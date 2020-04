Robert Pattinson trova difficile mantenere la forma fisica che gli serve per Batman anche in quarantena, ma ecco come ci riesce

Robert Pattinson ha passato gli ultimi mesi a preparasi per il ruolo da protagonista in The Batman, sfoggiando una forma fisica perfetta.

Ma come si può immaginare, a causa del continuo diffondersi del coronavirus le riprese del film Batman in uscita interpretato da Pattinson sono state sospese fino a nuovo ordine.

Ed è stato rivelato che la quarantena sta rendendo difficile anche per l'attore rimanere in forma per il ruolo.

Una fonte avrebbe infatti detto a The Hollywood Life che l'attore, 33 anni, trova molto difficile allenarsi e tenersi in forma durante il lockdown.

**Robert Pattinson è l'uomo più bello del mondo (lo dice la scienza)**

(Continua sotto la foto)

La fonte ha rivelato al magazine che:

«Rob è pronto a tornare sul set di The Batman perché è nella migliore forma della sua vita, ma raggiungere questo risultato è stato difficile».

«Ha dovuto abituarsi a questa nuova vita, a mangiare in modo diverso e mantenersi in forma per il ruolo e i costumi.

Sopratutto adesso, con la quarantena a casa, è diventato molto impegnativo mantenere questa forma fisica, ma questo ruolo può svoltare la carriera di Rob e lui non demorde».

«Non tutti possono essere Batman, e lui vuole dimostrare di essere all'altezza e vuole davvero che i fan si divertano.

Quindi anche se mantenere questo stato di forma è una fatica, sa che ne vale la pena a lungo termine».

L'ex star di Twilight è attualmente in quarantena a Londra con la fidanzata Suki Waterhouse.

La dieta che Robert Pattinson sta seguendo per il ruolo di Batman

Un equilibrato mix tra dieta e palestra sembra non essere abbastanza per l'attore, che vuole proprio avere il fisico da supereroe.

Lo stesso Robert Pattinson si è dichiarato «un estremista» quando si tratta delle sue scelte alimentari: ha in passato raccontato come passa lunghi periodi di tempo a mangiare cibo spazzatura senza curarsi della linea, fino a che di punto in bianco passa all'estremo opposto e decide che è arrivato il momento di perdere peso.

Pare infatti che l'attore abbia smesso con la sua dieta di solo-pizza e intrapreso la pratica del bulking.

Per chi non lo sapesse, il bulking è una pratica dietetica comune, utilizzata da atleti professionisti e culturisti, che permette agli attori che hanno bisogno di guadagnare massa corporea per un certo ruolo di abbuffarsi per poi prepararsi alla fase cut - un periodo di perdita di grasso e di peso destinato a rivelare il muscolo costruito nella fase di aumento della massa.