The Crown 5 racconterà l'annus horribilis della regina e la morte di Lady D, e sarà «la stagione più controversa di sempre». Ecco perché gli avvocati hanno consigliato alla famiglia reale di citare in giudizio Netflix

La royal family inglese potrebbe citare in giudizio Netflix per la sua rappresentazione dei membri reali in The Crown 5.

Alcuni amici della famiglia, che sono stati anche raffigurati nella nuova stagione della serie, hanno chiesto consiglio agli avvocati preferiti della regina, contattando gli studi legati Farrer & Co e Harbottle & Lewis.

Il tabloid inglese The Sun ha rivelato che costoro sono stati informati di avere il diritto di citare in giudizio i creatori dello show di successo.

A quanto pare poi, questo consiglio sarebbe stato dato anche alla regina Elisabetta, che a sua volta potrebbe procedere con un'azione legale contro Netflix.

Una fonte vicino alla vicenda ha dichiarato:

«Gli amici della famiglia reale hanno cercato consulenza legale e i consigli che hanno ricevuto si applicherebbero anche ai Windsor».

«Non si tratta di un consiglio legale dato direttamente alla regina. Ma la sua famiglia e il suo staff sono stati informati che gli estremi per procedere legalmente ci sono».

La royal family potrebbe quindi fare da apripista e intraprendere un'azione storica contro Netflix.

**Ecco perché sono tutti preoccupati per la salute della regina Elisabetta**

(Continua sotto la foto)

The Crown 5 sarà «la stagione più controversa di sempre»

Sono iniziate le riprese della quinta stagione della serie Netflix The Crown, che dovrebbe uscire sulla piattaforma di streaming nel novembre 2022.

**Ecco cosa pensa davvero la Regina Elisabetta di The Crown**

**Ecco cosa pensano davvero William e Harry di The Crown**

Secondo le indiscrezioni, però, si tratta della stagione «più controversa di sempre perché si concentrerà su eventi che sono ancora incredibilmente dolorosi per molti. Stiamo parlando di persone vere, tante delle quali sono ancora vive».

The Crown 5 racconterà le vicende del 1992, l'annus horribilis della regina, il divorzio di Carlo e Diana e la morte di Lady D nel 1997.

Inoltre, un episodio della nuova stagione sarà dedicato esclusivamente all'intervista di Diana con Martin Bashir della BBC nel 1995.

**William e Harry incolpano la BBC per la morte di Diana: «Nostra madre ha perso la vita per questa intervista»**

«La famiglia reale è preoccupata perché in molti, specialmente gli americani, sembrano pensare che lo show sia effettivamente un documentario – e ovviamente gran parte del dramma rappresentato non è esattamente lusinghiero per i reali».

«La prossima stagione della serie potrebbe essere potenzialmente molto dannosa».

Per la quinta stagione dello show sono sono stati scelti nuovi attori: Imelda Staunton interpreterà Sua Maestà, Elizabeth Debicki sarà la principessa Diana mentre Dominic West assumerà il ruolo del principe Carlo.