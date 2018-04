Coachella 2018 senza filtri (se non quelli di Instagram): vi raccontiamo il festival più cool del mondo attraverso 9 insider speciali

Coachella è il festival musicale più instagrammato al mondo.

Ecco perché abbiamo chiesto a dei professionisti di Instagram di farci da insider per raccontarci ogni aspetto possibile di questo weekend da sogno americano fatto sì di musica, ma anche di star, vestiti pazzeschi e panorami da lasciare senza fiato.

Dai look (maschili e femminili) più belli e più brutti, ai segreti per un trucco impeccabile nonostante il caldo del deserto californiano, passando per le cose più costose (e quelle più economiche) in circolazione.

Per ognuno, sfogliate la gallery.

Nima Benati: le tre foto più belle da fare a Coachella 2018

Sul prato di Coachella ogni anno ci sono installazioni diverse, originali, uniche, che attraggono come calamite e che caratterizzano ogni edizione del Festival.

1. Una navicella spaziale ferma all’interno del prato più fotografato di questo week end. Uno scorcio nello spazio e nel tempo, uno dei punti più fotografati di questo Coachella.

2. Linee di milioni di fili che, sovrapposte ed intrecciate, costruiscono un palazzo invisibile. Questa struttura porta la firma di @edoardotresoldi, un artista italiano.

3. Una stella ferma ed immobile al centro del Festival, dalle mille sfaccettature e sfumature di colore.

Cristina Musacchio / Streetstyle femminile: i look più cool avvistati al Coachella

Podio in ordine sparso:

1. Pantaloni in check per @goicoechea22, portati a vita alta, scarpe protagoniste e scelta minimal per la parte superiore, uno dei miei look preferiti di questo festival.

2. Un abitino fantasioso, dei camperos e un’acconciatura perfetta. Per @carodaur un look semplice, raffinato e super azzeccato per il festival.

3. Anche per @tamara un abitino svolazzante e semplice, floreale come la tradizione del Coachella richiede.

Sophia Salaroli / Streetstyle femminile: i look meno cool avvistati al Coachella

Podio in ordine sparso:

1. “Ops, ho dimenticato a casa le scarpe rosa” Pitonato, glitterato, rete e rosa sono senza dubbio un insieme di No.

2. Un body velato color carne tempestato di strass, non proprio un look azzeccato per il festival più cool del momento.

3. L’intenzione era buona, ma come si suol dire da queste parti... TOO MUCH, persino per Coachella.

4. Quando vuoi dichiaratamente puntare sulla simpatia e ammazzare lo stile, indossa dei kimono in pelliccia di struzzo multicolor.

Andrea Faccio / Streetstyle maschile: i look più cool avvistati al Coachella

Podio in ordine sparso:

1. Bermuda e sneakers, un look apparentemente semplice ma reso particolare dalla giacca di jeans personalizzata con scritte, stampe e lavaggio che rende tutto in perfetto stile anni ’60.

2. Una tuta del colore del deserto, stivali YSL e una tracolla che oltre a essere cool è anche comoda, perfetta per le giornate sul prato.

3. Camicia e pantalone, un look basico che è reso estremamente particolare dalle linee del pantalone e dagli accessori.

Ivano Marino / Streetstyle maschile: i look meno cool avvistati al Coachella

1. Sbarcato sulla terra con la sua astronave, direttamente dal pianeta delle scimmie, ecco un estrosa collana o maglietta di piume che dir si voglia.

2. Quando lo stile incontra il trash il risultato è a dir poco esplosivo!

3. Se la vostra passione è, come la mia, pokemongo, potete immaginare allora la mia euforia nell’aver “catturato” finalmente Pikachu!

Catherine Poulain: come resistere con viso e capelli impeccabili per 15 ore di Festival

Le temperature nel deserto mettono a dura prova il trucco: il segreto è vaporizzare sul volto i prodotti giusti, come All Nighter Makeup Setting Spray di Urban Decay, che mantiene il make-up come appena realizzato fino a 16 ore - senza sbavature, sfumature o perdita di colore.

La sera prima è il momento giusto per una maschera: Glitter Mask di Glam Glow applicata la sera prima permette di avere una pelle super perfetta tutto il giorno seguente!



(Io ho voluto mantenere le stelline della maschera sulle sopracciglia per un look sempre più cool!)

Infine, capelli: non dimenticate di mettere in valigia Hairmed, uno spray volumizzante per capelli al collagene, che dà corpo, volume e sostegno per moltissime ore.

Roberto De Rosa: le tre cose più costose di Coachella (e quella più intelligente)

1. Il bracciale: è una delle cose più costose, ma se non hai il bracciale... è meglio restare a casa.



2. Secondo posto per la casa: altro che villa a Palm Spring.

3. Perché fare file interminabili per mangiare junk food quando puoi andare nei ristoranti pazzeschi dell'area VIP di Coachella.

Il vero lusso? Non avere mai il cellulare scarico perché nell'area VIP c'è una zona dedicata per poter ricaricare i propri device.

Luca Vezil: 3 tips per rimanere in forma durante Coachella

Quando non si ha a disposizione una palestra bisogna rimanere attivi con ciò che si ha:

1. La corsa: andare a fare una corsetta la mattina prima di colazione darà un boost al metabolismo e promuoverà il rilascio di endorfine, facendoci sentire meglio per tutta la giornata; in più non farà troppo caldo e quindi non si rischierà di disidratarsi eccessivamente con il caldo del deserto.

2. La corda: in ogni viaggio che faccio, metto in valigia una corda per saltare, occupa poco spazio e la si può usare ovunque, in casa come al parco, anche nel mezzo del deserto.

3. Idratazione: fondamentale bere sempre molto: aiuta a mantenersi idratati, ha un’azione detox per i bicchieri di troppo dopo le feste di Coachella della sera prima e aumenta il senso di sazietà, aiutandoci a non riempirci di hamburger durante il concerto.

Elen Ellis: le tre cose più economiche avvistate al Coachella

1. Gli occhiali da sole. Vi è mai successo di dimenticare gli occhiali da sole a casa? Al Festival è possibile acquistarli a soli 20$. Coloratissimi e divertenti in perfetto mood con Coachella

2. Il caffè (all'americana), quindi vegan e gluten free. Ho ordinato un Iced Coffee and Milk e speso 5$.

3. Le bevande energetiche: una pausa con @gtskombucha costa soli 5$ per ricaricarsi durante il Festival! Essenziale.