Non solo aiuta a perdita peso ma ringiovanisce la pelle, riduce le infiammazioni e rallenta il processo di invecchiamento del corpo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla dieta Perricone

In questi giorni si sente parlare tanto della dieta Perricone.

Non si tratta però di una nuova tendenza, bensì di un regime alimentare che risale agli inizi degli anni 2000 e che ha riscosso particolare successo perché apprezzata da molte celebrità hollywoodiane.

Elaborata dal Dottor Nicholas Perricone, dermatologo specializzato in nutrizione presso l’American College of Nutrition, questa dieta era nata con l'obiettivo di ringiovanire la pelle attraverso l’alimentazione corretta.

È stato poi scoperto che i risultati ottenuti favorivano la perdita di peso nei soggetti che seguivano appunto la dieta Perricone.

Seguire la dieta Perricone significa dunque seguire uno stile di vita che combina cibi in grado di ridurre l'infiammazione con integratori alimentari e cosmetici che promettono di rallentare il processo di invecchiamento.

E i risultati - a detta delle celebrities - si vedono quasi immediatamente.

Ecco allora tutto quello che c'è da sapere sulla dieta Perricone.

Che cos'è la dieta Perricone?

Il dottor Perricone, nel suo primo libro The Wrinkle Cure, pubblicato nel 2001, ha dichiarato di aver trovato un regime alimentare in grado di far apparire più giovani e vivere più a lungo.

Nello specifico, Perricone sostiene che la sua dieta riduce le infiammazioni in ogni organo, migliora il metabolismo, migliora l'umore, riduce il rischio di malattie cardiache e di tumori, migliora la densità ossea, ripara la pelle, e ringiovanisce il sistema immunitario.

Tutto ciò aiutando anche a perdere peso.

Come funziona la dieta Perricone?

Secondo la dieta Perricone, ogni individuo dovrebbe consumare cinque pasti in un giorno. Questo aiuta a ridurre il senso di fame ed evitare di fare pasti troppo abbondanti.

Questa dieta, che ha una durata di 28 giorni, consente il consumo di alcuni alimenti specifici, mentre ne proibisce altri.

L'obiettivo ultimo non è però dimagrire, ma mantenere la pelle giovane e tonica e ridurre l’infiammazione in ogni organo.

Di conseguenza, la dieta Perricone aiuta a migliorare anche il metabolismo e l’umore.

Quali alimenti si possono consumare?

La dieta Perricone prevede il consumo di cibi ricchi di nutrienti e proteine magre.

In particolare, consiglia il consumo di pesci d'acqua fredda, come il salmone, il tonno, la sogliola e il pesce spada, che contengono Omega-3.

Gli Omega-3 sono acidi grassi essenziali che si possono trovare solo in alcuni alimenti: svariate ricerche sostengono la loro importanza per la salute del cuore.

Via libera anche a cibi come frutta e verdura di stagione, bacche e tè verde; tutti alimenti ricchi di antiossidanti.

Gli antiossidanti sono sostanze che aiutano a proteggere le cellule del corpo dai danni dovuti all'invecchiamento.

Essenziale è anche introdurre nel proprio regime alimentare carboidrati a basso indice glicemico provenienti da cereali integrali e legumi.

Attenzione però, questo è un regime abbastanza restrittivo. Considerando l’alto apporto proteico, la dieta Perricone non può essere seguita per sempre.

Quali sono invece i cibi vietati?

La dieta Perricone prevede una rigida restrizione di cibi contenenti grassi saturi e zuccheri raffinati.

Quindi bisogna star lontani da alimenti come pane, carne di manzo, formaggio a pasta dura e carboidrati raffinati. E niente alcool ovviamente.

Banditi anche gli alimenti precotti e quelli preparati nei fast food, e i cibi che contengono zuccheri aggiunti come bibite gassate, caramelle, succhi di frutta confezionati e creme spalmabili.

Ecco un'ipotetico menù giornaliero

Chi vuole provare ad approcciarsi a questo regime alimentare può seguire questo menù-tipo di un giorno.

Si può iniziare la giornata con una colazione a base di frutta fresca e tè verde (caratterizzato da una fortissima carica antiossidante), oppure con due uova (strapazzate, in camicia o sode).

A pranzo si fa il pieno di Omega 3. Si portano dunque in tavola almeno 200 grammi di salmone al vapore, oppure altri pesci cotti al forno; il tutto accompagnato da un buon contorno di verdure grigliate.

La dieta Perricone prevede anche uno spuntino pomeridiano, fatto di frutta secca o yogurt magro.

A cena si può scegliere ancora tra pesce magro o carne bianca. Via libera anche a zuppe di lenticchie o fagioli.

Per raggiungere il quinto pasto della giornata, cardine fondamentale nella dieta Perricone, si può poi fare uno spuntino dopocena, sempre seguendo le stesse regole e magari accompagnandolo con una tazza di tè verde.

Ricordiamo che, prima di intraprendere qualsiasi dieta, è bene chiedere consiglio al proprio medico.