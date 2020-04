La Regina Elisabetta ha parlato alla nazione (e al mondo) vestita di verde e turchese. In quella scelta c'è un messaggio ben preciso: ecco qual è

La Regina Elisabetta non fa mai niente a caso, nemmeno quando si tratta di scegliere un abito.

Anzi, soprattutto quando si tratta di scegliere cosa indossare, perché è uno dei suoi modi preferiti per lanciare messaggi nascosti a chiunque sappia leggerli.

** La Regina Elisabetta non ha mai visto l'interno del suo armadio: ecco come sceglie cosa indossare **

Quali sono i dettagli da leggere? Il colore del vestito, ovviamente, e la scelta dei gioielli che indossa.

** Ecco cosa c'è nella borsa della Regina Elisabetta **

Non poteva fare eccezione ovviamente un'apparizione tanto attesa e straordinaria come quella di ieri sera, quando Elisabetta II si è collegata in diretta video per parlare alla nazione (e ai membri del Commonwealth) durante l'emergenza Coronavirus.

(Continua sotto la foto)

Cosa significava l'abito verde della Regina Elisabetta

Il messaggio nascosto nella scelta cromatica di Elizabeth è molto semplice questa volta: Sua Maestà ha scelto di indossare i colori dei camici di medici e operatori sanitari, per rendere loro un omaggio visivo oltre a quello enunciato.

Secondo i Royal Watchers infatti, il verde dell'abito e il turchese della spilla sono stati un chiaro riferimento a chi sta combattendo in prima linea contro il Covid-19, come messaggio di solidarietà e gratitudine.

** La Regina Elisabetta ha mandato un messaggio segreto a Donald Trump (usando una tavola imbandita) **

La registrazione del messaggio è stata fatta in sicurezza mentre Elisabetta si trova in quarantena nel castello di Windsor.

A riprenderla un solo operatore, a distanza di sicurezza e coperto con la stessa tuta protettiva che usa il personale sanitario.

** La Regina cambia fino a 7 abiti il giorno di Natale **