10 nuovi libri da leggere a Giugno tra le uscite più fresche in libreria, dalla love story al noir, dal thriller al fantasy, ecco i titoli da segnarsi

I consigli sui nuovi libri da leggere sono sempre preziosi, e lo diventano ancora di più quando, nonostante tutto, le giornate si allungano e la prospettiva di sdraiarsi al sole con un bel libro in mano si avvicina.

** 10 nuovi libri da leggere a Maggio **

** 10 nuovi libri da leggere ad Aprile (per far volare le giornate) **

Romanzi rosa, gialli, noir… Una tavolozza cromatica che non delude nessuno.

Abbiamo selezionato tra tutti i generi letterari più coinvolgenti una lista di 10 nuovi libri da leggere assolutamente questo mese.

**6 profili da seguire su Instagram per (ottimi) consigli sui nuovi libri da leggere**

10 nuovi libri da leggere a Giugno

(Continua a leggere sotto la foto)

Nuovi romanzi da leggere a Giugno

Frieda, di Annabel Abbs

Volete un romanzo coinvolgente che sia lontano dalla contemporaneità iperconnessa che ci attanaglia? Frieda, di Annabel Abbs fa al caso vostro.

Ambientato nel 1907 a Nottingham, ha come protagonisti i coniugi Weekley, una coppia insolita formata dal mite Ernest di umili origini che nella vita fa lo studioso di etimologia e da Frieda, la baronessa Von Richthofen, donna di una bellezza straordinaria che discende a testa alta da una famiglia di aristocratici tedeschi.

La personalità di lei è lontana anni luce da quella del marito: Frieda è raffinata, brillante, spontanea mentre lui...

Ernest e Frieda hanno tre bambini e convivono serenamente nella loro modesta dimora a due passi dalla foresta di Sherwood.

Ma Frieda appare triste e depressa, motivo per cui il marito le suggerisce di andare a Monaco a trovare sua sorella Elisabeth.

Arrivata nella città bavarese, la donna ha l'impressione di avere finalmente riacquistato la vista dopo anni passati al buio di un'esistenza mediocre.

Nei caffè bohémien scopre le idee radicali di anarchici e artisti d'avanguardia nonché una nuova teoria rivoluzionaria, la psicoanalisi.

Oltre a quella, qui vige anche l’amore libero, una prassi che Frieda sperimenterà sulla sua pelle.

Si innamora dell'amante di sua sorella, il medico Otto Gross (seguace di un allora sconosciuto Freud) e sogna di trasferirsi con lui nella comunità utopica di Monte Verità.

Ma non appena ritornerà dalla sua famiglia, deciderà di soffocare la sua voglia di rinascita per amore dei figli.

Eppure qualcosa le è rimasto dentro, quel qualcosa che riemergerà con una passione indomabile quando Frieda incontrerà un giovane poeta dai capelli rossi destinato a cambiare il corso della sua vita. E la storia della letteratura.

Ovunque sia, saremo insieme, di Marzia Sicignano

Sara e Marta sono migliori amiche fin da quando le loro esistenze si sono intrecciate quasi per caso nei bagni delle scuole elementari.

Da allora non esiste una gioia né un dolore che non affrontino insieme, il cuore dell'una estensione di quello dell'altra.

E insieme, anno dopo anno, Sara e Marta crescono, si innamorano, si arrabbiano, cadono, si disperano, fanno l'amore, sognano, cadono ancora e ancora si rialzano.

Ma soprattutto non smettono mai di ascoltarsi davvero e di dirsi sempre la verità. Sempre. Questa è la base su cui si fonda una vera amicizia e Sara e Marta lo sanno bene.

Sanno perfettamente che l'una per l'altra sono e saranno sempre più di una confidente, più di una sorella, più di una spalla su cui piangere, più di qualcuno che ti difende anche quando hai torto, più di una mano da stringere quando non resta niente, più di qualcuno che rimane anche quando non resta niente.

La vera fortuna di queste due ragazze è che hanno trovato entrambe qualcuno che conosce i propri pensieri prima ancora che loro stesse li stiano pensando.

Quichotte, di Salman Rushdie

Il protagonista del romanzo è Sam DuChamp, un mediocre scrittore di spy story che decide di ispirarsi al classico di Cervantes per dare vita a un personaggio di nome Quichotte.

Si tratta di un gentile commesso viaggiatore ossessionato dalla televisione che si innamora in modo impossibile di una star. Insieme al figlio (immaginario) Sancho, Quichotte si lancerà in un picaresco viaggio attraverso gli Stati Uniti per mostrarsi degno della mano della amata, fronteggiando coraggiosamente tragicomici pericoli.

Nel frattempo il suo creatore, in preda a una crisi di mezza età, si trova alle prese con sfide altrettanto pressanti. Una double story che su binari paralleli ci porta a vivere due esistenze tanto divertenti quanto tuttavia tragiche, in un viaggio che prima ancora di essere on the road è all’interno dell’animo umano.

