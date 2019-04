Secondo l'astrologa di Lady D, Penny Thornton, il figlio di Meghan e Harry potrebbe nascere il 17 o il 24 aprile

Se anche a voi è capitato di chiedervi quando nasce il figlio di Meghan e Harry, la risposta arriva (oltre che dai bookmaker) dall'astrologa di Lady D.

E se le notizie ufficiali le avremo solo probabilmente tramite il nuovissimo canale Instagram ufficiale dei Duchi di Sussex, il nascituro è un argomento centrale di molti dibattiti della stampa internazionale, che si concentra su cose come il genere, il nome e già che ci siamo anche sui potenziali padrini in lizza per il battesimo.

Seguendo l'ordine, però, iniziamo dalla data di nascita: quale sarà il segno zodiacale del bambino?

Con la scadenza prevista per la fine di aprile, il royal baby potrebbe essere o un Ariete o un Toro, con uno scarto davvero piccolo.

A questa domanda risponde Penny Thornton, l'astrologa di Lady Diana.

(Continua sotto la foto)

Quando nasce il figlio di Meghan Markle e Harry

Per rispondere alla domanda l'astrologa Penny Thornton ha - ovviamente - consultato le stelle.

In un'intervista ha detto: «Sembra che il bambino sia atteso per fine aprile.

Basandosi sull'astrologia, ci sono due date che potrebbero funzionare: il 17 aprile e il 24 aprile.

Il motivo per cui queste date potrebbero funzionare è che risuonano bene sia con i tratti innati di Harry che di Meghan».

«Il comune denominatore tra la coppia è un collegamento Luna-Saturno, il che significa che anche il bambino dovrebbe le stesse caratteristiche».

Secondo l'astrologa quindi il futuro principe (o la futura principessa) nascerà tra il 15 di aprile e la fine del mese.

I segni zodiacali della famiglia Sussex

Se vi state chiedendo come sarà la relazione zodiacale tra il royal baby, futuro Ariete o Toro, e i genitori Leone (Meghan) e Vergine (Harry), l'astrologa di Lady D vi dà la risposta.

«Non devi essere un astrologo per sapere quale genitore gestirà con più influenza la vita del bambino - ha detto Penny Thornton nell'intervista - Meghan sarà super pronta fin dal primo momento in cui metterà al mondo suo figlio.

E Harry sarà un padre completamente stravagante, lasciando l'ultima parola a Meghan su ogni cosa.

Meghan è un Leone, e il Leone è fatto per governare. Harry invece è una Vergine e le Vergini amano servire».

Quindi: «Se il bambino sarà un Ariete, i genitori siano pronti per un'anima elettrizzante, se invece sarà un piccolo Toro, allora il royal baby nasconderà una spina dorsale d'acciaio con un carattere forte che si scontrerà con quello della mamma e andrà invece a perfezione con quello del padre».

Chi è Penny Thornton

Penny Thornton è una delle più famose astrologhe di tutto il mondo.

E anche l'astrologa personale di Lady Diana durante i suoi anni con la Royal Family.

Le due si incontrarono nel marzo del 1986: Diana aveva venticinque anni ed era sposata con il principe Carlo da cinque anni.

L'astrologa racconta che una settimana o poco prima di quell'incontro Diana le telefonò di punto in bianco per chiederle di leggerle le carte.

«Inizialmente - dice Penny Thornton - avevo gentilmente rifiutato poiché stavo lavorando a una scadenza sul mio secondo libro. Ma quando Diana mi ha detto che stava "sperando di trovare una luce alla fine del tunnel", ho accettato di vederla immediatamente».

Ancora: «Durante le quattro ore in cui siamo state insieme per la prima volta, Diana mi ha parlato della sua infanzia, della relazione con i suoi genitori e degli effetti del loro divorzio su di lei, e anche dei suoi sentimenti nei confronti della Regina Elisabetta.

Ma al centro della consultazione c'era il suo matrimonio con il principe Carlo e la sua disperazione per il suo ineluttabile destino, per così dire».

È così che Penny Thornton è diventata l'astrologa personale di Lady Diana, fino al giorno della sua morte.