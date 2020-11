Britney Spears è al centro di una campagna social all'urlo di #FreeBritney che ora sta montando più che mai. Ecco di cosa si tratta

Sicuramente avrete notato che Britney Spears è tornata protagonista dei social nel corso di questi mesi con l’hashtag #FreeBritney.

E il motivo è semplice: nonostante sia una delle celebrità più famose al mondo, Britney Spears non ha il controllo della sua vita. Che invece è totalmente in mano a suo padre da più di 10 anni.

Questo perché è stata più volte sull'orlo del baratro mettendo a rischio il suo stato di salute mentale.

**La carriera di Britney Spears potrebbe essere finita a causa della sua salute mentale**

Attualmente, e ormai da parecchi mesi, Britney è ospite di una clinica di igiene mentale sotto una tutela che garantisce a suo padre, James Spears (alias Jamie), il controllo di quasi tutto ciò che che è di Britney, inclusi i suoi soldi.

Da qui, la nascita di una petizione che chiede sostegno per la cantante tramite l'hashtag #FreeBritney.

Ma che cos'è e cosa chiedono quelli del #FreeBritney? E, soprattutto: hanno ragione?

Cosa sta succedendo a Britney Spears

(Continua sotto la foto)

Che cos'è #FreeBritney

Si tratta di un movimento, organizzato dai fan. Il motivo della protesta è legato allo stato di salute della cantante Britney Spears.

I fan infatti sono preoccupati del benessere della popstar, specialmente in relazione alla tutela legale che secondo loro la tiene imprigionata da più di dieci anni nelle mani del padre.

I fan di Britney sono stati a lungo diffidenti nei confronti dei termini della tutela e si sono spesso chiesti se fosse nel migliore interesse di Britney.

Il movimento è nato nel 2009, quando FreeBritney.net ha pubblicato una dichiarazione generale sul motivo per cui i fan credono che Britney non abbia bisogno di una tutela così forte e non debba essere tenuta lontana dalla sua vita e carriera.

Il movimento #FreeBritney è tornato a essere virale quest'estate per via di un episodio del podcast Britney's Gram, durante il quale un avvocato anonimo, ex parte dello studio che sovrintende alla tutela di Britney, ha espresso preoccupazione per la cantante e per come il padre stesse gestendo la vita della pop star.

#FreeBritney, ma da cosa?

I fan vogliono Britney libera, ma da cosa esattamente? Dal conservatorship.

Si tratta di una forma di tutela legale per una «persona ritenuta incapace di badare a se stessa». In questi casi, un adulto vicino a tale persona, per esempio un genitore, un figlio o un altro parente, può chiedere alla corte di giustizia il controllo dei suoi affari.

Britney è stata affidata alla conservatorship del padre ormai più di 12 anni fa, nel 2008, in seguito al suo primo breakdown pubblico e a conseguenti problemi di salute.

La tutela è stata poi estesa negli anni, fino ad arrivare alla sua ultima proroga, proprio nel 2020.

Britney non vuole più che il padre si occupi della sua tutela

Secondo alcuni documenti del tribunale ottenuti da People, Britney è «fortemente contraria» al fatto che suo padre sia l'unico tutore dei suoi «affari e finanze».

Invece, Britney ha dichiarato di «assolutamente preferire» Jodi Montgomery, che ha effettivamente preso in mano la situazione da quando suo padre si è dimesso per problemi di salute nel 2019.

È interessante notare che in effetti, negli ultimi documenti del tribunale, dopo che Jodi Montgomery ha ottenuto la tutela, Britney Spears ha dichiarato che la sua conservatorship è volontaria.

**Britney Spears ha chiesto di essere ricoverata in una clinica psichiatrica**

La cantante ha espresso il suo desiderio di tornare a una vita normale e proseguire la sua carriera, ma che preferirebbe riprendere l'autonomia della sua vita in modo graduale.