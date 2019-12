La stylist personale della Regina Elisabetta, Angela Kelly, ha rivelato come vengono scelti gli outfit di Sua Maestà durante gli appuntamenti natalizi

Dagli incontri formali a pranzi e cocktail party con il resto della famiglia, la regina Elisabetta ha un programma piuttosto intenso durante le vacanze di Natale, che comporta anche numerosi cambi di vestito.

Sette cambi d'abito, per essere precisi.

Angela Kelly, stylist personale della Regina, nel suo libro The Other Side of the Coin: The Queen, ha detto:

«Durante le feste di Natale, la Regina è indaffarata come se fosse a Londra, con più ospiti per intrattenere. Ci sono diversi cambi di vestito in un solo giorno, fino a cinque o addirittura sette».

Angela Kelly spiega poi:

«Preparo alcuni possibili outfit da sera per la Regina così lei può guardarli e scegliere cosa vuole indossare. A volte, può essere necessario scegliere anche un vestito per un cocktail party».

Dopo il tè pomeridiano o una passeggiata con i suoi cani a Sandringham (dove tradizionalmente la royal family passa il Natale), la regina sceglie il suo look per la serata.

Una volta presa la decisione di cosa indossare, la stylist della regina condivide la scelta con il resto dello staff della casa nel modo più tradizionale: con un post-it.

«Una volta che Sua Maestà ha scelto il suo vestito per cena, un avviso scritto a mano è appuntato nel Corridoio dei Dresser con il dettaglio di ciò che indosserà, in modo che non ci siano errori».

Vestirsi in modo elegante per la cena di Natale è stata una tradizione introdotta dalla regina Madre, e sembra proprio che la regina Elisabetta tenga a questa consuetudine, al punto che - come raccontato da Kelly - durante la sera si vedono molti gioielli inestimabili della Regina usati solo ed esclusivamente per le feste.