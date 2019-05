Niente caffè, e tanti frullati e centrifughe verdi fatti con mele, cavoli e spinaci. Ecco ciò che sappiamo sulla dieta di Meghan Markle

Durante i suoi anni da attrice Meghan Markle ha sempre parlato alla stampa e ai suoi fan tramite il blog The Tig, raccontando spesso della sua salute, delle sue scelte alimentari e della sua dieta.

Ora che è parte della Royal Family, Meghan non può più condividere questi dettagli.

Ma quando abbiamo visto la Duchessa del Sussex dopo la gravidanza, ci siamo subito chiesti che genere di dieta stesse seguendo.

Ecco la risposta.

La dieta di Meghan Markle

Succhi, frullati e centrifughe salutari costituiscono una parte importante della dieta dell'ex attrice - così aveva detto lei stessa in precedenza.

Meghan aveva infatti raccontato in un'intervista prima di essere sposata con il principe Harry che:

«Non bevo quasi mai il caffè, penso faccia davvero male alla salute. Preferisco la filosofia alimentare delle centrifughe verdi che è come medicina per me».

Quindi cosa mangia Meghan?

Alla base, appunto, tanti succhi dal color verde:

«Al mattino prendo sempre mele, cavolo, spinaci, limone e zenzero, tutto frullato. E trovo che sorseggiare una di queste centrifughe sia molto meglio di una tazza di caffè [...] Alla fine del giorno, il tuo corpo ti ringrazierà per averlo nutrito con tanta fresca bontà».

Meghan ha anche rivelato che mangia vegan durante la settimana, ma introduce prodotti di origine animale durante il fine settimana.

Ad accompagnare il tutto, il kombucha, una sorta di té molto in voga tra le celebrities:

«È una fonte naturale di energia davvero buona che entra nel tuo sistema come un bel rimprovero per tutte le volte che non trattiamo il nostro corpo con rispetto».