Voglia di un bel thriller o di un romanzo d'amore con i fiocchi? Ecco 11 bellissimi nuovi libri da leggere a Luglio in grado di soddisfare i gusti di tutti

Questo mese i nuovi libri da leggere sono davvero imperdibili: se avete voglia di un romanzo nuovo che vi tenga incollati alla pagina (dalla prima all’ultima), a luglio avete l’imbarazzo della scelta.

Per aiutarvi a selezionare il titolo che più fa per voi, vi proponiamo 11 nuovi libri da leggere perfetti da gustarsi a casa, sotto l’ombrellone, in pausa pranzo o dovunque vogliate (e siate).

11 nuovi libri da leggere a Luglio 2020

Nuovi libri gialli, noir e thriller da leggere a Luglio

Questa tempesta, di James Ellroy

Il nuovo attesissimo romanzo di James Ellroy è il must read dell’estate: ambientato negli Stati Unit nel gennaio del 1942, anno in cui gli States sono entrati ufficialmente nel conflitto. La paura aleggia ed è tale da alimentare l'odio razziale.

In un parco di Los Angeles la tempesta messa a titolo farà riemergere i resti carbonizzati di un uomo il cui cadavere sarà collegato a una rapina avvenuta nel ’31. Un colpo che fece epoca: nessun arresto, nessuna refurtiva recuperata.

Mettere quindi le mani su quel bottino mai trovato diventerà l'ossessione di tutte le persone coinvolte nell'indagine. Due detective però rimarranno misteriosamente uccisi e tutto assume le tinte noir (e rosso sangue) che colorano di suspense pura ogni romanzo di Ellroy.

I tonni non nuotano in scatola, di Carla Fiorentino

Un titolo molto estivo che vi farà ridere, riflettere e svagare? I tonni non nuotano in scatola. Dopo il brillante esordio con Che cosa fanno i cucù nelle mezz’ore, Carla Fiorentino torna al romanzo scegliendo come ambientazione la sua Sardegna e uno dei suoi riti più antichi, la tonnara.

Violetta detta Vetta, giornalista di viaggi in una redazione romana, si è fatta spedire dal suo capo nell’isola della sua infanzia, Carloforte, dopo aver trovato nella giacca del fidanzato una scatoletta: una scatoletta da anello di fidanzamento. Vetta approda sull’isola per scrivere un reportage leggero sulla tonnara e a godersi qualche giorno da sola in compagnia di Pietro, sommozzatore che accetta di portarla con sé durante la mattanza.

Ma l’innocuo reportage si trasforma in un’indagine piena di misteri: Vetta in mezzo ai tonni intravede il corpo di una donna e urla. Tutti sull’isola tentano di distoglierla dal cercare la verità ma la giovane giornalista si dedicherà anima e corpo a risolvere il caso.

Se avete voglia di mare (e non un mare a caso ma “il” mare, quello della Sardegna) e di un giallo coinvolgente e freschissimo, allora I tonni non nuotano in scatola di Carla Fiorentino è il romanzo che vi aspetta.

L'estate di Piera, di Giampaolo Simi e Piera Degli Esposti

Una detective comedy che mescola alla perfezione paura, suspense e risate.

Il romanzo scritto a quattro mani da Giampaolo Simi e Piera Degli Esposti racconta di Piera, un’attrice diventata leggenda teatrale che ha scritto la storia del palcoscenico italiano. Decide di sfidare Shakespeare e allestire la prima rappresentazione al femminile del Riccardo III mentre Roma soffoca nell'afa di luglio.

Una notte, da una finestra del suo appartamento vicino piazza Navona, l'attrice nota una sagoma disfarsi di un grosso sacco nel pozzo del cortile.

Piera dovrà così risolvere il mistero dell'omicidio di una ragazza e sarà affiancata nell'indagine dall'ispettore Grossmeier, un poliziotto altoatesino trasferitosi a Roma. L’indagine di Piera si tramuterà ben presto in un duello psicologico con l'assassino, in un’atmosfera à la Hitchcock.

L'enigma della camera 622, di Joël Dicker

Uno straordinario thriller sentimentale che inscena in un fine settimana di dicembre presso il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, un omicidio da brividi.

L’albergo ospita l’annuale festa di una importante banca d'affari di Ginevra che si appresta a nominare il nuovo presidente. La notte dell'elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuoterà il Palace de Verbier, la banca e l'intero mondo finanziario svizzero.

L'inchiesta della polizia non riesce a individuare il colpevole perché i sospettati sono troppi: molti avrebbero avuto interesse a commettere l'omicidio ma ognuno sembra avere un alibi.

