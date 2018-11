Siamo abituati a vedere i gioielli della Regina su Kate e solo raramente su Meghan: questione di gusti personali o piuttosto di qualche regola di etichetta?

Kate Middleton è spesso stata vista prendere in prestito bellissimi gioielli dalla collezione privata della Regina.

Invece è molto difficile vedere gli stessi gioielli indossati da Meghan Markle (a parte la tiara indossata dalla Duchessa del Sussex il giorno del matrimonio con il principe Harry).

Meghan infatti, anche se indossa sempre molti accessori, usa gioielli diversi rispetto a quelli di Kate.

E c'è una spiegazione bene precisa.

I gioielli di Meghan

La passione per le gemme di Meghan Markle ha catturato l'attenzione del pubblico, in particolare i suoi numerosi anelli - non dimentichiamoci infatti del bellissimo anello della collezione di Diana indossato dalla Duchessa il giorno delle nozze.

Ma i gioielli che indossa Meghan sono spesso all'ultima moda, provenienti da marchi riconoscibili.

La Duchessa del Sussex ama infatti particolarmente gli orecchini Birks Snowflake Snowstorm, dal costo di poco più di 7mila euro.

I gioielli di Kate

Kate Middleton, al contrario, è una fan di pezzi di cimelio e marchi classici come Cartier.

Naturalmente, essendo membro della Royal Family dal 2011, Kate ha avuto accesso ai gioielli della Regina in più di un'occasione: la duchessa di Cambridge ha infatti spesso preso in prestito i pezzi della Regina per gli eventi ufficiali.

La differenza tra Kate e Meghan

Se Kate indossa spesso i gioielli della Regina, Meghan, d'altra parte, ha avuto questo onore solo da maggio, in occasione del matrimonio con Harry.

Tuttavia, la Duchessa del Sussex sembra preferire indossare i suoi gioielli, pezzi più piccoli, più moderni.

Lo stilista dice: «Meghan preferisce indossare gioielli classici e abbastanza semplici ma molto moderni e con stile».



E ancora: «La Duchessa sostiene sempre il lavoro di piccoli ed emergenti designer comprando accessori che hanno anche un impatto etico».

Forse quindi Meghan preferisce indossare nuovi brand piuttosto che prendere in prestito i pezzi storici della Regina; al contrario Kate ha uno stile più classico e adora indossare le gemme della collezione di Elisabetta II per dare un tocco di classe al suo outfit.

La stilista comment ancora: «La scelta di Kate è più tradizionale e in linea con lo stile classico della Royal Family; mentre. Meghan è quasi l'esatto contrario, opta per pezzi fini, spesso delicati e piccoli».

Quindi, insomma: nessuna regola ufficiale, è solo questione di gusti.

