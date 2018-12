Kensington Palace smentisce tutti i rumors su una presunta faida tra Kate e Meghan. Ma qualcosa di vero c'è: ecco cosa

Le voci di una faida tra Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, e la sua nuova cognata Meghan Markle, la duchessa di Sussex, circolano da un po' di tempo senza una fine in vista; anzi nuovi titoli e fughe di notizie spuntano ogni giorno.

Le voci di una spaccatura tra i giovani membri di Kensington Palace hanno iniziato a circolare quando fu annunciato che il principe Harry e sua moglie, incinta del loro primo figlio, si sarebbero trasferiti lontani dal palazzo dove oggi vivono accanto a Kate e William, in Frogmore Cottage.

Da quel momento in poi, se ne è detto di tutto e di più.

Harry e Meghan si trasferiscono: vero

Harry e Meghan lasciano Kensington Palace e vanno a vivere da soli. È tutto vero.

La coppia si trasferirà al Frogmore Cottage, che si trova sul terreno di Frogmore House nei dintorni del Castello di Windsor, dove hanno celebrato i festeggiamenti delle loro nozze.

È stato proprio Kensington Palace a confermare la notizia.

Ora il cottage è in fase di ristrutturazione, ma la coppia reale si trasferirà all'inizio del prossimo anno.

Kate Middleton in lacrime per colpa di Meghan Markle: vero

Un insider ha raccontato di un incidente tra le due Duchesse a seguito una prova d'abito molto stressante, giusto poche settimane prima che Meghan sposasse il principe Harry.

Secondo i rumors la principessa Charlotte aveva provato il suo vestito poche settimane prima del matrimonio, ma il fitting non era andato secondo le richieste della futura sposa Meghan.

Sembrerebbe che la pressione del momento fosse troppa, e che la Duchessa di Cambridge Kate è stata lasciata scossa e in lacrime.

L'incidente riportato ha scatenato le voci di una spaccatura tra Kate e Meghan.

Le fonti della Royal Family non hanno negato che l'incidente sia accaduto, hanno anzi detto che: «Kate aveva appena dato alla luce il suo terzo figlio, il Principe Louis, e si sentiva molto emotiva».

Tra le affermazioni degli insiders c'era anche quella che definiva le duchesse come «Persone molto diverse».

Kate si è detta felice della gravidanza di Meghan: vero

Lo scorso mercoledì, il principe William e Kate Middleton hanno visitato l'Università di Leicester, e alla Duchessa di Cambridge, mentre salutava la folla, è stato chiesto non solo come stessero i suoi figli, ma anche se fosse eccitata per la gravidanza di sua cognata.

«Sì, assolutamente - ha risposto Kate, 36 anni, in un video condiviso da una fan page di Meghan e Harry Instagram - È un momento così speciale per avere dei bambini e un cuginetto anche per George, Charlotte e Louis. È davvero speciale».





Kensington Palace smentisce tutti i rumors sulla faida tra Kate e Meghan

Le voci erano contrastanti: tanti episodi negativi, ma anche voci di rassicurazione.

Ma a mettere fine a tutti i rumors è stato Kensignton Palace, che ha dichiarato che si tratta di fake news.

Una fonte avrebbe infatti detto al The Sun:

«È una situazione difficile, ma è stato un caso isolato e le due Duchesse sono molto determiante ad avere (e mantenere) una relazione sana e positiva anche se è ovvio che sono molto diverse tra loro e hanno approcci differenti».