Una notte ho sognato New York, di Piero Armenti

"Ho capito che dovevo partire. Andare lontano, oltre qualsiasi luogo conosciuto. Non bastava Milano, neanche Londra o Parigi. Dovevo metterci un oceano di distanza tra me e la vita. L'ho capito all'improvviso, mentre ero sdraiato in veranda, con gli occhi al cielo e le stelle sopra di me. Dopo qualche secondo il risultato era davanti a me: Complimenti, hai acquistato il tuo biglietto per New York."

Una notte ho sognato New York di Piero Armenti è la storia di un ragazzo che ha appena finito l'università e non sa cosa fare della sua vita. Però di una cosa è sicuro: quando di notte abbraccia la sua fidanzata, in realtà pensa solo alla Grande Mela.

Questo giovane ha tanta voglia di vivere, ha voglia di libertà. E New York per lui è l’incarnazione della libertà totale: è incontri inaspettati con persone diverse e insolite, è fare colazione con un bagel e non con il cornetto, preferire dei tacos alla pizza, non notare le stranezze della gente perché tutti lì sembrano normali, anche quelli che da noi non passerebbero di certo inosservati.

New York è le luci dei grattacieli che sembrano stelle, storie che si intrecciano e mille sogni che al mattino non si dimenticano.

Ma non è sempre tutto oro quello che luccica: New York può essere anche solitudine, con quella sua fredda indifferenza che costringe a guardarsi allo specchio, a fare i conti con le proprie radici e con ciò che è veramente importante.

Il protagonista di questo romanzo lo scoprirà sulla sua pelle: scegliere la famiglia, le sue origini o il suo futuro? Rinunciare agli affetti o cercarne di nuovi? Tornare in Italia o vivere negli Stati Uniti?

Le ombre del nostro passato. Storia della famiglia Milton, di Sarah Blake

Per chi è alla ricerca di un romanzo storico in cui le passioni diventano i veri fil rouge che intessono la trama, c'è Le ombre del nostro passato. Storia della famiglia Milton.

Il romanzo di Sarah Blake è ambientato a New York nel 1935 e ha come protagonisti Ogden e Kitty Milton, una coppia ricca e felice con tre bellissimi bambini al seguito.

Kitty si divide tra la gestione dei figli e la vita mondana dell'alta società newyorkese mentre il lavoro di Ogden, che appartiene a una famiglia di banchieri da diverse generazioni, lo porta a viaggiare frequentemente in Germania. Con l'ascesa al potere dei nazisti, le acciaierie tedesche finanziate dai Milton iniziano a produrre aerei per la Wehrmacht ma il pericolo che incombe sull'Europa, sottovalutato da tutti, è invisibile anche agli occhi di Ogden. Quando una terribile tragedia colpisce la sua famiglia, lui comprerà un'intera isola al largo delle coste del Maine e facendoci costruire una splendida villa dove trascorrere le vacanze.

In una girandola di feste con ospiti importanti, alcol, tradimenti e bugie, i Milton cercano di dimenticare, di fingere che nulla sia accaduto. Ma il destino ha in serbo per loro dell’altro.

Si passa improvvisamente ai giorni nostri, a New York, dove i Milton vengono ritrovati dopo due generazioni. I segreti sono rimasti gli stessi, invece il loro patrimonio è stato quasi del tutto dilapidato.

Alla morte della madre, la nipote di Kitty, Evie, e i suoi cugini dovranno fare i conti con la mancanza di fondi per mantenere la casa di famiglia sull'isola. Le ombre del passato stanno per venire a galla ed Evie dovrà affrontare il lato oscuro dei Milton. Niente sarà più lo stesso, nel bene e nel male. Ma soprattutto nel male.

Le ombre del nostro passato. Storia della famiglia Milton è il titolo perfetto per chi vuole concedersi una saga familiare diversa dalle solite, non l’epopea di una famiglia narrata con i toni epici tipici del genere ma al contrario la dissezione analitica di una storia familiare che nulla ha di epico, anzi. Nessuno dei Milton si rivelerà un eroe.

I panni degli altri, di Andrea A. Pinna

I panni degli altri di Andrea A. Pinna ha come protagonista Eugenio, un ragazzo che incomincia il tirocinio da Dimanche, la boutique più esclusiva di Cagliari.

Prima di quell’esperienza non si era mai posto certe domande. Era sempre stato il figlio minore, quello che seguiva una strada già tracciata dagli altri per lui.

Aveva fatto il Classico e si era poi iscritto a Giurisprudenza per inerzia, seguendo le orme di sua sorella Gilda.

Eppure sapeva di essere diverso, di non essere a suo agio nei panni del futuro magistrato, del fidanzato virile e passionale: a lui piacevano le riviste di moda, i vestiti, sapere la differenza tra "décolleté open-toe" e "slingback".

