La relazione tra Taylor Swift e Travis Kelce sta facendo sognare il mondo intero, che ne continua a condividere momenti (più o meno) privati

Da quando hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni sulla coppia Taylor Swift e Travis Kelce, l’attenzione mediatica non si è mai fermata. Così come non si è mai spento il nostro interesse nei loro confronti.

Che vi piaccia o meno, probabilmente sapete ogni singolo dettaglio della relazione più chiacchierata del momento, considerato il bombardamento di video e foto dei loro incontri sui social.

Ma sapete da dove arriva l'ossessione per questa coppia? Abbiamo provato a dare una risposta alla domanda, individuando questi 5 motivi.

**Taylor Swift è «innamorata» di Travis Kelce**

**Taylor Swift ha «grandi speranze» per la sua storia con Travis Kelce**

Ecco perché la coppia Taylor Swift e Travis Kelce ci piace così tanto

1. Lui è diverso da tutti gli ex di Taylor Swift

Altro che Harry Styles, Jake Gyllenhaal o Joe Jonas... Travis Kelce è completamente diverso da tutti gli altri uomini con cui Taylor Swift sia mai uscita.

E questo entusiasma molto i fan mentre aspettano con ansia che esca un singolo dedicato al giocatore di football.

2. Fanno di tutto per vedersi

Fin da quando hanno iniziato a uscire insieme, Taylor Swift e Travis Kelce, hanno fatto di tutto per vedersi.

Entrambi sono particolarmente impegnati con la loro carriera, ma questo non sembra aver affatto frenato la loro storia d'amore.

La cantante ha ripreso in questi giorni la seconda parte del suo Ears Tour, in Argentina, dove è stata raggiunta nel weekend proprio da Travis, che ha assistito, insieme al padre di Taylor, al concerto di sabato sera.

Non solo. Secondo le indiscrezioni, Taylor Swift e Travis Kelce stanno già programmando di trascorrere le vacanze natalizie insieme alle rispettive famiglie.

«Sperano di trovare del tempo l'uno per l'altro durante le vacanze di dicembre», ha detto l'insider. "Hanno parlato dei piani per le vacanze e di come tutto funzionerà nonostante i loro impegni».

«Insieme hanno in programma di trascorrere le vacanze con le rispettive famiglie a dicembre».

«Nessuno dei due si aspettava che la relazione si muovesse così velocemente, ma sono stati inseparabili fin dalla prima volta che si sono conosciuti" ha detto la fonte, aggiungendo che i due "si vedono il più possibile durante questi mesi impegnativi».

3. A Travis non interessa che Taylor abbia più soldi di lui

Secondo Celebrity Net Worth, il patrimonio netto di Travis Kelce è di circa 30 milioni di dollari. Quello di Taylor Swift, invece, supera i 740 milioni.

**Quanto guadagna Taylor Swift per ogni concerto che fa?**

In altre parole, il patrimonio netto di Travis Kelce è circa 25 volte inferiore a quello di Taylor Swift. Ma questo, alla coppia, sembra proprio non interessare.

Anzi, sembra proprio che il successo di Travis come giocatore di football americano sia stato un grande punto di attrazione per Taylor Swift. È quel successo e lo stile di vita che ha mantenuto nonostante la fama, che avrebbe portato la cantante ad essere così attratta dallo sportivo.

4. Ci piacciono le favole

C’è un instancabile ottimismo che circonda la vita amorosa di Taylor Swift.

Ecco perché tutti i suoi fan hanno esultato di gioia quando sono apparse online una serie di foto e video che vedevano la coppia insieme.

«Sembra follemente felice e io sono qui per questo», ha commentato un utente; mentre un altro ha scritto: «Taylor merita davvero di essere felice!».

Se inizialmente, infatti, Travis poteva sembrava solo un altro uomo che esprimeva il proprio interesse per Taylor, in molti si sono subito ricreduti notando come la cantante abbia davvero ricambiato, anche in modo molto pubblico, tutte le attenzioni.

E a chi non piacciono le storie con un lieto fine?!

La ragione psicologica per cui siamo ossessionati dalla coppia Taylor Swift e Travis Kelce

C'è più di una ragione per cui potremmo trovarci così coinvolti nella coppia Taylor-Travis.

E parte di ciò ha a che fare con quanto siamo naturalmente sociali come essere umani.

Viviamo infatti in una società satura di contenuti e il nostro cervello - lo sappiamo grazie alle moltissime ricerche sul tema - è un cervello sociale. Questo significa che significa che cerchiamo costantemente interazioni sociali, anche se spesso finiamo per avere interazioni parasociali.

Ciò succede perché interagiamo molto attraverso i social media, e finiamo con l'elaborare le persone che vediamo online, spesso quindi, le celebrità, come se fossero parte della nostra vita reale.

Arriviamo così a provare un elevato senso di "accesso" alle star, finendole per considerarle come persone vere e proprie che fanno parte della nostra quotidianità. E da qui ne può derivare un'ossessione per i cambiamenti nelle loro vite; come appunto la nascita di una nuova coppia.