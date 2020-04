Il Principe Louis compirà due anni in quarantena, ma mamma Kate ha pensato a tutto e i Cambridge festeggeranno con un tea party a tema in giardino

Il principe Louis Arthur Charles Cambridge, o semplicemente Louis, festeggerà il suo secondo compleanno il 23 aprile.

Tutta la famiglia Cambridge (mamma Kate, papà William, George, Charlotte e Louis) è in quarantena presso la dimora Anmer Hall nella tenuta di Sandringham, ed è lì che festeggeranno il compleanno del piccolo di casa.

**11 idee per festeggiare il compleanno di chi compie gli anni in quarantena**

Ovviamente questo sarà un compleanno un po' particolare vista la pandemia di coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero, ma Kate Middleton sta preparando una festa coi fiocchi per il suo principino.

Ecco i dettagli dei preparativi.

**Ecco come passano la quarantena i royal baby**

(Continua sotto la foto)

Cosa farà Kate Middleton per festeggiare il compleanno del principe Louis

L'esperta reale Katie Nicholl ha detto che Kate Middleton e il principe William faranno sicuramente del loro meglio per assicurarsi che Louis si senta speciale nel giorno del suo compleanno.

«Sicuramente Kate non metterà in secondo piano questo compleanno ha affermato Katie Nicholl - Quindi, anche se la famiglia è in isolamento, si assicurerà che Louis si goda la giornata e sicuramente organizzerà una bella festa per celebrare».

Kate Middleton ha sempre organizzato feste in famiglia per i compleanni dei suoi figli, con i nonni Carole e Michael Middleton, Pippa e James, ma anche Carlo e Camilla e ovviamente anche la Regina.

**Ecco come la Regina festeggerà il compleanno di Charlotte e Louis in quarantena**

«Quest'anno i festeggiamenti saranno più tranquilli ovviamente - ha continuato l'esperta - ma ci saranno tanti regali che Kate ha acquistato online, e un tea party a tema scelto da Louis.

Se sarà una bella giornata di sole festeggeranno sicuramente nei giardini del castello».

Speriamo poi di vedere una bella foto della famiglia in festa sul profilo ufficiale dei Cambridge.

**Kate Middleton ha spifferato quali sono state le prime parole del principe Louis**

Kate adora organizzare feste di compleanno

L'anno scorso, la madre di Kate, Carole Middleton, aveva rivelato come le feste di compleanno siano molto importanti per la figlia, per via del suo coinvolgimento nel marchio di famiglia, Party Pieces.

Parlando con Good Housekeeping, la fondatrice di Party Pieces aveva rivelato che tutti i suoi figli - Kate, Pippa e James - hanno contribuito ad aiutare la sua azienda a crescere, con Kate che si occupava del business dei primi compleanni.

Aveva detto:

«I miei figli hanno tutti lavorato con me, e Catherine ha dato il via al marchio First Birthday - ha scelto i prodotti e curato tutte le immagini e la produzione del catalogo.

Pippa invece ha creato il blog, perché non ne avevamo uno, e ha avuto l'idea delle torte personalizzate».