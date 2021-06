Kate Moss vuole imparare a fare tatuaggi per andare a tatuare i partecipanti del festival di Glastonbury insieme all'amico tatuatore Daniel Casone

A lato della carriera da top model Kate Moss ha avviato numerosi progetti legati alla moda e alla musica.

Ma ora, secondo gli ultimi rumors, è un altro il suo impiego dei sogni.

Secondo il tatuatore e amico della modella Daniel Casone, infatti, Kate vuole imparare il suo mestiere in modo da poter «andare insieme a Glastonbury», il festival musicale che per Moss «sarà sempre sinonimo di tatuaggi delle persone».

Questo, almeno, è ciò che Daniel Casone ha raccontato al Sunday Mirror, aggiungendo che lui le ha già permesso di testare le sue abilità di tatuatrice sul proprio corpo, nonostante la mancanza di esperienza.

Kate Moss e il tatuatore professionista Daniel Casone si conoscono da diversi anni, da quando la modella ha visitato il suo studio a Highgate, a Londra.

È stato lui a ritoccare il suo famoso tatuaggio con le rondini fatto dell'artista britannico Lucian Freud, mancato nel 2011.

E riguardo il nuovo hobby di Kate Moss, Casone ha raccontato:

«Kate mi ha detto che voleva imparare a tatuare da me, così saremmo potuti andare a Glastonbury a tatuare le persone».

«Mi ha chiamato per andare da lei e tatuarla, ma ha finito per tatuare lei me. Mi ha fatto una scritta 'Kate' e un cuore sul braccio».

Daniel Casone ha ammesso al Sunday Mirror che «non sapeva davvero cosa stava facendo» quando le è stato dato l'ago, ma l'ha lasciata fare lo stesso.

«È Kate Moss - ha raccontato - quindi ero tipo 'certo che puoi farmi un tatuaggio'».

Ora immaginiamo che Casone le stia insegnando qualche trucco del mestiere perché il nuovo obiettivo della modella è diventare una tattoo artist e tatuare i partecipanti del festival di Glastonbury la prossima estate.

E una cosa è certa: se mai dovesse decidere di intraprendere questa carriera, il suo studio di tatuaggi sarebbe sempre pieno.