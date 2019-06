Vi ricordate l'episodio in cui Carrie Bradshaw indossa due sandali di colore diverso nella terza stagione? L'attrice ora svela il perché di questa scelta

Che piaccia o no, non si può negare che uno degli aspetti che hanno reso grande Sex And The City sia stato l'armadio di Carrie Bradshaw e gli innumerevoli coraggiosi, audaci outfit che conteneva.

Ecco perché siamo abbastanza sicuri che in molti ricorderanno una scena del 13esimo episodio della terza stagione, quando Carrie indossa due sandali di colore diverso con un vestito a fiore.



Curiosi di sapere perché?

L'abbiamo finalmente scoperto.

** Sex And The City è fuori moda, parola di Sarah Jessica Parker **



(Continua sotto la foto)

Ecco la risposta

Solo pochi giorni fa, uno degli account dei fan di Sex and the City ha condiviso un'immagine di detto look su Instagram, teorizzando sul perché Carrie abbia scelto di indossare due sandali di colori diveri.

Nel post, l'account si chiedeva se la mossa fosse o meno una metafora legata a qualcosa di più grande.

Ora, per gentile concessione di Sarah Jessica Parker, uno dei più grandi misteri della moda è stato svelato: l'attrice ha commentato il post, rivelando che la decisione è stata in realtà del tutto intenzionale.

Qui le sue parole:

«Questa è la risposta ufficiale e sono sicura che sarà approvata anche dalla grande e leggendaria Patricia Field (la costumista, ndr).

Avevamo due paia di quelli che credo siano sandali di Louboutin, e sia Pat che io abbiamo deciso di usare entrambi, scegliendo di fare uno di ciascuno.

Perché? Un po' perché erano entrambi deliziosi e molto in armonia con il vestito, ma anche perché amavamo semplicemente rivoluzionare i pilastri della moda».

Sex and the City era anche questo, no?

** 5 curiosità su Sex And The City che nessuno vi ha mai detto **