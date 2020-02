Harry e Meghan hanno speso migliaia di sterline per lanciare il brand Sussex Royal, ma Elisabetta ha chiesto loro di trovare un altro nome: «Non possono commercializzarsi come reali»

Il principe Harry e Meghan Markle devono abbandonare il loro titolo di Duca e Duchessa del Sussex.

Ordine della Regina.

Visto che la coppia ha deciso di lasciare il proprio posto nella famiglia reale per trasferirsi in Canada, si ritiene che Elisabetta II e gli alti funzionari di Corte abbiano concordato che non è più possibile per Harry e Meghan identificarsi con la parola reali.

Una fonte ha infatti raccontato che l'uso del nome Sussex Royal da parte di Harry e Meghan doveva essere rivisto, e che erano in corso discussioni.

**Svelato il piano di Meghan: sposta la società in un paradiso fiscale**

(Continua sotto la foto)

Il problema è che Harry e Meghan hanno speso decine di migliaia di sterline per sponsorizzare il nome Sussex Royal, in un nuovo sito web che intendono integrare sul loro feed Instagram.

Hanno anche cercato di registrare Sussex Royal come marchio globale per una vasta gamma di articoli e attività, tra cui abbigliamento, pezzi di cartoleria, libri e materiale didattico.

Inoltre, hanno già preso provvedimenti per costituire una nuova organizzazione di beneficenza: Sussex Royal, The Foundation of the Duke e Duchess of Sussex.

Ora, per volere della Regina, dovranno ri-nominare tutte le loro attività.

Una fonte interna a palazzo avrebbe riferito al Daily Mail: «Quella di Sua Maestà è stata una decisione inevitabile data la decisione di Harry e Meghan di dimettersi, ma deve sicuramente essere un duro colpo per la coppia in quanto hanno investito tutto nel marchio Sussex Royal».

«Ma non c'era altra scelta: il piano originale della famiglia Sussex - di essere reali, ma a metà - non avrebbe mai funzionato.

Se non stanno svolgendo funzioni ufficiali non possono vendersi come reali».