Quindici anni dopo un ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di pace ma, da buon romanziere, non potrà fare a meno di lasciarsi catturare dal fascino di quel caso irrisolto. Nonché da una donna avvenente e curiosa, anche lei sola nello stesso hotel. Sarà lei a spingerlo a indagare su cosa sia veramente successo e perché nella stanza 622 del Palace de Verbier.

La Salita dei Saponari, di Cristina Cassar Scalia

La Salita dei Saponari di Cristina Cassar Scalia ha come protagonista il vicequestore Vanina Guarrasi, bloccata esistenzialmente dalla caccia disperata ai propri fantasmi.

Ma qualcosa improvvisamente la riporterà in azione, molto più di un semplice caso: un intrigo internazionale all'ombra dell'Etna.

Esteban Torres, cubano-americano con cittadinanza italiana e residenza in Svizzera, viene trovato morto nel parcheggio dell'aeroporto di Catania: qualcuno gli ha sparato al cuore.

L'uomo ha un passato oscuro e girano voci che avesse amicizie pericolose nonché interessi in attività poco pulite.

Però le indagini sono completamente arenate: nessun indizio che riesca a sbloccarle finché a Taormina, dentro un pozzo nel giardino di un albergo, si scopre il cadavere di Roberta Geraci, detta «Bubi».

Torres e Bubi si conoscevano, molto bene. Con l'aiuto della sua squadra e dell'immancabile Biagio Patanè, commissario in pensione che non ha perso il fiuto, Vanina riporterà alla luce segreti che hanno origine in luoghi lontani. Ma non potrà dimenticare gli incubi che la seguono fin da quando viveva a Palermo. Questioni irrisolte che, ancora una volta, minacciano di metterla in pericolo.

La terapeuta, di Helene Flood

La terapeuta di Helene Flood racconta di Sara, una psicologa trentenne che gestisce uno studio privato per giovani problematici nella nuova grande casa che sta ristrutturando insieme al marito Sigurd, ambizioso architetto sempre alle prese con il lavoro.

Un giorno, dopo aver lasciato un messaggio telefonico alla moglie in cui dice di aver raggiunto un paio di amici per una breve vacanza, Sigurd scompare.

Gli amici confermano che lo stavano aspettando ma che non è mai arrivato a destinazione. Dov'è finito?

Sara non ha idea di cosa sia successo e, mentre le ore passano, la rabbia comincia a trasformarsi in paura.

Quando la polizia inizia a interessarsi alla scomparsa, la donna diventa uno dei principali sospettati perché ha cancellato definitivamente e troppo in fretta il messaggio vocale del marito.

Sara si ritrova dunque sola nella casa rimasta incompiuta, dove ogni stanza diventa sempre più inquietante, specialmente lo studio dove riceve i pazienti. Ma è sola davvero?

Non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione di essere osservata, è convinta che gli oggetti spariscano e ricompaiano misteriosamente e di sentire dei passi in soffitta durante la notte.

Mentre verità terribili vengono alla luce, Sara trova sempre più difficile gestire la propria vita e i propri pensieri. Dove potrà considerarsi veramente al sicuro?

Nuovi libri d'amore da leggere a Luglio

Se mi guardi esisto, di Fabrizio Caramagna

Chi ha voglia invece di un po’ di sano batticuore da innamoramento, allora deve leggere tutto d’un fiato Se mi guardi esisto di Fabrizio Caramagna.

La coppia protagonista è composta da un padre divorziato e un'attivista coraggiosa, le due estremità di una storia d’amore difficile ma bellissima che si rincorre ai quattro angoli del mondo.

Questo romanzo scandaglia le varie fasi di un innamoramento maturo, dall'euforia del primo incontro fino al dolore più profondo segnato dalla lontananza.

Fa emergere l'importanza dell'empatia e della cura di ciò che ci circonda, ricordando ai protagonisti così come al lettore quanto è fondamentale nella vita l’amore.

Giura, di Stefano Benni

L’ultimo romanzo di Stefano Benni, Giura, è la lettura estiva che non può mancare all’appello.

Il protagonista è Febo, un tredicenne che vive insieme ai nonni in un piccolo borgo sull'Appennino all'ombra dei Castagni Gemelli.

Quella zona è popolata da leggende paurose e da un'umanità bizzarra e variopinta: da Bue e suo padre Chicco fino a Slim e i sette fratelli Carta, passando per Pietrino detto Zanza e l'indio silenzioso di nome Celso con il suo cavallo Strappafiori, il coro di questo romanzo è variegato e inaspettato.

