Meghan Markle ha infranto molte regole di protocollo da quando fa parte della famiglia reale, anche e soprattutto riguardo la gravidanza: ecco quali

Fin dal primo momento in cui è entrata a far parte della Royal Family Meghan Markle ha sempre preferito le sue regole a quelle del protocollo, che ha infranto più e più volte.

E così ha fatto anche durante la gravidanza e con tutto quello che ha riguardato Baby Sussex, dall'annuncio alla nascita.

Non ci avete fatto caso?

Ecco le sei cose che ha fatto Meghan Markle durante la gravidanza che sono andate contro il protocollo e le tradizioni reali inglesi.

(Continua sotto la foto)

1. L'annuncio della gravidanza durante un viaggio all'estero

Quando Kensington Palace ha confermato la gravidanza di Meghan Markle, lei e il principe Harry erano dall'altra parte del mondo, alprimo giorno del primo tour reale come coppia sposata.

La visita includeva anche alcune fermate in aree che hanno una presenza del virus Zika, che può causare difetti alla nascita nei neonati.

Buckingham Palace però aveva rassicurato tutti, confermando che Meghan e Harry avevano consultato i medici prima del loro viaggio.

2. Il baby shower a New York

Il baby shower di Meghan nella grande mela segna la prima volta in cui un membro della famiglia reale ne organizza uno.

Perché la Royal Family non ha mai organizzato baby shower per i futuri successori al trono? Semplice perché si tratta di una tradizione americana e non inglese.

E Meghan, in quanto americana, non ha voluto rinunciare a questo momento di gioia, che ha condiviso con gli amici intimi che hanno partecipato, tra cui Serena Williams e Amal Clooney.

3. Molti impegni ufficiali nel terzo trimestre

A partire dal suo royal tour in Australia e Nuova Zelanda in ottobre, Meghan ha sempre mantenuto un'agenda incredibilmente impegnativa da quando ha annunciato la sua gravidanza.

Tra eventi ufficiali a Londra e viaggi di rappresentanza, la Duchessa del Sussex non si è fatta fermare dal pancione.

Ha anche viaggiato in Marocco quando era incinta di 7 mesi, nonostante siano state prese precauzioni speciali per assicurarsi che fosse ben seguita all'estero.

4. Rivelare la data di arrivo del royal baby

Con l'annuncio ufficiale, Buckingham Palace aveva comunicato che Baby Sussex sarebbe nato nella primavera del 2019.

Ma oltre a questo non si sapeva nulla di più.

È stata la stessa Meghan a rivelare la scadenza della gravidanza, cioè la seconda metà di aprile, a una fan durante una visita ufficiale a Birkenhead lo scorso gennaio.

5. Il trasferimento

Appena dopo la gravidanza, Harry e Meghan hanno annunciato che sarebbero usciti da Kensington Palace per avere maggiore privacy e separare le loro vite da quelle di William e Kate.

La coppia si è poi effettivamente trasferita al Frogmore Cottage all'inizio di aprile, in modo da prepararlo per l'arrivo del royal baby.

Il Duca e la Duchessa del Sussex saranno i primi reali a vivere lì da decenni.

6. Nessuna foto del bambino appena nato

Siamo stati abituati da Kate Middleton, e da Lady Diana prima di lei, a vedere i royal baby appena nati tra le braccia dei genitori fuori dalla clinica ospedaliera.

Ma Meghan e Harry hanno annunciato che i loro piani per l'arrivo del bambino sono privati; il che significa niente foto di rito sui gradini della Lindo Wing.