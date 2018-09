Kate Middleton e Meghan Markle sono diventate icone di stile a livello mondiale, ma chi paga per i loro lussosissimi abiti? Ecco svelato il mistero

Kate Middleton e Meghan Markle, spesso insieme ai rispettivi coniugi, fanno tonnellate di apparizioni pubbliche e, nonostante abbiano più volte dimostrato di non disdegnare i marchi low cost, in molte le occasioni i loro abiti costano centinaia, se non migliaia di dollari.

Sono icone della moda, dopotutto, e il mondo intero vuole vederle indossare sempre qualcosa di nuovo.

Ma ecco che ci sorge spontanea una domanda: chi paga per i loro vestiti di lusso e gli outfit che tanto invidiamo?

Bene, ecco la risposta.

(Continua sotto la foto)

Prima del matrimonio con i Windsor

Prima di diventare a tutti gli effetti membri della famiglia reale, né Kate né Meghan hanno mai ricevuto aiuto economico dai Windsor.

Quando Meghan e il principe Harry erano fidanzati, lei doveva pagare tutti i suoi vestiti da sola.

Nulla era coperto dai fondi della famiglia reale, a meno che non prendesse in prestito il maglione del principe Harry - ma questo non vale.

Quindi ad esempio l'abito da $75.000 Ralph&Russo che Meghan indossava per le foto ufficiali di fidanzamento se l'è comprato di tasca sua.

FYI: il patrimonio personale di Meghan era stimato a 7 milioni prima del matrimonio con il principe Harry, quindi anche se 75 mila dollari sono un bel po' di soldi, sicuramente poteva permetterselo.

I vestiti da sposa

Kate e Meghan hanno pagato di tasca propria anche i vestiti indossati durante i rispettivi matrimoni.

Meghan spese circa 265 mila dollari per il suo abito di Givenchy, e lo stesso fece Kate Middleton - anche se, tecnicamente, nel suo caso il vestito era stato pagato dalla famiglia e non direttamente da lei.

Si dice che ora l'abito personalizzato di Sarah Burton per Alexander McQueen valga più di $400.000, ma il costo originario stimano quando la famiglia Middleton lo ha comprato è di $ 200.000.

Dopo il matrimonio

Una volta entrate ufficialmente a far parte della famiglia reale, Kate e Meghan hanno avuto accesso alle carte di credito della royal family.

Ma da dove derivano quei soldi?

Sostanzialmente il principe Carlo ha accesso a una grande proprietà fondata nel 1337.

Si chiama Ducato di Cornovaglia, e guadagna attraverso la proprietà della terra e l'affitto della stessa ad altre persone, ma insieme ci sono anche investimenti e pagamenti di interessi.

Questo denaro di famiglia è ciò che il principe Carlo usa per gestire i costi che l'essere un reale ha; dando anche a William e Harry soldi per acquisti "non ufficiali" e un ampio conto di risparmio.

Questo fondo va di diritto al figlio maggiore del monarca regnante, quindi quando il principe Carlo salirà al trono il principe William diventerà il duca di Cornovaglia ed erediterà questa proprietà, che si aggira intorno ai $28 milioni annui.

Ma quanto possono spendere Kate e Meghan di preciso?

L'anno scorso, William, Harry e Kate hanno ricevuto in totale $4,8 milioni per finanziare la loro vita pubblica; il che include stipendi, spese d'ufficio e altre spese varie, come - appunto - i vestiti.

Attenzione però: questo ovviamente non significa che Kate abbia speso tutti quei soldi in abiti e scarpe.

Apparentemente, quel numero è salito a $6,5 milioni lo scorso anno da quando alla famiglia reale si è aggiunta anche Meghan Markle.

Questo cospicuo aumento è dovuto al fatto che la Regina Elisabetta ha fatto un passo indietro rispetto ai suoi doveri reali, avendo così delegato alcune spese e costi a chi la sta sostituendo.

Il che significa che la generazione più giovane ha ora le carte (di credito) in mano.