E poi c'è Ca' Strega, dove vive Luna, muta e selvaggia, con la sua stravagante famiglia capeggiata da una nonna dotata di poteri magici.

Il destino di Febo e Luna? Segnato da un pomeriggio al luna park, dalla profezia su una misteriosa mano di ferro. Le loro strade si divideranno perché lei finirà in un istituto di suore e lui andrà a studiare in città ma, nonostante la lontananza, Febo e Luna non smettono mai di pensarsi e di volersi bene. Il loro destino è un eterno lasciarsi e ritrovarsi.

L'invenzione di noi due, di Matteo Bussola

«Cominciai a scrivere a mia moglie dopo che aveva del tutto smesso di amarmi».

Questo è l’incipit de L'invenzione di noi due di Matteo Bussola, romanzo che narra di Milo, sposato con Nadia da quindici anni e improvvisamente accortosi che lei non lo desidera più.

Nadia non lo guarda, non lo ascolta, non condivide quasi nulla di sé, come se si fosse inspiegabilmente spenta. Come troppo spesso capita nelle coppie, la donna resta con lui per inerzia, per dipendenza o per paura.

Ma Milo invece continua ad amare perdutamente sua moglie e non sopporta di non ritrovare più nei suoi occhi la ragazza che aveva conosciuto.

Vorrebbe che fosse ancora innamorata, curiosa, vitale, ecco perché un giorno le scrive fingendosi un altro. Inaspettatamente, lei gli risponde, dando inizio a una corrispondenza segreta.

In quelle lettere, sempre più fitte e intense, entrambi si rivelano come mai prima di allora. Pian piano Milo vede Nadia riaccendersi e ne è felice. Ma anche geloso. Capisce di essere in trappola. Come può salvarsi, se si è trasformato nel suo stesso avversario?

Baci da Polignano, di Luca Bianchini

Ninella e don Mimì si sono sempre amati però le loro vite hanno preso da molto tempo strade differenti.

Da giovani le loro famiglie si erano opposte al matrimonio e a sposarsi sono stati invece i rispettivi figli, Chiara e Damiano.

Gli anni passano ma per don Mimì Ninella resta sempre una ragazzina, quella ragazzina di cui era ed è ancora innamorato pazzo.

L'arrivo di una nipotina comune li allontana ancora di più perché Matilde, l'acida moglie di don Mimì, fa di tutto per essere la nonna preferita, viziando a dismisura quella che tutti chiamano semplicemente "la bambina".

La situazione cambierà all'improvviso quando Matilde perderà la testa per Pasqualino, il tuttofare di famiglia.

Mimì decide così di andare a vivere da solo nel centro storico di Polignano: è la sua grande occasione per ritrovare Ninella che però da qualche tempo ha accettato la corte di un architetto milanese.

Ninella e Mimì riprendono un duello amoroso dall'esito incerto, tra dubbi, zucchine alla poverella e fughe al supermercato.

Intorno a loro, irresistibili personaggi in cerca di guai: Chiara e Damiano e la loro figlia che li comanda a bacchetta; Orlando e la sua "finta" fidanzata Daniela; Nancy e il sogno di diventare la prima influencer polignanese; la zia Dora che corre nel "suo" Veneto per riscattare l'eredità contesa di un trullo.

Nuovi romanzi da leggere a Luglio

Come un animale, di Filippo Nicosia

Come un animale di Filippo Nicosia racconta di Andrea, un uomo misterioso che si trasferisce a vivere da solo in una villa fatiscente nella campagna laziale.

Cerca la solitudine e come compagni di vita sceglie pochi ricordi stipati in uno zaino: qualche foto, romanzi da leggere, nessun telefono. Trascorre il tempo bevendo e nutrendosi di cibi precotti.

Nel suo passato c'è qualcosa: una colpa, una perdita di cui Andrea non ha il coraggio di parlare, nemmeno con se stesso.

All’improvviso arriverà a cercarlo un ragazzo appartenente a una famiglia malfamata, Yuri. Ha saputo che Andrea è un insegnante di Lettere e gli chiede di dargli ripetizioni in cambio della riparazione dell'auto.

Superando poco a poco le reciproche ritrosie, i due iniziano a incontrarsi e Andrea gli farà scoprire le pagine di McCarthy, Silone e Pavese. Mette così in discussione il destino di Yuri, che la famiglia vorrebbe allontanare dagli studi, e al tempo stesso si rende conto di avere ancora qualcosa da offrire agli altri.