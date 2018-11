Secondo i tabloid, nella relazione tra Kate Middleton e Meghan Markle c'è più rivalità che amicizia, e Kate è stufa che si parli sempre e solo di Meghan

Meghan Markle è stata la persona di cui più si è parlato da quando ha pronunciato il suo Sì e sposato il principe Harry.

Tra i rumors iniziali sulla loro relazione, la conferma ufficiale, poi il matrimonio e l'annuncio dell'arrivo del primo figlio in primavera, Meghan Markle è sempre stato in prima fila - o meglio, in prima pagina.

Mentre l'ex attrice si è goduta l'attenzione della stampa come nuovo membro della famiglia reale, Kate Middleton, a quanto si dice, vuole che i riflettori tornino un po' anche su di lei.

Alcuni reporters infatti hanno notato come la Middleton sia stata stranamente più attiva nelle ultime settimane.

Lo scorso mese ha infatti presenziato a un gran numero di impegni reali, lasciandosi scattare più foto del solito e anche indossando abiti molto alla moda.

C'è forte rivalità tra le due (secondo la stampa britannica)

Alcuni esperti della Royal Family credono che Kate Middleton stia mostrando al mondo come sarà la sua figura quando il principe William diventerà re; mentre altri invece sostengono che la Duchessa di Cambridge stia facendo tutto ciò per cercare di rubare i riflettori alla Markle.

«Un paio di anni fa, eravamo abiutati a vedere un Kate Middleton un po' timida - ha detto Susan E. Kelley, un'esperta della famiglia reale - Ora, sembra che abbia preso più controllo della situazione».



Secondo The Hollywood Gossip, i tabloid britannici hanno dipinto la relazione tra Middleton e Markle come una rivalità piuttosto che un'amicizia, e questo potrebbe essere il motivo per cui la Middleton sta aumentando le sue comparse ufficiali.

La Middleton, naturalmente, ha il suo bel da fare se vuole tornare alle luci della ribalta. Infatti, essendo un'ex attrice di Hollywood, Meghan Markle ha anni di esperienza di public events a sua disposizione - questo è anche uno dei motivi per cui Meghan si è comportata alla perfezione ai vari eventi dopo essere diventata un membro della Royal Family.

I Fab Four escono a cena insieme

Dalle nozze della principessa Eugenia alle celebrazioni commemorative della Giornata della Memoria; sono molte le occasioni ufficiali in cui abbiamo visto i duchi di Cambridge e Sussex impegnati insieme nelle ultime settimane.

Anche dopo le celebrazioni per il 70° compleanno del principe Carlo di mercoledì, il quartetto reale - comunemente noto come Fab Four - è uscito insieme ancora, ma questa volta era per una cena privata, presso la Royal Foundation nel centro di Londra.

La Royal Foundation fu creata per occuparsi dei progetti benefici a cui hanno preso parte i due principi dal 2009. La Duchessa di Cambridge divenne membro poco dopo aver sposato William nel 2011, e Meghan si unì al trio all'inizio di quest'anno.

Si dice che in quest'occasione le due coppie abbiano dimostrato il legame affettuoso che li unisce.