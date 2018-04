Date, lineup, star, location: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'edizione Coachella 2018, in programma nei weekend del 14 e 21 Aprile

Coachella è il festival musicale più celebre al mondo. Per via della musica, ma soprattutto dell'enorme quantità di star che partecipano mischiandosi tra il pubblico e scatenandosi tra un party in piscina e un selfie su Instagram.



Ogni anno migliaia di persone si riversano a Indio, nel deserto californiano, per assistere alle performance degli artisti più in voga e vivere un weekend tra musica, moda e feste, in un clima che cerca di far rivivere gli antichi fasti di Woodstock.

Perché tra fiori ovunque e stile hippy il Coachella è l'unico in grado di tenere testa al grande Festival del 1969.



Formula che vince non si cambia e quindi ecco cosa sapere sull'edizione di quest'anno.

(Continua sotto la foto)

Quando e dove

Ormai da 6 anni la formula vincente sembra essere quella del doppio weekend.

Per l’edizione 2018 le date sono quelle del fine settimana tra il 13 e il 15 aprile e quello del 20-22 aprile.



La line up rimane identica entrambi i weekend, in modo da non fare discriminazioni.



Nell’arco dei due weekend si contano circa 250mila persone che si riversano nella Indio Valley, vicino Palm Springs, in California.

La line up e Beyoncé, finalmente



Il nome che tutti aspettano di vedere scatenarsi sul palco è quello di Beyoncé.

La star era tra gli ospiti dello scorso anno, ma aveva dovuto dare forfait perché rimasta incinta dei gemelli Rumi e Sir ed era stata sostituita da Lady Gaga.



Queen Bey si esibirà nella giornata di sabato, mentre ad aprire le danze venerdì sarà The Weeknd. Chiuderà Eminem la domenica.



Oltre ai tre big ci saranno anche Jamiroquai, St Vincent, David Byrne, The War On Drugs, Odeszaand alt-J e molti altri.



I Biglietti



Assicurarsi un pass per il festival è difficile tanto quanto riuscire a trovare un parrucchiere aperto il lunedì.

I biglietti sono usciti il 5 gennaio, due giorni dopo l’annuncio della line up e sono andati in fumo nel giro di poche ore.



L’unica speranza, se avete un rene in più da donare, è quella di trovarli nei circuiti di secondary ticketing, in cui vi costeranno molto più del dovuto (che già non è poco).



Se non vi siete mossi in tempo, meglio segnarsi la data in calendario per il prossimo anno.

Seguire Coachella in streaming

Se non volete perdervi il ritorno sul palco di Beyoncé, che di fatto a Indio si sgranchirà per poi partire con Jay Z per l’On The Run II Tour, allora potete sintonizzarvi sul canale YouTube dedicato.



Sulla piattaforma video poi, è anche disponibile la funzionalità per seguire i live in modalità 360 gradi.

Per vedere le performance in diretta sarà necessario passare la notte in bianco: le esibizioni iniziano alle 13,30 ora locale, le 22,30 in Italia.



Non solo musica



Coachella è molto più di un semplice festival musicale. L’area in cui è allestito è immensa e comprende sei diverse aree più tutte le zone limitrofe dedicate al cibo, con food truck e ristoranti gourmet, e al campeggio.



Durante i due weekend è possibile assistere, oltre ai concerti, anche a performance artistiche e videoinstallazioni.



E non mancano le zone di svago e gioco, come per esempio quella dell’Activity Field of Dreams, lo spazio in cui si praticano le attività più assurde, dai tornei di sasso/carta/forbice ai contest di hula hoop alle gare di mangiatori di torte e le battaglie di gavettoni.



Perché è così famoso



Di fatto perché è il festival preferito di star, modelle e influencer, in prima fila su Instagram quando si tratta di condividere le foto dei party e dei concerti dalle zone vip, in bikini o con outfit che tutto il mondo invidia (prima di tutto per il caldo che c’è a Indio già ad aprile, a differenza di altri posti, tipo Milano).



Tra le più assidue frequentatrici Alessandra Ambrosio, Paris Hilton, Cara Delevingne, Alexa Chung, Kendall Jenner.