Maestra di diplomazia, la Regina Elisabetta ha saputo lanciare una frecciatina "nascosta" a Trump durante il banchetto ufficiale a Buckingham Palace

Ieri a Londra è arrivato Donald Trump con la moglie Melania per una visita ufficiale, ed entrambi sono stati subito accolti dalla Regina Elisabetta, dal principe Carlo e dal resto della Royal Family.

Immaginatevi la scena: il presidente degli Stati Uniti è seduto a un banchetto a Buckingham Palace con la monarca della Gran Bretagna, e Sua Maestà sottolinea che i piatti usati per la cena provengono dal servizio di lusso di Giorgio IV.

Che onore!

O forse no?

C'era un messaggio nascosto nella scelta dei piatti, che si è rivelato una vera e propria frecciatina nei confronti di Donald Trump.

(Continua sotto la foto)

Il significato nascosto dietro la scelta del servizio dei piatti

C'era, infatti, un messaggio nascosto in quella scelta di piatti che ha gettato in modo molto sottile ombra su Donald Trump.

Dopotutto, la Regina e il suo fedele staff di palazzo sono maestri nella graziosa diplomazia internazionale, anche perché la monarca ha decenni di esperienza, mentre Trump è presidente da poco più di due anni.

Dovendo seguire un protocollo, la Regina Elisabetta prende molto seriamente la questione delle buone maniere e della dipolmazia, ma ciò non toglie che lei e tutto lo suo staff del palazzo sono esseri umani con sentimenti e opinioni personali, che spesso esprimono con messaggi nascosti.

I piatti utilizzati durante il banchetto a Buckingham Palace tenuto per Trump potrebbero essere considerati un esempio di questo molto sottile messaggio.

Reuters riferisce che il servizio usato durante la cena, composto da oltre 4.000 pezzi, è stato commissionato da re George IV nel 1806.

Ovvero quando la Gran Bretagna era nel pieno del suo splendore storico e gli Stati Uniti arrancavano dopo l'indipendenza.

Che la Regina Elisabetta abbia voluto mandare un messaggio storico con l'intento di far capire a Donald Trump che non può mettere i piedi in testa a tutti?

Attendiamo di scoprire eventuali nuove frecciatine che la Regina Elisabetta lancierà al presidente Trump in questi due giorni di visita ufficiale.