Da mangiare, da sorseggiare, per giocare o da ammirare: se cercate un calendario dell'Avvento che faccia invidia a tutti abbiamo la soluzione per voi

Dicembre si avvicina e finalmente è arrivato il momento di pensare al Natale.

Prima cosa da fare: comprare un calendario dell'Avvento (o anche più di uno) per dare inizio al conto alla rovescia.

Ormai da anni ne esistono di tutti i tipi, già riempiti di ogni possibile sorpresa esistente: dalle birre alle candele profumate, dalle tisane ai giochi fino ai prodotti di bellezza.

Non c'è limite alla fantasia (e al marketing). Per questo abbiamo pensato di aiutarvi facendo una selezione dei calendari dell'Avvento più belli visti in circolazione per questo 2021.

Ecco i calendari dell'Avvento più belli di questo 2021

Calendario dell'Avvento Amadei

Partiamo con un grande classico: il calendario dell'Avvento in cui ogni cassetto contiene una delizia al cioccolato. Così si accontentano proprio tutti, grandi e piccoli.

Quest'anno Amadei, azienda toscana specializzata in cioccolato artigianale, ha realizzato un calendario dell'Avvento in edizione limitata, ma dal prezzo assolutamente abbordabile.

Calendario dell'Avvento Eataly

Una assoluta novità per Eataly che quest'anno, oltre alle consuete confezioni di Natale, ha deciso di regalare agli amanti dell'enogastronomia un calendario dell'Avvento tutto da gustare e in edizione limitata.

All'interno delle sue finestre, ispirate a quelle dei negozi Eataly in giro per il mondo, si nascondono specialità artigianali, prodotti iconici delle feste e chicche gastronomiche.

Si va dalla crema al pistacchio di Antica Bronte Dolceria al riso Carnaroli Acquerello invecchiato un anno, dai Vesuvi Afeltra 100% Italia, al Barolo DOCG Serralunga di Fontanafredda.

Il calendario dell’Avvento si può prenotare sul sito di Eataly e ritirare da Eataly stesso. Anche questa iniziativa, così come le confezioni di Natale, contribuisce a sostenere il programma di Alimentazione Scolastica del WFP.

Calendario dell'Avvento Kusmitea

Il tè è un rito e per renderlo ancora più speciale Kusmitea ha pensato di associare a questa piccola coccola quotidiana anche l'elemento sorpresa.

Nasce così il calendario dell'Avvento Kusmitea dedicato agli amanti degli infusi, all'interno del quale si trovano diverse miscele e persino degli accessori ad hoc per prepararli al meglio.

Calendario dell'Avvento Lego

Come ogni anno Lego ha pensato a una serie di calendari dell'Avvento per tutti.

Quello che ci è piaciuto di più e che può accontentare grandi e piccoli è quello dedicato agli Avengers, i supereroi Marvel la cui saga ha battuto ogni record di incassi al cinema.

All'interno della confezione potrete trovare personaggi iconici come il pupazzetto di Iron Man e quello di Capitan America o Thor, ma anche le loro armi e gli accessori più importanti per le loro vittorie.

Calendario dell'Avvento Yankee Candle

Un design a forma di libro pieghevole raccoglie le candele votive tealight di Yankee Candle: 25 sorprese per rendere la vostra casa un piccolo tempio profumato e romantico.

La confezione contiene: 12 lumini, 12 candele votive e 1 portacandela votiva a punta/stella in vetro, con magici profumi natalizi.

Sul sito potete trovare anche altri due formati, quello ispirato a una ghirlanda e quello a forma di albero di Natale.

Calendario dell'Avvento Nespresso

È diventata quasi una tradizione anche il calendario dell'Avvento Nespresso, che per il 2021 ha realizzato una versione firmata da Johanna Ortiz in edizione limitata.

Un packaging immersivo ispirato alla foresta amazzonica che racchiude una sorpresa per te dal 1° al 23 di dicembre e un regalo speciale per il giorno della Vigilia di Natale.

Potete acquistarlo direttamente sul sito web di Nespresso.

Calendario dell'Avvento Baci

I Baci Perugina sono da sempre simbolo di dolcezza e romanticismo. Regalo ideale per ogni occasione, e l'attesa del Natale non è da meno.

Il calendario dell'Avvento proposto quest'anno vi trasporta in un conto alla rovescia sospeso nel tempo, fatto di luci e serate calde circondati dall'amore.

Al suo interno: 24 cioccolatini Baci dall’inconfondibile cuore al gianduia, e la nocciola intera, avvolti da cioccolato fondente Luisa classico, delicato cioccolato al latte, ricco cioccolato bianco ed intenso cioccolato fondente 70%.

Calendario dell'Avvento Foodspring

Che siate super attenti all'alimentazione, amanti della palestra e delle proteine, o che abbiate scelto uno stile di vita vegano, il calendario dell'Avvento Foodspring è quello che fa per voi.

Il brand ha ideato una versione adatta al fitness, ricca dei suoi bestseller (dalle barrette alle creme spalmabili) e nelle varianti standard e vegan.

Calendario dell'Avvento Hopt Beery Christmas

Il marchio specializzato nella vendita di birra online lancia anche quest'anno il Beery Christmas, rinnovandolo con una selezione di birrifici e referenze create ogni anno in esclusiva per questo special pack.

Dall'Italia alla Svezia, dalla Francia agli Stati Uniti, dall'Estonia alla Nuova Zelanda, sono 25 le birre pronte ad accompagnare, day by day, per 24 giorni tutti gli appassionati con degustazioni di grande qualità.

