Mangiare verdura prima dei pasti aumenta la sazietà, aiuta a mangiare di meno e a stare alla larga dai problemi di linea e di salute. Ecco perché funziona

È noto che mangiare regolarmente le verdure all’interno dei pasti principali aiuti a rimanere in forma e stare bene, ma lo sapete che mangiare verdura prima dei pasti può aiutarvi anche a dimagrire e a restare in forma senza fatica?

I vegetali infatti offrono un ventaglio straordinario di sostanze che favoriscono la perdita di peso e promuovono la salute per svariate ragioni.

Sono tra le fonti principali di fibre che donano un senso di sazietà immediato e aiutano a ridurre le quantità di cibo consumate all’interno del pasto.

Insieme a vitamine e antiossidanti di cui sono ricchi, favoriscono la riduzione degli stati infiammatori, che agevolano l’aumento di peso e l’insorgenza di una serie di disturbi.

Migliorano poi la salute intestinale perché agiscono come veri e propri prebiotici e contrastano la stitichezza.

Avere l’abitudine di consumare i vegetali prima delle altre portate è un’ottima strategia che aumenta le possibilità di rimanere in forma e in salute per svariati motivi.

Ecco 5 buone ragioni per mangiare verdura prima dei pasti

(Continua dopo la foto)

Mangiare verdura prima dei pasti riduce la voglia di cibo

Se avete la necessità di liberarvi di qualche chilo in più mangiare le verdure come primo piatto del pasto è un’ottima mossa per ridurre il desiderio di cibo.

** 5 trucchi per produrre meno ormoni della fame **

Le verdure infatti sono ricche di fibre che rallentano l’assimilazione degli zuccheri contenuti nelle altre portate come la pasta, riducendo il desiderio di mangiare.

Combatte gli attacchi di fame

I vegetali sono degli alimenti in grado di riempire lo stomaco per diverse ragioni.

Innanzitutto, quelli crudi sono molto croccanti e impegnano a lungo la masticazione.

In più, grazie alla ricchezza di fibre hanno un ottimo effetto saziante.

Spegne il desiderio di grissini & Co.

Consumare le verdure è un’ottima strategia per evitarli e disinnescare la voglia irrefrenabile di comfort food.

I vegetali sono tra i cibi maggiormente ricchi di acqua e minerali tra cui il magnesio e il potassio, utili per contrastare lo stress psicofisico che può spingere a consumare prima dei pasti grissini, pane e altri alimenti ricchi di zuccheri raffinati.

Agevola la digestione

Grazie alla ricchezza di fibre e antiossidanti le verdure favoriscono il lavoro del fegato e dell’intestino, migliorano i processi digestivi e contrastano la sensazione di pesantezza e gonfiore che possono comparire a fine pasto.

Aiuta a evitare gli sbalzi della glicemia

Mangiare le verdure prima della pasta, del pane, della pizza consente di ridurre la glicemia post-prandiale, ossia i livelli di zuccheri nel sangue, contrastando l’insorgenza del diabete di tipo 2, del sovrappeso e di tanti altri disturbi.

Photo Credit: Unsplash