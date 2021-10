Ci sono timori per la salute della regina Elisabetta, che è stata vista usare un bastone per la prima volta dopo 17 anni durante un impegno ufficiale

Nonostante la sua età (95 anni!) la regina Elisabetta è sempre stata vista come la torre portante della monarchia inglese.

Tuttavia, appena qualche giorno fa, in occasione di un evento ufficiale, i fan della royal family si sono preoccupati per la salute della monarca.

Elisabetta II ha infatti suscitato preoccupazioni tra la folla quando è stata vista camminare con il supporto di un bastone, durante un evento all'Abbazia di Westminster.

Per mettere tutto in prospettiva, l'ultima volta che la regina ha usato un ausilio per la deambulazione in pubblico è stato nel 2003 e nel 2004, quando aveva subito un intervento chirurgico al ginocchio.

Tuttavia, una fonte all'interno del Palazzo ha confermato che la regina Elisabetta ha scelto di usare il bastone solo «per il suo conforto e tranquillità».

L'insider ha però preferito non rivelare altre informazioni; neanche se la monarca ha recentemente subito un infortunio o ha problemi di salute.

Sono inoltre stati presi altri accorgimenti per lo stesso motivo. Per esempio Sua Maestà è entrata nell'Abbazia non attraverso la Grande Porta Ovest come al solito, ma attraverso l'ingresso del Poet's Yard, più vicino al suo posto all'interno della chiesta.

Si tratta di piccoli cambiamenti, che però hanno destato qualche sospetto riguardo la salute della regina Elisabetta.

È vero che la regina Elisabetta ha problemi di salute?

Lo stato di salute di Elisabetta II è stato a lungo oggetto di discussione tra gli esperti e i fan della royal family.

L'autore reale Bryan Kozlowski ha dichiarato al New York Post:

«È invecchiata incredibilmente bene ed è il paradigma della salute e del benessere».

Bryan Kozlowski era così impressionato dal suo gusto per la vita, che ha scritto un libro Long Live the Queen! 23 Rules for Living From Britain’s Longest-Reigning Monarch.

Ma qual è il segreto della regina Elisabetta? Come è riuscita a sopportare i momenti difficili nel corso dei decenni?

Secondo l'autore, Sua Maestà ha un approccio davvero unico.

«Ha questa grande capacità e volontà di adattarsi, che bandisce lo stress insidioso che arriva quando si resiste al cambiamento.

Ciò contribuisce sicuramente alla longevità e a un'esistenza appagante».

Dovremmo quindi prendere spunto dalla matriarca della famiglia reale, che crede «nell'esercizio sensato», come camminare con i suoi amati corgi e «nei pasti semplici», che includono anche «una piccola fetta di torta al giorno».

