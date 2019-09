Solo ultimamente Shawn Mendes ha rivelato qualcosa della sua relazione con Camila, quando un fan gli ha domandato: «Hai detto di non esserti mai innamorato, è cambiato qualcosa recentemente?».

In risposta, Shawn ha confermato la richiesta di privacy di Camila, spiegando che ci sono due persone in una relazione e che quindi non dipende solo da lui la scelta di rispondere o meno:

«Mi piacerebbe potervi dire che voglio parlarvi di questo argomento, ma non sono solo in questa relazione. C'è un'altra persona coinvolta e non posso parlarvi dei miei sentimenti senza coinvolgerla. Non sono da solo a decidere».