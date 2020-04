A lanciare questa notizia sconvolgente è stata la stessa Sarah Jessica Parker: ecco qual è la teoria di Carrie su Sex and the City

Come vi sentireste se qualcuno vi dicesse che il vostro personaggio preferito di Sex and The City è in realtà frutto dell'immaginazione di Carrie Bradshaw?

Sconvolgente, vero? Beh, questo è esattamente ciò che Sarah Jessica Parker, che ha interpretato Carrie per sei stagioni su HBO e in due film, pensa della serie.

Secondo l'attrice la mente del suo famoso personaggio avrebbe creato i suoi amici, che non erano dunque affatto reali.

Effettivamente, a pensarci bene, Sex and The City ruota tutto attorno a Carrie, non solo perché lei è il personaggio principale.

Tutte le storie di Samantha, Charlotte e Miranda sono in qualche modo gestite in modo da fornire argomenti d'interesse per la rubrica sessuale settimanale di Carrie.

In una vecchia intervista, apparsa sul podcast Nerdist, Sarah Jessica Parker ha discusso dei suoi anni nel cast di Sex and the City.

E proprio nel mezzo dell'intervista la Parker ha lanciato questa bomba che ha scioccato i fan in tutto il mondo.

SJP ha detto:

«Ogni tanto penso 'E se Samantha, Miranda e Charlotte non fossero reali?' A volte lo dico solo per scherzare, ma poi rifletto mi dico: 'Carrie potrebbe aver davvero inventato le sue amiche'. È sempre lei che racconta la storia, ed è tutto raccontato sempre dal suo punto di vista».

L'attrice ha così suggerito che Carrie fosse l'unico personaggio "reale" di Sex and the City e che Samantha Jones, Miranda Hobbs e Charlotte York non fossero altro che archetipi di donne diverse usati da Carrie per scrivere i suoi articoli.

Che tipo di donne rappresentano Miranda, Charlotte e Samantha?

Con la sua teoria, Sarah Jessica Parker suggerisce che ogni amica nella seria è un archetipo, cioè persone che incarnano tratti che sono considerati tipici.

Miranda, Charlotte e Samantha sono estremamente diverse tra loro, e questo è ciò ha reso grande la serie, ma se si guarda la cosa da una prospettiva diversa, ogni donna sembra effettivamente incarnare atteggiamenti stereotipati.

Miranda ad esempio è una perfezionista guidata dal successo: la sua personalità è perfetta per la sua carriera, ma spesso inadeguata nelle situazioni amorose.

Opposta invece Charlotte, il cui unico obiettivo è sempre stato quello di innamorarsi, sposarsi e metter su famiglia.

E infine Samantha, la donna che non può essere fermata da un uomo. Lei è lo spirito libero del gruppo, quella sessualmente più aperta a cui proprio non interessa ciò che gli altri dicono o pensano di lei.

E Carrie incarna bene i tratti di ciascuna delle sue amiche.

La sua carriera è importante per lei, ma lo è anche l'amore. È sessualmente libera come Samantha, ma ha anche dei pensieri più conservatori come Charlotte sul sesso.

Carrie ha fatto passi da gigante in nome dell'amore, ma sempre è rimasta un po' scettica nei confronti dei grandi gesti romantici, proprio come Miranda.

