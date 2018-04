Primo weekend per il Coachella Festival. E a Indio sono arrivate le celeb, in perfetto "Festival style".





Primo weekend di musica (e non solo) al Coachella Festival 2018: ha aperto i battenti il venerdì 16 e la timeline dei social è già invasa di scatti di celeb e influencer accorse per godersi una tre giorni di sole californiano, selfie e performance di artisti internazionali.

La line up, infatti, è davvero da urlo: sul palco è salita lei, la mitica Beyoncé, protagonista di un'esibizione memorabile e che rimarrà negli annali del festival.

La splendida Queen B, ha sfoggiato una serie di look strepitosi, compreso un costume da Nefertiti, oltre a body, shorts in denim e felpe personalizzate.





(Getty Images)





Perché, si sa, a Coachella, la musica è solo uno degli elementi: è lo stile a farla da padrone e i diktat del dress code sono molto chiari.

Abiti gipsy, shorts in denim, frange, fiori tra i capelli, ispirazioni boho e stivaletti rock sono i must have da sfoggiare sotto il palco per un vero look da Festival.

E le celeb lo sanno bene: infatti la "gara" a colpi di look si è giocata sui social di modelle e star, a colpi di migliaia di like e repost.





Rihanna ha presentato la sua collezione Fenty Puma by Rihanna





(Getty Images)





Abbiamo raccolto alcuni degli scatti e dei look di questo primo weekend di festival e che hanno fatto furore su Instagram:





Un post condiviso da elsa hosk (@hoskelsa) in data: Apr 13, 2018 at 4:24 PDT





La modella Elsa Hosk sfoggia una capigliatura "pink" e un completo romantico (con tocco sexy).





Un post condiviso da Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) in data: Apr 14, 2018 at 12:16 PDT





Alessandra Ambrosio ha giocato con i classici must have da Coachella: shorts crochet, denim jacket con frange e occhiali da sole colorati.





Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: Apr 15, 2018 at 1:01 PDT





Mini dress total white per Emily Ratajkowski (in compagnia di Elsa Hosk).





Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: Apr 15, 2018 at 5:46 PDT





Top cropped e nimigonna in coordinato check per Sara Sampaio.





Un post condiviso da Romee Strijd (@romeestrijd) in data: Apr 13, 2018 at 11:34 PDT





Denim white costumizzato con scritte per l'angelo di Victoria's Secrets Romee Strijid.





Un post condiviso da Taylor Hill (@taylor_hill) in data: Apr 15, 2018 at 5:02 PDT





Look più "orientaleggiante" per Taylor Hill che "sa" abxche con un make up a tema.





Un post condiviso da Camila Coelho (@camilacoelho) in data: Apr 14, 2018 at 8:08 PDT





Shors di jeans, crop top all'unicnetto, stivaletti e "kimono" in stile boho (tutto Dior) per l'influencer Camila Coehlo.





Un post condiviso da Jasmine Tookes (@jastookes) in data: Apr 13, 2018 at 4:47 PDT





La modella e "angelo" Jasmine Tookes con un look decisamente sexy: top e gonna gipsy.





Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani) in data: Apr 15, 2018 at 12:50 PDT





L'influncer e modella italiana Paola Turani con un dress bianco in stile "boho" di Twinset Milano.





Caroline Vreeland e Beja Marie Velez al party organizzato da Iceberg.





Un post condiviso da Jasmine Sanders (@golden_barbie) in data: Apr 13, 2018 at 1:42 PDT





Jasmine Sanders con un total look firmato Palm Angels.









Un post condiviso da Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) in data: Apr 11, 2018 at 6:11 PDT





L'attrice Vanessa Hudgens indossa un abito a fiori di Missoni.