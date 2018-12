Kate Middleton, la regina del risparmio, o Meghan Markle, la principessa di stile: chi tra le due duchesse ha i vestiti più costosi nel guardaroba?

Kate Middleton, 36 anni, è una fan degli abiti firmati made in UK, in particolare la maison Alexander McQueen e il designer Jenny Packham.

Meghan Markle, 37 anni, è invece un'amante di marchi come la casa di moda francese Givenchy e il marchio di gioielli canadese Birks.

Ma qualche delle due Duchesse spende di più per i vestiti e il guardaroba?



Andiamo a scoprirlo.

** Kate Middleton e Meghan Markle non vanno d'accordo? Ecco cosa c'è di vero **

(Continua sotto la foto)

Gli abiti di Kate Middleton

Kate indossa spesso marchi appartenenti designer emergenti, ma altrettanto spesso la duchessa sceglie abiti di fascia alta con i rispettivi cartellini dei prezzi di grandi dimensioni.

Ma quali gli abiti più costosi che Kate Middleton abbia mai indossato?

Facciamo un piccolo recap.

Nel dicembre 2011, l'anno in cui sposò il principe William, Kate indossò un elegantissimo abito in velluto nero, una creazione personalizzata di Alexander McQueen in occasione dei Sun Military Awards. Valeva quasi 6mila euro.

All'inizio di quello stesso anno Kate aveva indossato un'altra creazione di Alexander McQueen: un abito lilla alla festa dei BAFTA, dal valore di più di 3.500€.

Numeri da capogiro insomma.

Ma anche qualcosa di più abbordabile; tipo il vestito della catena di negozi Reiss indossato dalla Duchessa di Cambridge per il suo primo incontro con Michelle Obama (450€).

** Kate Middleton è stufa che Meghan Markle le rubi sempre la scena **

Gli abiti di Meghan Markle

Le cifre di Meghan non sono poi molto diverse. Anzi.

Ad esempio, l'abito da sposa della moglie di Harry è costato quasi 400.000€, e il vestito Ralph & Russo, indossato durante le foto di fidanzamento ufficiali, circa 60mila euro (grossa differenza con l'abito di fidanzamento usato da Kate Middleton, che può essere acquistato per 100€ a prezzo pieno presso Issa London).

Per non parlare poi dell'abito, sempre Givenchy indossato da Meghan mentre accompagnava, in evento ufficiale, la Regina Elisabetta in visita al Cheshire.

Il vestito firmato costò poco meno di 25mila euro, il che lo rende uno degli abiti più costosi che Meghan abbia indossato da quando ha sposato Harry.

** Perché Meghan non indossa i gioielli della Regina (e Kate invece sì) **

Chi spende di più per i vestiti?

Quindi, tirando le somme, chi ha vestiti più costosi: Kate Middleton o Meghan Markle?

A differenza di Meghan, Kate è famosa per il riciclaggio di abiti e per indossare regolarmente marchi di catene low cost e di negozi come Zara e Top Shop.

Ad esempio, durante una messa per celebrare il 90° compleanno del principe Filippo nel 2011, Kate ha indossato un cappotto con fantasia blu di Jane Troughton che aveva indossato per la prima volta nel matrimonio di un amico nel 2009. E sotto il cappotto c'era un altro capo riciclato: un vestito blu di Zara che la duchessa di Cambridge aveva indossato per partire per la luna di miele all'inizio di quello stesso anno.

Dunque si può dire che Kate Middleton indossa quasi sempre più volte la maggior parte delle sue cose più costose.

Cosa che non abbiamo ancora visto fare a Meghan Markle (anche per una semplice questione di tempistiche).

Nonostante ciò, Meghan sta rapidamente diventato famosa per essere principessa di stile: in questi mesi trascorsi da quando ha sposato il principe Harry, la duchessa del Sussex ha indossato una serie di abiti di marchi di rilievo e abbastanza costosi come Givenchy e Oscar de la Renta.

Un esperto della Royal Family ha stimato che Meghan abbia speso più di un milione di euro in vestiti da quando ha annunciato il suo fidanzamento con il principe Harry l'anno scorso.

** Chi paga per i vestiti che indossano Kate e Meghan? **