi un po' di calma.

Mettetevi in forma

Le endorfine si producono sia grazie alla ginnastica sotto le lenzuola, sia grazie a quella più comune tipo la corsa, il tennis, la palestra, lo yoga e molto altro.

Quindi se siete in pausa dalla prima disciplina nulla vi vieta di praticare tutte le altre, vi farà sentire indubbiamente meglio e terrà alta la vostra autostima.

Ricordatevi che prima di piacere agli altri bisogna piacere a se stessi e avere un corpo tonico e allenato aiuta.

Trovate una gelateria di fiducia sotto casa

Che tradotto significa: viziatevi.

Siete tristi la sera quando tornate a casa da sole? Vi attanaglia quel senso di vuoto quando salite le scale?

Niente paura, non dovrete più farlo per forza da sole, potrete farlo con un fantastico cono gelato! Non avrete più il tempo di pensare a quanto vi sentire sfortunate a non avere un uomo con cui rincasare, sarete troppo impegnate a pensare «mamma mia, quanto è buono il pistacchio».

Ovviamente per poterlo fare è consigliato abbinare il punto di cui sopra e andare fare una bella corsetta ogni giorno.

Prendete un cane (o un gatto)

La pet therapy funziona, se il gelato non basta e volete qualcuno di scodinzolante che vi riempia completamente la vita allora non vi resta che prendervi un animale domestico.

Oltre a non lasciarvi materialmente il tempo per annoiarvi o lamentarvi non vi permetterà mai e poi mai di essere triste, quando lo sarete per un secondo lui vorrà giocare a palla o riempirvi di bava la faccia.

Inoltre vi fanno più feste di quante potrebbe farvene un uomo, sono anche decisamente più fedeli e affidabili, russano allo stesso modo e se li lasciate salire sul letto non vi faranno mai sentire sole durante la notte (forse non dormirete ma questo è un altro problema).

Approfittatene per fare le cose che vi piacciono

Quale miglior periodo per concentrarsi veramente su voi stesse?

Fate una lista delle cose che veramente vi piacciono nella vita, a parte il sesso, e cercate di premiarvi con quelle, se vi piace viaggiare pianificate una fuga in solitaria per le prossime vacanze, se amate la montagna provate ad andarci più spesso, se amate leggere comprate molti libri e non rinunciate alla vostra serata sul divano con il vostro romanzo preferito.

Insomma viziatevi un po', è il momento di farlo e di gratificarvi.

Non inseguite gli uomini

Non fatela diventare un'ossessione, non è necessario inseguire gli uomini per averne uno al più presto e risolvere un problema, non vi farà sentire meglio supplicare qualcuno di uscire con voi o diventare una di quelle donne aggressive che puntano tutto sui doppi sensi e che sviliscono la loro sensualità.

Non dovete prendere un uomo all'amo, siete voi la preda da conquistare, non umiliatevi cercando di sedurre qualcuno che non vi dà per niente corda perché è troppo concentrato su se stesso.

Pensate che siete voi a scegliere

Viverlo da vittima passiva è una trappola in cui si cade molto facilmente, ma non sono gli uomini a non volervi, probabilmente siete voi ad aver scelto di non volerli.

Pensateci bene, basterebbe bere qualche bichierre in più e portaresene a casa uno qualsiasi durante una serata e, sia chiaro, non ci sarebbe niente di male, ma se questo non succede è perché siete voi a scegliere e perché probabilmente al momento non vi piace nessuno.

Questo è decisamente un punto di vista più vero e ottimista e che non rischia di farvi cadere in depressione.

Conoscete le persone senza un secondo fine

Può essere anche un momento per ascoltare gli altri senza dover sempre e per forza dover dire la vostra e raccontare la vostra storia, in un periodo di pausa si diventa più attenti agli altri, alle storie che vi vogliono donare e si impare a conoscere qualcuno senza per forza avere un secondo fine.

Questo vi apre gli occhi e vi fa vedere persone che magari una volta non avreste mai considerato, magari inciamperete in qualcuno di interessante che non avevate mai visto o magari semplicemente imparerete a essere meno egocentriche.

Prendetela sul ridere

Come detto fino ad adesso l'importante è non dramatizzare e se arrivate a un anno d'età potete sembre festeggiare con le vostre amiche un anniversario con tanto di torta, magari questo serve a far cambiare il vento.

Però non chiudetevi mai e poi mai in voi stesse e non pensate che sia un problema vostro o qualcosa di irrosolvibile, nel frattempo vivete e vedrete che le cose belle succedono e qualcuno che vi farà ritornare la voglia incrocerà la sua strada.