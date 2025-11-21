Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Sette racconti che si muovono tra presenza scenica, risultati che contano e identità che si definiscono nel tempo. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e il nuovo café Onitsuka Tiger

Nel cortile nascosto del flagship Onitsuka Tiger di Piazza XXV Aprile, il nuovo menù autunnale firmato PAN trova casa dentro un cubo giallo che è già un statement. L’atmosfera è essenziale, pulita, con quel tocco giapponese che rende tutto più raffinato senza sforzo.

La proposta food & beverage gioca tra comfort e creatività: cookies reinterpretati, toast al formaggio o al tartufo, hot chocolate con mini marshmallows, fino al white matcha per chi ama qualcosa di diverso.

Ci si accomoda ai tavolini gialli del giardino interno, una piccola oasi milanese dove ci si concede una pausa che sa di stile più che di routine.

Il Café Onitsuka Tiger diventa così un microcosmo lifestyle: moda, design e sapori si intrecciano in un equilibrio naturale, trasformando il gesto del caffè in un momento che racconta heritage nipponico e contemporaneità metropolitana. #TigerInTheCity

Fashion Pills: martedì e le novità di casa Moose Knuckles

Moose Knuckles apre un nuovo capitolo e lo fa con due nomi che parlano di visione e stile: Ludovico Bruno come Global Creative Director e Raif Adelberg come Design Director. Una doppia nomina che segna l’inizio di una trasformazione profonda, guidata dal CEO Ellen Kinney, per evolvere il brand da outerwear stagionale a vero lifestyle globale.

Bruno porta con sé un mix raro di precisione tecnica e istinto creativo, capace di aggiornare il linguaggio estetico del brand senza perdere l’anima canadese. Al suo fianco, Adelberg aggiunge un heritage fatto di sperimentazione e artigianalità, frutto di oltre vent’anni di progetto creativo nella moda nordamericana.

La sua filosofia – “la moda è un accessorio, lo stile è un’attitudine” – diventa la chiave per interpretare un lusso silenzioso, istintivo, costruito sulla sensazione di un capo addosso.

Insieme, i due creativi definiscono un’unica direzione: raccontare il Canada contemporaneo attraverso design, cultura e autenticità, traghettando Moose Knuckles verso una nuova idea di modern luxury. #NorthernLuxury

Fashion Pills: mercoledì e Eva Mendes protagonista della campagna di Stella McCartney

Stella McCartney inaugura una campagna che non passa inosservata: uno scatto firmato Mary McCartney, un volto magnetico come Eva Mendes e una borsa destinata a diventare icona, la Ryder.

L’immagine apre subito un mondo fatto di creatività, comunità e consapevolezza, i codici della femminilità secondo Stella. Al centro, la Ryder Bag: linee essenziali, carattere moderno, artigianalità precisa e un approccio 100% vegano che resta il tratto distintivo del brand.

Eva Mendes, da sempre vicina a cause sociali e a progetti dedicati alle donne e ai più vulnerabili, porta nella campagna un’eleganza che ha una direzione chiara: quella del purpose.

Il risultato è un ritratto che va oltre il prodotto e diventa dichiarazione d’intenti: moda come scelta consapevole, lusso come responsabilità, estetica come linguaggio che guarda al futuro. #RyderAttitude

Fashion Pills: giovedì e i 25 anni di StudioRe

Milano celebra Studio Re con una serata che sembra una cartolina glamour dei suoi primi venticinque anni: energia pura, visioni condivise e quella punta di ironia che da sempre definisce l’agenzia di Monica Re.

All’Apollo Milano si è riunito tutto il mondo fashion-beauty-lifestyle, in un’atmosfera sospesa tra festa e manifesto creativo. Sul maxi-schermo, l’intervento live di Tatuaggi Male ha trasformato parole e memorie in un collage emotivo, un racconto collettivo che profuma di autenticità.

Poi lo show rivelazione: Vincenzo De Lucia in versione Francesca Fagnani, capace di strappare sorrisi e riflessioni alle tre protagoniste dell’agenzia, in un botta e risposta brillante e molto “Re style”.

