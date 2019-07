L'armadio della Regina Elisabetta occupa un intero piano di Buckingham Palace e c'è un protocollo specifico per la selezione degli abiti di Sua Maestà

Vi siete mai chiesti come sia il guardaroba di una regina? E quanti vestiti, borse e scarpe contenga?

Questa sembra essere una domanda da un milione di dollari considerando che, a quanto pare, neanche la Regina Elisabetta ha mai visto cosa c'è dentro il suo stesso armadio.

Paul Burrell, uno degli ex maggiordomi della Regina ha condiviso alcuni affascinanti fatti sulle abitudini di Sua Maestà, tra cui appunto quellla che non ha mai visto l'interno del suo guardaroba.

Come funziona l'armadio della Regina

Un intero piano della residenza di Buckingham Palace è dedicato esclusivamente ai suoi vestiti.

Ma invece di salire fino al piano più alto del Palazzo, l'assistente personale di guardaroba porta due selezioni di outfit a Sua Maestà, che poi sceglie quale look le piace di più.

«Tutti i vestiti sono conservati all'ultimo piano del Palazzo - ha detto l'ex maggiordomo reale Paul Burrell - le sue addette al guardaroba sceglono per lei gli outfit e glieli portano nelle sue stanze come prima cosa al mattino».

«Quello che la Regina sceglie è dunque una scelta tra quello che le viene portato, quindi non vede praticamente mai il suo guardaroba con i vestiti dentro».

That's a shame! direbbero gli inglesi.

Con la vasta gamma di abiti colorati che possiede, per non parlare di borsettine e cappelli, noi ci immaginiamo il suo guardaroba come un'incredibile serie di pezzi color arcobaleno che farebbe grande invidia anche a delle campionesse del settore come Carrie Bradshaw o Chiara Ferragni.

Insomma, un peccato non vederlo.