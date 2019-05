Altro che parto in casa: Baby Sussex è nato presso l'ospedale Portland di Londra, dove Meghan Markle è stata portata in segretezza la notte precedente

Meghan Markle ha partorito, come noto, il primo figlio del principe Harry, un maschietto, ieri, lunedì 6 maggio.

Quello che fino a oggi non sapevamo però era dove ha partorito, già che da qualche settimana si diceva che Meghan volesse partorire in casa, nella nuova residenza di Frogmore.

Mentre a quanto sta emergendo da varie fonti Meghan avrebbe partorito in ospedale, dove è stata portata in gran segretezza la sera prima della nascita di Baby Sussex.

** Ecco come il papà di Meghan, Thomas Markle, ha commentato la nascita di Baby Sussex **



(Continua sotto la foto)

Quindi dove ha partorito Meghan?

«Tutti credevamo che l’arrivo di Baby Sussex sarebbe stato a casa, presso il Frogmore Cottage, ma è invece nato presso l’ospedale di Londra Portland», afferma la corrispondente reale del Daily Mail, Rebecca English.

Che continua:

«Meghan è stata portata in ospedale dalla squadra di sicurezza, in piena riservatezza e discrezione. Alcuni dei reali della famiglia non ne erano neanche a conoscenza».

E ancora:

«Le fonti dicono che la Duchessa del Sussex è rimasta in ospedale tutta la notte, prima di dare alla luce un maschietto alle 5.26 del mattino di lunedì.

Un euforico principe Harry è stato al suo fianco per tutto il tempo».

Negli ultimi decenni d'altra parte è diventata di comune usanza il parto in ospedale: la principessa Diana, la principessa Anna e anche Kate Middleton hanno fatto nascere i loro figli presso la clinica ospedaliera di Londra Lindo Wing e non, come Elisabetta, in casa.

Quindi insomma, almeno in questo la signora del Sussex non ha infranto regole

*** Le 6 regole che Meghan Markle ha infranto durante la gravidanza ***