L’esperienza si arricchisce poi di contenuti disponibili sul sito attivo tramite il QR code presente sulla confezione del Beery Christmas.

Ogni giorno, dal 1 al 24 dicembre verrà svelato il contenuto relativo alla birra corrispondente, la sua storia, la passione che ne ha caratterizzato la creazione, aneddoti, curiosità, oltre alle informazioni utili su come gustarla al meglio, dal bicchiere alla temperatura di servizio, fino all’abbinamento culinario perfetto.

Calendario dell'Avvento di Friends

Arriva in libreria e online Friends: Il calendario ufficiale dell’Avvento (disponibile sul sito Panini Comics), un calendario unico che farà impazzire tutti gli appassionati della serie, e non solo.

Venticinque caselle con oltre quaranta sorprese per un countdown pieno di gadget dedicati alla leggendaria sitcom entrata nella storia della tv.

Biglietti adesivi e di auguri, spillette, decorazioni per l’albero, ricette e tanto altro ancora, per vivere le feste insieme a Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey, Babbo Natale e – soprattutto – l’Armadillo Natalizio.

Calendario dell'Avvento Waterdrop

Dobbiamo ammetterlo, è uno dei nostri preferiti. Non solo per il suo packaging che trasmette relax e calore, ma anche per la possibilità di scegliere tra tre diversi formati (piccolo, medio e grande), con relative diverse sorprese.

Al suo interno, a seconda della dimensione che scegliete, potrete trovare bottiglie d'acqua e tazze (rigorosamente sostenibili) o i celebri cubetti per insaporire le vostre bevande, senza dimenticare i microtea.

Qui il link al sito per scegliere quello che vi piace di più.

Calendario dell'Avvento Disney

Anche Disney propone diversi calendari dell'Avvento, alcuni più classici, come quello su Topolino, altri più insoliti, come questo dedicato a Nightmare Before Christmas in cui i personaggi del capolavoro di Tim Burton sono realizzati sotto forma di Funko Pop, i celebri pupazzetti col testone.

Da collezione.

Calendario dell'Avvento Cheerz

Se siete meno materialisti o semplicemente più romantici e volete scegliere un calendario dell'Avvento unico e personalizzato, che rimanga anche dopo il periodo natalizio, allora quello proposto da Cheerz è l'ideale, specie per un regalo.

Si tratta di una confezione in cui dietro ogni casella si trova una foto che voi stessi potrete fornire. Al termine dei 24 giorni la sorpresa più bella: la confezione si apre e diventa un unico poster fotografico!

Calendario dell'Avvento Enowinery

Un Avvento tutto da bere, con una degustazione ogni giorno fino al Natale. È quello proposto da Enowinery: 24 bottiglie selezionate tra le migliori bollicine, dal Prosecco DOC al Prosecco DOC Rosé, fino al Moscato Spumante.

Un regalo divertente per rendere le feste spumeggianti e per contare insieme i giorni che mancano al Natale, con una bottiglia da condividere con la famiglia o con gli amici.

Calendario dell'Avvento Occitane

Il calendario dell'Avvento Occitane è un piccolo concentrato di paradiso del beauty, con tanti piccoli prodotti da provare e per cui perdere la testa.

Creme, saponi, detergenti, di tutto.

Ovviamente il settore della bellezza è quello che più di tutti si è dedicato al tema calendari dell'Avvento.Per questo abbiamo realizzato un articolo ad hoc che raccoglie i più bei calendari dell'Avvento beauty del 2021.

Calendari dell'Avvento Playmobil

Anche quest'anno Playmobil ha pensato a dei calendari dell'Avvento divertenti e da conservare.

Sono garantite un sacco di emozioni con il calendario Il Covo dei Pirati: due coraggiosi pirati stanno cercando il leggendario tesoro nella baia dei pirati. La loro ricerca però è difficile, poiché animali selvatici e un mostro marino li ostacolano.

L'alternativa è il Picnic Reale i cui dettagli creano un ambiente magnifico per la famiglia reale dove divertirsi, fare una gita in barca sul laghetto o un giro in carrozza attraverso il parco.

Calendario dell'Avvento fitness di Cotto Al Dente

Non c’è bisogno di aspettare i buoni propositi di Capodanno per rimettersi in forma, potete farlo subito grazie al calendario dell'Avvento di Cotto Al Dente.

Si tratta di un calendario virtuale fitness: ogni giorno, infatti, tutti gli utenti che si collegheranno al sito (o all’App disponibile su Ios e Android) avranno la possibilità di sbloccare una ‘casellina’ del calendario, accedendo così a un workout e a una ricetta fit da provare.

Che si tratti di esercizi all’aria aperta o in casa, gli allenamenti proposti sono pensati per allenare tutti i gruppi muscolari nel corso del mese, spaziando da workout ad alta intensità a brevi challenge della durata di soli 10 minuti.

Le ricette invece, sia dolci che salate, vengono spiegate step by step e ognuna riporta i suoi valori nutrizionali, così da poter rimanere in forma non rinunciando al gusto.

Calendario dell'Avvento MaxiZoo

Last but not least il calendario dell'Avvento per gli amici a quattro zampe.

Perché è giusto che anche loro, che ci danno tutto il loro amore durante l'anno, possano godere della magia delle feste.

MaxiZoo ne ha creato uno appositamente da condividere con loro: MultiFit è il calendario dell'Avvento per animali nelle sue declinazioni per cani, gatti, roditori e conigli nani contiene 24 snack assortiti a sorpresa.