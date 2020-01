Per 3500 euro al mese, il lavoro offerto dai Kardashian consiste nel monitorare le attività social della famiglia e guardare Keeping Up With The Kardashians

Fan della famiglia Kardashian, fermi qui: c'è un nuovo lavoro che fa per voi.

Click Intelligence, una delle principali agenzie di marketing digitale del Regno Unito, sta cercando di reclutare un superfan di Kim, Kendall e tutto il gruppo, per il ruolo di «Kardashian Kurator».

Di che si tratta? In pratica di essere un fan sfegatato, ma a pagamento.

(Continua sotto la foto)

Di che lavoro si tratta?

Il lavoro consiste nel seguire le attività dei Kardashian/Jenner sui social media, guardare Keeping Up With The Kardashians e alla fine della giornata stilare un report delle varie attività.

Click Intelligence ha pubblicato l'annuncio di lavoro sul suo sito web, sperando di trovare un individuo "appassionato e che lavori sodo", con una profonda conoscenza della storia di tutta la famiglia.

Riguardo al lavoro, si legge sul sito:

«Questa è una fantastica opportunità per acquisire un'esperienza preziosa nel mondo della creazione di contenuti digitali, ma il ruolo richiede molta dedizione e duro lavoro».

«Ovviamente il candidato ideale dovrà dimostrare una conoscenza approfondita della famiglia Kardashian, quindi vorremmo incoraggiare i superfan di tutto il mondo a mettersi in contatto con noi e rispondere alla domanda».

Sembra quasi troppo bello per essere vero.

Il contratto, di sei mesi, prevede uno stipendio di 750 sterline a settimana (l'equivalente di circa 880 euro) per lavorare tre giorni a settimana.

Totale, come si diceva, circa 3500 euro al mese.