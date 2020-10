Shawn Mendes racconta i retroscena della sua storia d'amore con Camila Cabello e svela il segreto per avere una relazione felice

Non capita spesso che Shawn Mendes rilasci dichiarazioni riguardo la sua vita privata e la relazione con Camila Cabello.

Ma in occasione dell'uscita del nuovo singolo Wonder, ha raccontato ai fan come sta andando la sua relazione con la collega e come questi ultimi mesi abbiano cambiato le cose nel loro rapporto.

Shawn Mendes e Camila Cabello si conoscono da più di cinque anni e stanno insieme dal 2019. Li abbiamo visti, innamoratissimi, avvicinarsi durante la quarantena.

**Ecco perché Camila Cabello e Shawn Mendes hanno tanti segreti sulla loro relazione**

Dunque è solo quello il segreto? Passare molto tempo insieme?

No!

Il cantante ha spiegato in un nuova intervista cosa li ha uniti così tanto.

(Continua sotto la foto)

Qual è il segreto di Shawn Mendes e Camila Cabello per una relazione felice?

Shawn Mendes ha raccontato come mostrare le emozioni, anche attraverso la musica, abbia aiutato la sua relazione:

«Pensavo di essere un ragazzo piuttosto aperto, emotivo, fino a quando non ho iniziato ad avere una relazione con qualcuno che amo davvero, che amo veramente tanto, e ho realizzato che stavo filtrando quello che provavo.

Mi dicevo: 'non voglio mostrarle che sto soffrendo o che mi ha offeso; voglio essere un uomo, essere quello forte in questa relazione'.

«In realtà - spiega Shawn Mendes - questo mio atteggiamento stava danneggiando la nostra relazione».

Quando l'ho capito, e ho smesso di mettere dei filtri alle mie emozioni, tutto ha preso un altro ritmo».

Il cantante ha poi specificato che in questo momento tra lui e Mendes Camila Cabello sta andando «alla grande» anche se sono fisicamente separati (lui a Los Angeles, lei a Londra) e che lei ha giocato un ruolo importante nella creazione del suo nuovo album.

«Con lei sta andando tutto benissimo. Non la vedo da un mese e due settimane - non che stia contando i giorni», ha scherzato Mendes.

E ancora: «Camila è stata davvero fantastica per questo album. Quando ho iniziato a scrivere i primi stralci delle canzoni avevo paura che risultassero un po' intimidatori, ma lei continuava a dirmi: 'Vai, vai avanti, vai avanti'.

E una volta al mese diceva: 'Ehi, solo un promemoria: questo brano su cui stai lavorando è incredibile. Farà sentire speciali le persone che lo ascolteranno. Non fermarti.

Penso che questa sua energia mi sia servita a mantenermi sempre focalizzato».