Con Dancing Queen l’Apollo si è acceso: brindisi, torta, partner scintillanti come Moët & Chandon e Belvedere, e un dancefloor guidato dal ritmo hypnotic di Luna Ed Efectum e LAX Musiq.

A chiudere, la visione del futuro: nuova identità visiva, un sito completamente rinnovato e il lancio di RE:C – The Creative Club, piattaforma dedicata ai talenti di domani. Un quarto di secolo che guarda avanti, con la stessa voglia di creare connessioni che ha fatto la storia di Studio Re. #StudioRe25

Fashion Pills: venerdì e l'eleganza del nuovo store Celine

Milano si accende di una nuova vibrazione creativa con il Celine Art Project, che trasforma la boutique di via Montenapoleone in una piccola costellazione di voci artistiche internazionali.

Dai miti plasmati nella ceramica sensuale di Peter Schlesinger alle silhouette sospese di Susan Rothenberg, l’esperienza è un viaggio tra materia, gesto e memoria. Le tele materiche di Luisa Gardini dialogano con l’intimismo colto di Giangiacomo Rossetti, mentre Yngve Holen porta in scena un agave in ottone che diventa metafora di corpo, metropoli e identità.

La potenza geometrica di John Duff si intreccia con la poesia arcaica di Simone Fattal, mentre le atmosfere enigmatiche di Samuel Hindolo sembrano sussurrare storie che si dissolvono come luce lenta.

A chiudere, la precisione rigorosa di John Carter, che fa vibrare lo spazio tra scultura e pittura. Un percorso che non assomiglia a una mostra, ma a una conversazione raffinata tra epoche, forme e sguardi. #MontenapoleoneArtVibes

Fashion Pills: sabato e le stelle di Michael Kors

Londra ha brillato di un’eleganza quasi cinematografica per l’apertura del nuovo flagship Michael Kors: un debutto in grande stile, guidato da Michael Kors e dalla sua musa della serata, Suki Waterhouse.

Il party è iniziato con un cocktail raffinato nel nuovo spazio di Regent Street, tra luci calde, dettagli lucenti e la colonna sonora firmata da Madeleine Waterhouse, mentre gli ospiti scoprivano l’estetica pulita e cosmopolita della boutique.

Poi, tutti a Claridge’s per una cena intima — una di quelle in cui moda, cinema e charme britannico si intrecciano naturalmente. A tavola, nomi che definiscono il glamour contemporaneo: Gemma Chan, Henry Golding, Rashida Jones, Jourdan Dunn, Amelia Dimoldenberg, e una costellazione di volti emergenti da Londra a Hollywood.

Tutti avvolti in look Michael Kors che hanno anticipato, con discreta opulenza, lo spirito delle feste. Una notte che non ha solo celebrato un negozio, ma un certo modo di vivere la città: brillante, internazionale, irresistibilmente chic. #RegentStreetAfterDark

Fashion Pills: domenica e gli atleti Lotto agli ATP Finals

Alla Inalpi Arena di Torino, Henry Patten e Harri Heliövaara hanno firmato una delle pagine più scintillanti della stagione: la conquista, per la prima volta, del titolo di doppio alle Nitto ATP Finals. Una finale pulita, elegante, giocata con una lucidità tattica rara e un’intesa che sembrava coreografata.

Il duo Lotto ha dominato i momenti decisivi con un tennis brillante, aggressivo e perfettamente sincronizzato, alzando al cielo uno dei trofei più desiderati del circuito. Per Lotto, è molto più di una vittoria: è la conferma di un ruolo ormai imprescindibile accanto all’élite mondiale, grazie a ricerca, innovazione e un’estetica tecnica che continua a definire standard altissimi.

Un risultato che risuona nella storia del marchio veneto, nato nel 1973 e cresciuto tra campioni intramontabili e silhouette diventate icone. Dalle leggendarie imprese di Zoff e Navratilova alle nuove generazioni di tennisti e calciatori, il brand continua a unire performance e stile con una credibilità quasi artigianale.

Oggi, con oltre 200 atleti supportati nel tennis e una presenza globale nel calcio, Lotto rinnova la sua promessa: portare l’eccellenza italiana sui palcoscenici dove lo sport diventa storia. #LottoWinningSpirit