Tra clienti tanto ricche quanto taccagne, contesse cleptomani, viziatissime figlie di papà e, soprattutto, grazie a Clelia, un capo degno della Miranda de Il diavolo veste Prada, Eugenio sarà costretto finalmente a fare i conti con se stesso, a scegliere tra la giurisprudenza e la sua passione, tra quello che vuole la sua famiglia per lui e i suoi sogni.

Tra vestire i panni degli altri oppure, per una volta, provare a vestire i propri.

Nuovi libri gialli e thriller da leggere a Giugno

Come un respiro, di Ferzan Ozpetek

Ferzan Ozpetek, al suo terzo libro, ci offre un intenso thriller dei sentimenti in cui suspense, colpi di scena, brividi e palpitazioni si susseguono e si intrecciano in maniera indissolubile.

È una domenica mattina di fine giugno e Sergio e Giovanna, come d'abitudine, hanno invitato a pranzo nel loro appartamento al Testaccio due coppie di cari amici.

Stanno facendo gli ultimi preparativi in attesa degli ospiti quando una sconosciuta si presenta alla loro porta. Molti anni prima ha vissuto in quella casa e vorrebbe rivederla un'ultima volta.

Lei si chiama Elsa Corti, viene da lontano e nella borsa che ha con sé conserva un fascio di vecchie lettere che nessuno ha mai letto. E che, fra aneddoti di una vita avventurosa e confidenze piene di nostalgia, custodiscono un terribile segreto.

Riaffiora così un passato inconfessabile, capace di incrinare anche l'esistenza apparentemente tranquilla e monotona di Sergio e Giovanna e dei loro amici, segnandoli per sempre.

Ma chi è davvero Elsa Corti? Come mai tanti anni prima ha lasciato l'Italia quasi fuggendo, allontanandosi per sempre dalla sorella Adele, cui era così legata? Pagina dopo pagina, le passioni più forti che sembravano sopite riprendono a divampare, costringendo ciascuno a fare i conti con i propri sentimenti, i dubbi, le bugie.

Se scorre il sangue, di Stephen King

C’è chi trascorre la vita attendendo in maniera spasmodica che esca un nuovo libro di Stephen King. Sono tantissimi e oggi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo grazie e Se scorre il sangue, la nuova pubblicazione del mitico maestro del brivido a stelle e strisce.

Una raccolta di quattro racconti uno più intrigante dell’altro, partendo da quello che dà il titolo al libro: Se scorre il sangue, appunto.

Si tratta del sequel indipendente del bestseller The Outsider con protagonista la mitica investigatrice Holly Gibney al suo primo caso da solista. Questa detective non è solo la preferita di innumerevoli lettori ma anche quella che più ama lo stesso King, come dichiara nella nota finale.

Oltre a Se scorre il sangue, anche gli altri tre tasselli di questo puzzle letterario che si trangugia in un solo sorso (come del resto ogni titolo di questo autore) sono pazzeschi: Il telefono del signor Harrigan, dove vita e tecnologia si intrecciano in modo inusuale; La vita di Chuck, ispirato a un cartellone pubblicitario; Ratto, un vero gioiellino che gioca con la natura stessa del talento di uno scrittore.

Nuovi libri fantasy e fantastici da leggere a Giugno

La selva degli impiccati, di Marcello Simoni

La selva degli impiccati di Marcello Simoni è ambientato nel 1463, anno in cui a Parigi è rinchiuso in un pozzo dello Chatelet François Villon.

Questo poeta è a un passo dalla corda del patibolo ma verrà salvato da un inaspettato accordo: in cambio della vita dovrà stanare dal suo nascondiglio Nicolas Dambourg, il capo dei Coquillards, una banda di fuorilegge ritenuta ormai sciolta e di cui il poeta avrebbe fatto parte in gioventù.

In realtà Dambourg per Villon è molto più che un vecchio compagno di avventure...

Seguito come un'ombra da un misterioso sicario, il protagonista si ritroverà corretto a districare una vicenda in cui si mescolano avidità, sete di potere e desiderio di vendetta.

Dovrà affrontare anche Joséphine Flamant, una fanciulla dai capelli di fuoco infallibile con l'arco, diventata brigante dopo aver assistito al linciaggio dello zio a causa di una lanterna. Una lanterna dentro cui si credeva fosse imprigionato un demone.

Nuovi libri gialli da leggere a Giugno

Un uomo in mutande. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò, di Andrea Vitali

Con Un uomo in mutande. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò, il giallista Andrea Vitali non si smentisce e ci regala una nuova avventura mozzafiato.

Siamo nell’aprile del 1929 quando l'appuntato Misfatti si ritrova costretto a fare rapporto al maresciallo Ernesto Maccadò informandolo del fatto che durante la notte appena trascorsa è stato trovato il povero Salvatore Chitantolo mentre vagava per le contrade, mezzo sanguinante e intontito.

Diceva di aver visto un uomo in mutande correre via. Si tratta delle sue solite fantasie, quelle per cui le malelingue del paese continuano a dire che sarebbe ora che Salvatore venisse rinchiuso in manicomio, oppure c’è del vero?