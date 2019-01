Sarah Jessica Parker ha pubblicato un video su Instagram in cui interpreta di nuovo Carrie, scrivendo che il suo personaggio farà una breve ricomparsa

Nonostante la devastante notizia che Sex and the City 3 non verrà mai prodotto, Sarah Jessica Parker non è ancora pronta per salutare Carrie Bradshaw per sempre.

E non lo siamo neanche noi.

Ecco perché ha creato così clamore il video pubblicato da SJP sul suo profilo Instagram, in cui si vede Carrie Bradshaw camminare su un marciapiede di New York con una gonna di tulle stile ballerina e tacchi a spillo - esattamente come nella sigla di apertura della serie HBO.

La caption scelta da Sarah Jessica Parker poi ha creato ancora più attesa:

«La mia vecchia amica sta facendo una breve ricomparsa. Collaborando con un grande marchio sarà a sostegno di una causa che sta a cuore a tutti. Altro a venire. Baci, SJ».

(Continua sotto il video)

Sarah Jessica Parker ha terminato il video con l'hashtag #PourItForward ma non ha spiegato a quale marca o campagna fosse legata l'iniziativa.

La suspense è molta e i fan non vedono l'ora di sapere cosa c'è dietro il nuovo ritorno di Carrie.

La clip è infatti molto significativa perché è il primo nuovo sviluppo di qualsiasi tipo di Sex and the City che si aspettava da più di un anno.

A settembre 2017, la Parker aveva annunciato che tutti i piani per un terzo film erano stati cancellati.

Da quel momento, sono emersi moltissimi rumors sullo show, compresi i dettagli della trama che vedeva il grande amore di Carrie, Mr. Big (interpretato da Chris Noth), morire per un attacco di cuore sotto la doccia.



Anche se sembra improbabile che Sex and The City 3 venga annunciato tramite questa breve ricomparsa di Carrie, dovremo rimanere sintonizzati per scoprirlo.