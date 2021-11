Dai furoshiki alle decorazioni fai-da-te: ecco le tendenze da seguire per rendere questo Natale il più speciale di sempre

Il countdown è iniziato, il Natale si avvicina e noi non vediamo l'ora!

L'anno scorso abbiamo passato le feste chiusi in casa per via delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, per questo vogliamo (e speriamo) che il Natale 2021 sia una celebrazione molto speciale in grado di segnare una volta per tutte il ritorno alla normalità.

Via libera allora alle classiche tradizioni natalizie, tra cui decorare la casa con alberi, ghirlande e luci scintillanti accompagnati da della musica natalizia in sottofondo.

Non mancheranno però nuovi trend, plasmati e influenzati da questo periodo che abbiamo vissuto.

Quindi, se vi sentite già pronti a diffondere lo spirito natalizio, o semplicemente volete iniziare i preparativi per non ritrovarvi a fare le cose all'ultimo minuto, abbiamo raccolto per voi il parere degli esperti e i trend più popolari per darvi un'idea di come sarà il Natale quest'anno.

I 5 trend più in voga da seguire per il festeggiare il Natale

I protagonisti del Natale 2021 sono i materiali riciclati

Questo Natale abbracceremo ancora di più il green; non solo il colore ma in generale il concetto di sostenibilità.

Le ricerche su Google per "Natale sostenibile" sono aumentate del 117% negli ultimi cinque anni, e i prodotti e gli oggetti natalizi sostenibili sono al primo posto della classifica.

Tra le tendenza più in voga c'è infatti quella di confezionare i regali con il tessuto o con materiali riciclati anziché con la carta colorata che viene spesso acquista in questo periodo.

Rimanete alla moda sostenendo l'ambiente abbandonando la carta usata e getta, investendo in involucri furoshiki o sacchetti regalo di stoffa.

È un modo semplice per avere un impatto positivo sul pianeta senza però rinunciare a regali e tradizioni.

Vecchi addobbi e decorazioni tornano alla moda

Con l'arrivo delle giornate più fredde e più buie si inizia a fantasticare sul Natale. Ecco perché c'è già chi ha fatto l'albero e tirato fuori tutte le decorazioni festive.

Tuttavia per questo Natale la tendenza sarà quella di riutilizzare gli addobbi degli anni passati.

Gli esperti prevedono infatti che quest'anno verranno spesi pochi soldi per l'acquisto di nuove decorazioni.

Piuttosto, verranno riutilizzati addobbi già esistenti, abbinati a decorazioni natalizie fai-da-te poco costose in modo da avere più budget per un grande pranzo festivo in famiglia.

I festeggiamenti saranno a casa con amici e parenti

Le previsioni sulle vacanze natalizie di quest'anno mostrano che le persone sono alla ricerca di idee per celebrare il Natale a casa.

L'anno scorso non abbiamo avuto altra scelta che trascorrere le vacanze nella nostra dimora: per molti è stato bel cambiamento di ritmo rispetto alle festività frenetiche a cui magari erano abituati.

La pandemia ci ha però anche fatto capire cosa è veramente importante: passare del tempo con i nostri cari attorno a un tavolo imbandito di cibo e regali.

Torte e biscotti fai-da-te (per grandi e piccini)

Lo scorso anno abbiamo passato tantissimo tempo in cucina a sperimentare ricette e preparare torte. Abbiamo imparato nuove tecniche, ci siamo divertiti e abbiamo capito che cucinare non solo è salutare, ma anche divertente.

Per questo, i piatti che porteremo in tavola a Natale saranno fatti proprio da noi.

Non solo, tra le tendenze più in voga quest'anno c'è quella di decorare le proprie torte e i propri biscotti.

Il fai-da-te è cresciuto esponenzialmente in questo ultimo periodo, motivo per cui cucinare e decorare insieme i biscotti di Natale è un'attività che dovete assolutamente inserire tra i festeggiamenti.

Non i soliti regali

Trovare il regalo perfetto per tutti i famigliari e gli amici non è mai facile.

Quest'anno però potrebbe esserci una soluzione.

I regali materiali, infatti, non vanno più di moda. Le experiences, cioè quelle esperienze da regalare, sono il grande trend che troveremo sotto l'albero il 25 dicembre.

Con molte famiglie e amici che hanno trascorso le scorse feste separati a causa della pandemica, quest'anno le persone cercheranno di recuperare il tempo perduto rendendolo davvero magico.

