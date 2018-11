I tira e molla del tornare con l'ex causano sempre dolore. Per questo la scienza dice di chiudere la relazione, per il bene della propria salute

Ovviamente sappiamo tutti che stalkerare un ex sui social media non è mai una buona idea.

Ma sappiamo anche che è più forte di noi, non riusciamo a non farlo.

Il dolore di vedere qualcuno andare avanti senza di noi può essere atroce, e anche quando i nostri amici non fanno altro che ricordarci che ci sarà di meglio, troveremo di meglio, noi magari siamo lì a pensare desiderose di riprovarci e di fare un altro tentativo.

Ma rimanere bloccati in quel limbo di relazioni-non-relazioni che si possono spiegare solo con un "È complicato" non è affatto salutare - letteralmente, dice la scienza.

Infatti, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Family Relations, le relazioni tra ex, sia eterosessuali che omosessuali, si sono rivelate «legate a un aumento dei sintomi di disagio psicologico».

(Continua sotto la foto)

Le scoperte scientifiche

Lo studio, che ha preso in esame la natura ciclica della fine di una relazione, del ricongiungimento e degli effetti successivi che questo può avere su un individuo, ha raccolto dati da 545 individui in totale; 279 quelli riguardanti relazioni tra persone dello stesso sesso, e 266 di relazioni tra individui di sesso diverso.

Se vi siete trovati in una relazione a intermittenza del genere, in costante lotta per cercare di far funzionare le cose sull'estrema instabilità di un terreno roccioso, allora non preoccupatevi, non vi siete immaginati nulla, e quello che avete provato era tutto vero.

Lo studio infatti spiega:

«I modelli di comportamento legati alla rottura e al ricongiungimento di una coppia sono stati collegati a un aumento dei sintomi di disagio psicologico, poiché l'accumulo di repentini cambiamenti nelle relazioni può creare ulteriore turbolenza per gli individui».

Certamente, prendersi del tempo e dello spazio da un partner può offrire a entrambe le parti una pausa magari necessaria o un rinnovato apprezzamento reciproco, ma ci sono alcune insidie e anche modelli comportamentali tossici di cui essere prudenti, incluso cercare (l'ennesimo) conforto con un ex che non porterà a niente di diverso.

I consigli dell'esperto

«Consiglio ai partner di pensare ai motivi per cui si sono lasciati quando penseranno di riprovarci.

Consiglio loro di chiedersi se le cose saranno davvero diverse questa volta - ha detto il coautore dello studio Kale Monk al Time - Quindi, può essere utile avere una conversazione esplicita sui problemi che hanno portato alla disgregazione della coppia, specialmente se è probabile che si ripresentino problemi o divergenze dello stesso tipo».

Inoltre l'esperto sottolinea che coloro che hanno sperimentato comportamenti violenti o abusi emotivi dovrebbero cercare aiuto, e soprattutto combare i sensi di colpa che possono derivare da questa rottura (spesso il principale motivo per cui si torna con un ex violento).

«Va bene terminare una relazione tossica.

Se la tua relazione è irreparabile, non sentirti in colpa per il tuo benessere fisico o mentale - ha continuato Monk

La terapia o il counseling potrebbero essere una buona opzione per le persone che lottano con la decisione di lavorare per riparare e stabilizzare la loro relazione, o per andarsene definitivamente».